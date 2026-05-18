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क्या है वृषोत्सर्ग श्राद्ध, पितरों की इससे होती है मुक्ति

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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vrishotsarg:यह अनुष्ठान पितरों के लिए किया जाता है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा कि महाराज ! कार्तिक या माघकी पूर्णिमा, चैत्रकी पूर्णिमा तथा तृतीया, वैशाखकी पूर्णिमा एवं द्वादशी में शुभ मुहूर्तों को देखकर पितरों के लिए वृषोत्सर्ग श्राद्ध किया जाता है।

क्या है वृषोत्सर्ग श्राद्ध, पितरों की इससे होती है मुक्ति

यह अनुष्ठान पितरों के लिए किया जाता है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा कि महाराज ! कार्तिक या माघकी पूर्णिमा, चैत्रकी पूर्णिमा तथा तृतीया, वैशाखकी पूर्णिमा एवं द्वादशी में शुभ मुहूर्तों को देखकर पितरों के लिए वृषोत्सर्ग श्राद्ध किया जाता है। इसका उल्लेख आपको भविष्यपुराण में मिलता है। इसका अर्थ है किसी बैल को खरीदकर उसे दान करना , खुला छोड़ देना, ऐसा कहा जाता है कि इससे आपके पितरों को मुक्ति मिलती है। इसमें तीन वर्ष की आयु वाले एक सांड़ (वृषभ) का विशेष पूजन किया जाता है। इसके बाद गाय को भी दान किया जाता है। इसके बाद सांड़ को समाज सेवा के लिए स्वतंत्र विचरण हेतु छोड़ दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इनके साथ छोड़ने से अनन्त पुण्य प्राप्त होता है।

वृषोत्सर्ग क्यों किया जाता है?

वृषोत्सर्ग एक हिंदू धार्मिक कर्मकांड है, यह मुख्य रूप से किसी मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति, मोक्ष और उनके कल्याण के लिए किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वृषोत्सर्ग के बिना मृत व्यक्ति को प्रेतत्व से छुटकारा नहीं मिलता, भले ही उसके निमित्त सैकड़ों श्राद्ध क्यों न कर लिए जाए। इसलिए इस विधि से पितरों को मोक्ष मिलता है। कई पुराणों में इसका उल्लेख है।

इसका दान करने के लिए सबसे पहले मातृश्राद्ध तथा फिर आभ्युदयिक श्राद्ध करना चाहिए । फिर एक कलश स्थापित कर उसपर रुद्रका पूजन करके घी से हवन करना करें, वृषभ के गले में पुष्प माला पहना दें। उनको वस्त्र देकर एवं स्वादिष्ट भोजनसे संतुष्टकर देवालय, गोष्ठ अथवा नदी-संगम आदि स्थानों में छोड़ना चाहिए । इस विधि से जो वृषोत्सर्ग करता हैं, उसके दस पुश्तों के पहले के ओर दस पुश्तों आगे के भी पुरुष सद्रति को प्राप्त करते हैं । अगर वृष नदी के जल में प्रवेश करता है और उसके सींग से जल उछलता है, उस तर्पणरूप जल से वृषोत्सर्ग करने वाले व्यक्ति के पितरोंको अशक्षयतृपि प्राप्त होती हे। अपने सींगसे या खुरोंसे यदि वह मिट खोदता है तो वृषोत्सर्गं करने वाले के पितरों के लिये वह खोदी भूमि जल भर जाने पर मधुकुल्या बन जाती हे । कई पुण्य कर्म करने से पितरों को तृप्ति नहीं मिलती है, जितनी तृसि एक वृष छोड़ने से होती है। यह बहुत ही पुण्य देने वाला अनुष्ठान बताया गया है। इससे कई जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


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