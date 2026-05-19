वास्तु के अनुसार आपके प्लॉट का साइज क्या होना चाहिए, कैसी जमीन पर रहना होता है अशुभ, पढ़ें वास्तु उपाय
वास्तु शास्त्र के अनुसार किसी प्लॉट का आदर्श अनुपात क्या होना चाहिए? जब भी आप घर बनवाना चाहेंगे, तो यह सवाल आपके दिमाग में भी जरूर आएगा। इसलिए हम यहां बता रहे हैं वास्तु के अनुसार कैसा प्लॉट और कैसी मिट्टी वाला घर आपको लेना चाहिए।
वास्तु शास्त्र के अनुसार किसी प्लॉट का आदर्श अनुपात क्या होना चाहिए? जब भी आप घर बनवाना चाहेंगे, तो यह सवाल आपके दिमाग में भी जरूर आएगा। लेकिन आपको समझना होगा कि आप जो वास्तु के हिसाब से घर ले रहे हैं उसमें आपकी लाइफ कैसी होगी। यह बात काफी हद तक आपके प्लॉट के आकार पर निर्भर करती है। सामन्य तौर पर आयताकार भूमि होना शुभ माना जाता है। भू खंड टेढ़ा-मेढ़ा हो या फिर त्रिकोणाकार या फिर असमतल हो तो वास्तु के अनुसार इसे अच्छा नहीं माना जाता है। आइए पढ़ें वास्तु के अनुसार आपके घर का अनुपात कैसा होना चाहिए और उस प्लॉट की मिट्टी कैसी हो। यहां आप पढ़ सकते हैं। वास्तु में आपका प्लॉट का आकार कैसा हो, मिट्टी कैसी, आदि सभी की जानकारी मिलती है, इसके अलावा गौमुखी और शेरमुखी प्लॉट के बारे में भी बताया जाता है कि आपका घर किस तरह का शुभ होता है या नहीं। यहां हम सिर्फ आपके घर के आकार और मिट्टी के बारे में बात करेंगे।
किसी भी प्लॉट का आदर्श अनुपात चौकोर प्लॉट होता है, जैसे- 60x60, 70x70 इससे एनर्जी चारों दिशाओं में बैलेंस रहती है। ऐसे प्लॉट को वास्तु के अनुसार बेस्ट माना जाता है। आयताकार प्लॉट 1:1.5 का अनुपात, जैसे- 30x45, 60x80 यह बहुत शुभ माना जाता है। इसलिए जब भी घर खरीदें तो आयताकार में इस अनुपात में लें। यह घर और व्यावसायिक, दोनों प्रकार के कार्य के लिए अच्छा रहता है। 1:1.2 का अनुपात वाला प्लॉट इस अनुपात का अधिकांशत: स्वीकार्य होता है। इससे ज्यादा लंबा प्लॉट वास्तु के अनुसार अच्छा नहीं माना जाता। उनमें फिर एनर्जी असंतुलित हो सकती है तथा आर्थिक रूप से रुकावटें दे सकता है। क्योंकि एनर्जी सही नहीं होगी, तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। अगर लाभ चाहिए तो ये बैलेंस होना चाहिए।
कैसी हो आपके घर की मिट्टी
जिस जगह आप प्लॉट में रहना चाहते हैं, बनवाने से पहले उसकी मिट्टी के बारे में भी जान लें, कि वहां की मिट्टी कैसी है। मिट्टी अगर सॉफ्ट और उपजाऊ है तो अच्छा है, लेकिन अगर जमीन पथरीली है तो वास्तु के अनुसार यह सही नहीं मानी जाती है। इसके अनुसार इससे घर के लोगों को अधिक संघर्ष करना होता है। इसलिए कभी भी रहने के लिए समतल और अच्छी तरह की जमीन का प्लॉट लेना चाहिए।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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