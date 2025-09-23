क्या है विपरीत राजयोग,इसमें कैसे मिलती है विपरीत परिस्थितियों में भी सफलता

यह विपरीत राजयोग जिस भी जातक की कुंडली में हो, तो भले ही वह किसी गरीब के घर में जन्मा हो, जैसे - जैसे वह बड़ा होगा, वह सफलता की सीढ़ियां चढ़ता जाएगा। इस योग के प्रभाव से व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों के बावजूद सफल होता है।

वैदिक ज्योतिष में छठे, आठवें और बारहवें भाव को दु:स्थान कहा गया है। छठे भाव से शत्रु, रोग और ऋण, आठवें से दुर्घटना, मृत्यु तथा बारहवें भाव से खर्च और कारावास का विचार किया जाता है, लेकिन इन भावों के स्वामी भी उत्तम कोटि के विपरीत राजयोग का निर्माण करते हैं ।

यह विपरीत राजयोग जिस भी जातक की कुंडली में हो, तो भले ही वह किसी गरीब के घर में जन्मा हो, जैसे - जैसे वह बड़ा होगा, वह सफलता की सीढ़ियां चढ़ता जाएगा। इस योग के प्रभाव से व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अपना प्रभुत्व स्थापित करने में सफल होता है। फलित ज्योतिष में विपरीत राजयोग तीन प्रकार के होते हैं-

हर्ष विपरीत राजयोग : छठे भाव के स्वामी ग्रह के छह, आठ या बारहवें भाव में विराजमान होने पर हर्ष विपरीत राजयोग बनता है। छठे घर के स्वामी ग्रह का आठवें या बारहवें घर के स्वामी के साथ युति या दृष्टि संबंध भी हर्ष विपरीत राजयोग बनाता है। ऐसा व्यक्ति शत्रुहंता होता है। उसके शत्रु स्वयं नष्ट हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति विवादों से परे अपने कार्यक्षेत्र में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करता है। परिवार और समाज में इनका जबरदस्त प्रभाव रहता है।

सरल विपरीत राजयोग : आठवें घर का स्वामी आठवें , छठे या बारहवें घर में हो, तो सरल विपरीत राजयोग होता है। जब आठवें घर के स्वामी ग्रह का युति या दृष्टि संबंध छठे या बारहवें घर के स्वामी से होगा, तब भी यह योग बनेगा। ऐसा व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी जीतने की क्षमता रखता है। जातक विद्वान होता है और संघर्षों से नहीं घबराता। अपने प्रयासों से धन, संपत्ति और यश प्राप्त करता है।