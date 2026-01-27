Jaya Ekadashi 2026: जया एकादशी का व्रत क्यों रखना चाहिए, जनवरी में किस दिन है व्रत
माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस तिथि पर भगवान विष्णु की विशेष पूजा की परंपरा है। ऐसा कहा जाता है कि इस एकादशी पर पानी में तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए। इसके अलावा इस तिल का दान भी किया जाता है। भगवान श्रीकृष्ण ने इस दिन का महत्व पद्मपुराण में युधिष्टिर को बताया है। इस साल जया एकादशी व्रत 29 जनवरी 2026 को रखा जाएगा। आइए जानें क्यों इस एकादशी व्रत को बहुत खास बताया गया है। यहां पढ़ें कि आखिर जया एकादशी का व्रत क्यों किया जाता है और इस दिन किसकी पूजा करनी चाहिए।
पद्मपुराण में क्या लिखा है जया एकादशी के बारे में
माघ मासके शुक्ल पक्षमें जो एकादशी होती है, उसका नाम जया है। वह सब पापोंको हरनेवाली उत्तम तिथि है | यह तिथि पवित्र होनेके साथ ही सभी पापों का नाश करने वाली है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी इसका व्रत करता है, उसे एकादशी माता भोग और मोक्ष प्रदान करती है। इतना ही नहीं, वह ब्रह्महत्या-जैसे पाप और पिशाचता का भी विनाश करने वाली है। इसका व्रत करने पर मनुष्यों को कभी प्रेतयोनि में नहीं जाना पड़ता। इसलिए कुछ भी हो हमें जया नामकी एकादशीका व्रत करना चाहिए। इसकी कथा के अनुसार भी माल्यवान की जया नामक एकादशी के व्रत से पिशाचता दूर हुई। पद्मपुराण में लिखा है कि जो लोग एकादशी के व्रत को करते हैं और भगवान् श्रीकृष्ण के शरणागत होते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। जया ब्रह्महत्या का पाप भी दूर करनेवाली है। जिसने जया का ब्रत किया है, उसने सब प्रकार के दान दे दिए ओर सम्पूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। इस माहात्म्य के पढ़ने ओर सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है।
इस एकादशी पर किसकी पूजा की जाती है
एकादशी तिथि भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि इसमें भगवान के माधव रूप की पूजा होती है। भगवान को शंख से अभिषेक कराकर चंदन अर्पित करना चाहिए। इसके बाद उन्हें तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है, उसके लिए सभी प्रकार के पापों को निवारण हो जाता है। कहा जाा है किऐसा करने से महापूजा का फल मिलता है। माघ महीने के देवता भगवान विष्णु और सूर्य हैं। इस महीने में भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए। इससे सेहत अच्छी रहती है और उम्र भी बढ़ती है।
जया एकादशी डेट और टाइम
पंचांग के अनुसार, एकादशी तिथि का प्रारंभ 28 जनवरी 2026 को शाम 04 बजकर 35 मिनट से हो जाएगा। इस दिन दशमी तिथि भी रहेगी, इसलिए इस दिन एकादशी व्रत नहीं किया जाएगा। एकादशी और द्वादशी दोनों तिथि जिस दिन आ रही हों, उस दिन एकादशी व्रत किया जाता है। यह तिथि अगले दिन यानी 29 जनवरी को दोपहर 01 बजकर 55 मिनट तक रहेगी। इसका पारण अगले दिन 30 जनवरी को सुबह 7 बजकर 10 मिनट पर किया जाएगा।