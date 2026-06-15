Vastu Dosh : घर का मेन गेट अगर बड़ा है तो वास्तु के अनुसार क्या है दोष, वास्तु का उपाय भी जानें
घर के मेन गेट को लेकर वास्तु का क्या बड़ा दोष होता है। अक्सर हम मेन गेट के वास्तु को ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन आपके घर में एनर्जी आने के लिए यह सबसे बड़ा स्थान है। इसलिए इसका खास ध्यान रखना चाहिए।
आपके घर का वास्तु अच्छा होना चाहिए। आपके घर में वास्तु के हिसाब से हर चीज होगी तो आपको इसका लाभ मिलेगा, लेकिन घर के मेन गेट को लेकर अगर आपका वास्तु खराब होगा तो कई दिक्कतें आपको परेशान करेंगी। यहां हम घर के मेन गेट और सीढ़ियों की बात करेंगे। सबसे पहले घर के मेन गेट की बात करते हैं। अगर आपका घर का मेन गेट बहुत अधिक ऊंचा है तो आपको राजभय तथा रोग होता है, और अधिक नीचे होने पर चोरभय, दुःख तथा धन की हानि होती है, इसलिए इसे घर के हिसाब से बनाना चाहिए। मेन गेट के ऊपर अगर द्वार है तो इसे यमराजका मुख कहा जाता है। इसलिए घर का दरवाजा बनवा रहे हैं तो इसका खास ध्यान रखें।
कैसा हो घर का दरवाजा
एक दरवाजे के ऊपर अगर कोई दूसरा दरवाजा बनाना हो तो उसे नीचे के दरवाजे की तुलना में छोटा बनाना चाहिए, दोनों को सेम आकार का नहीं बनाना चाहिए। नीचे के द्वार से ऊपर का द्वार द्वार छोटा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए, वरना यह एक बड़ा वास्तु दोष है। जिस घरके आगे और पीछे की दोनों दीवारों के दरवाजे आपस में मिलते हैं, वह गृहस्वामी के लिए अशुभ फल देनेवाला होता है। वहां पर स्थापित किसी भी वस्तु की वृद्धि नहीं होती। आपको कोशिश करनी चाहिए कि घर के मध्यभाग में द्वार नहीं बनाना चाहिए। मध्य में अगर घर का मेन गेट होगा तो वास्तु के हिसाब से इससे आपके कुल का नाश, धन-धान्य का नाश, स्त्री के लिये दोष तथा लड़ाई-झगड़ा होता है।
गरीबी का कारण बनता है ऐसा घर
इस बात का भी ध्यान रखें कि गेट के ऊपर सेम गेट और गेट के सामने गेट भी नहीं होना चाहिए। ऐसा गेट होने पर आपका खर्च बढ़ता है। ये एक तरफ दरिद्रता का कारक होता है।सीढ़ी के ऊपर का दरवाजा पूर्व या दक्षिण दिशा की तरफ बनवाते हैं तो आपको लाभ होता है। सीढ़ी मकान के पश्चिम या उत्तर भाग में होनी चाहिए। वास्तु के हिसाब से अच्छा है कि आप घर के मेन गेट पर शाम के समय घी का दीपक जलाना चाहिए, इससे भी घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए इसका हमें खास ध्यान रखना चाहिए।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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