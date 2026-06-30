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त्रिसंध्या क्या होती है और इसे करने से क्या लाभ मिलते हैं?

Navaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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त्रिसंध्या क्या होती है और इसे करने से क्या लाभ मिलते हैं? प्रातः, मध्याह्न और सायं संध्या की वैदिक विधि, मंत्र जाप और नियमित अभ्यास से मानसिक शांति, आत्मबल और स्वास्थ्य लाभ जानिए। त्रिकाल संध्या करने का आसान तरीका और महत्व पढ़ें।

त्रिसंध्या क्या होती है और इसे करने से क्या लाभ मिलते हैं?

त्रिसंध्या वैदिक परंपरा की एक पवित्र साधना है, जिसमें दिन के तीन प्रमुख कालों में ईश्वर का स्मरण, ध्यान और प्रार्थना की जाती है। प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल - इन तीन संधियों पर किया जाने वाला यह अभ्यास शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करने का प्राचीन तरीका है। वैदिक काल से ब्राह्मण, ऋषि और गृहस्थ इस साधना को नियमित रूप से करते थे। आज की भागती-दौड़ती जिंदगी में यह प्रथा कम होती जा रही है, लेकिन जो लोग इसे अपनाते हैं, उन्हें आंतरिक शांति और ऊर्जा का अनोखा अनुभव होता है।

त्रिसंध्या का आध्यात्मिक अर्थ

त्रिसंध्या शब्द त्रि और संध्या से मिलकर बना है। त्रि का अर्थ तीन और संध्या का अर्थ जुड़ाव या मिलन है। यह दिन के तीन कालों में आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की प्रक्रिया है। प्रातः संध्या दिन की शुरुआत को पवित्र बनाती है, मध्याह्न संध्या कर्म को संतुलित रखती है और सायं संध्या रात्रि की शांति का आह्वान करती है। इस साधना से त्रिगुणों का संतुलन होता है और व्यक्ति अंदर से मजबूत बनता है।

त्रिसंध्या करने की विधि

त्रिसंध्या करने के लिए सबसे पहले शांत और स्वच्छ जगह चुनें। आसन पर बैठकर सूर्य की दिशा में मुख रखें। प्रातः और सायं संध्या में जल में फूल डालकर सूर्य को अर्घ्य दें। गायत्री मंत्र का कम से कम ग्यारह या इक्कीस बार जाप करें। जाप के बाद कुछ देर मौन ध्यान करें। मध्याह्न संध्या में भी यही विधि अपनाएं। शुरुआत में थोड़ा समय लें, धीरे-धीरे आदत पड़ जाएगी।

त्रिसंध्या से मिलने वाले मानसिक लाभ

नियमित त्रिसंध्या करने से मन की चंचलता कम होती है। रोजाना तीन बार ईश्वर स्मरण से तनाव दूर होता है और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। मन शांत रहता है, जिससे छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा नहीं आता। नींद की गुणवत्ता सुधरती है और सुबह उठने पर ताजगी महसूस होती है। यह साधना मानसिक थकान को भी कम करती है और आत्मविश्वास बढ़ाती है।

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त्रिसंध्या से शारीरिक और आध्यात्मिक लाभ

शरीर के स्तर पर त्रिसंध्या से ऊर्जा का संतुलन बना रहता है। सांस और ध्यान की वजह से रक्त संचार अच्छा होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। आध्यात्मिक रूप से यह साधना ब्रह्मचेतना से जोड़ती है। व्यक्ति में अनुशासन आता है और जीवन में दिव्यता महसूस होती है। बाधाएं कम होती हैं और सकारात्मक परिणाम जल्दी दिखने लगते हैं।

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त्रिसंध्या अपनाने की सलाह

आज की व्यस्त जिंदगी में त्रिसंध्या को अपनाना मुश्किल लग सकता है, लेकिन थोड़े प्रयास से इसे आदत बनाया जा सकता है। शुरुआत में एक समय से शुरू करें, फिर तीनों समय कर लें। परिवार के सदस्यों को भी साथ में शामिल करें। इससे घर का वातावरण शांत और सकारात्मक बनेगा। नियमित अभ्यास से जीवन में स्थिरता और खुशी दोनों आएंगी।

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त्रिसंध्या कोई कठिन साधना नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित बनाने का सरल तरीका है। इसे अपनाकर आप रोज नई ऊर्जा और शांति महसूस कर सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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