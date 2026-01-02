कौन सी तपस्या करें कि भगवान खुद वरदान देने आएं? जानें प्रेमानंद महाराज का जवाब

संक्षेप: प्रेमानंद महाराज जी ने भक्त से पूछा कि क्या वरदान मांगना चाहते हो? तो भक्त ने कहा कि चक्रवर्ती राजा बनना है। फिर महाराज जी कहते हैं कि चक्रवर्ती नहीं रह गया है। चक्रवर्ती का मतलब होता है कि जहां से सूर्य उदय होता है, जहां तक अंत होता है। कलयुग में अब ये नहीं रह गया है।

एक भक्त ने प्रेमानंद महाराज जी से पूछा कि महाराज जी मैं भगवान से मनचाहा वरदान प्राप्त करना चाहता हूं, मैं ऐसी कौन सी तपस्या या साधना करूं, जिससे भगवान स्वयं वर देने के लिए प्रकट हो जाए? चलिए जानते हैं कि प्रेमानंद महाराज जी ने क्या जवाब दिया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

इसका जवाब देते हुए प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि भगवान ने कहा कि अर्थार्थी भी भक्त कहे गए हैं। महाराज जी कहते हैं कि पहली बात तो ब्रह्मचर्य से रहो। दूसरी बात पवित्र आहार करो, वो भी अल्पाहार। जिससे प्राण पोषण हो जाए और निरंतर नाम जप करो। इससे जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हो।

महाराज जी ने बताया क्या ना करें

महाराज जी कहते हैं कि किसी की निंदा ना करें और ना सुनें। लेकिन ये कर पाना खिलवाड़ नहीं है। भगवान को साक्षात्कार करना खिलवाड़ नहीं है। ब्रह्मचर्य किसी तरह खंडित नहीं होना चाहिए। महाराज जी कहते हैं कि मनुष्य शरीर मिला है, बहुत अच्छी बात है। तो निरंतर करते रहें नाम जप।

कितने दिन में प्रकट होंगे भगवान

आगे भक्त ने सवाल पूछा कि कितने दिन लगेंगे भगवान के प्रकट होने में। इसका जवाब देते हुए महाराज जी कहते हैं कि जब तक भगवान प्रकट नहीं होते हैं, तब तक करते रहो। सबसे पहले पाप नष्ट होंगे, हृदय पवित्र होगा। ना जाने कितने जन्मों के पाप हैं, तो जब तक पाप नष्ट नहीं हो जाते, तब तक नाम जपते रहो। तब प्रकाशित हो जाएंगे भगवान। महाराज जी कहते हैं कि जन्म-जन्म मुनि लोग यतन करते हैं, उस परमात्म तत्व को प्राप्त करने के लिए। ऐसे ही भजन करते रहो।

मन मर गया तो?

इस पर भक्त ने सवाल पूछा कि यदि मनचाहा वरदान के लिए यदि मन ही मर गया तो? इस पर महाराज जी कहते हैं कि अगर चाह करके चलोगे, तो भगवान तुम्हारी चाह पूरी करेंगे। भगवान चाह पूरी करेंगे, वो चाहे नष्ट क्यों ना हो जाए।

क्या वरदान मांगना चाहते हो?

महाराज जी ने भक्त से पूछा कि क्या वरदान मांगना चाहते हो? तो भक्त ने कहा कि चक्रवर्ती राजा बनना है। फिर महाराज जी कहते हैं कि चक्रवर्ती नहीं रह गया है। चक्रवर्ती का मतलब होता है कि जहां से सूर्य उदय होता है, जहां तक अंत होता है। कलयुग में अब ये नहीं रह गया है। महाराज जी कहते हैं कि अगर भगवान को ही प्राप्त कर लो, तो सारा ब्रह्मांड तुम्हारा है। चक्रवर्ती तो बहुत छोटा है। आप भगवान के दासत्व को क्यों नहीं मांगते हैं, कि मैं सदैव आपके चरणों के समीप रहूं।