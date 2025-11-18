आपके लिए क्या है द’ का अर्थ, इस कहानी से समझें, द से दमन, दान और दया

संक्षेप: एक बार देवता, असुर और मनुष्य- तीनों एक साथ प्रजापति की सेवा में उपस्थित हुए। उन्होंने प्रजापति को प्रणाम करके नम्रतापूर्वक उनसे कहा, ‘प्रजापते, हम आपसे विद्या पढ़ने के लिए आए हैं।

एक बार देवता, असुर और मनुष्य- तीनों एक साथ प्रजापति की सेवा में उपस्थित हुए। उन्होंने प्रजापति को प्रणाम करके नम्रतापूर्वक उनसे कहा, ‘प्रजापते, हम आपसे विद्या पढ़ने के लिए आए हैं। कृपया हमें विद्यादान देकर कृतार्थ कीजिए।’ विद्या के प्रति तीनों की आस्था देखकर प्रजापति प्रसन्न हो गए। वे उन्हें अपने पास रखकर विद्या पढ़ाने लगे। जब तीनों का अध्ययन-काल समाप्त हो गया, तो देवता ने प्रजापति से निवेदन किया, ‘प्रजापते, मेरा अध्ययन-काल समाप्त हो चुका है। अब आप मुझे उपदेश देने की कृपा कीजिए।’तब प्रजापति ने उत्तर में कहा, ‘ठीक है, तो सुनो मेरा उपदेश- ‘द’।’ प्रजापति ने उपदेश के रूप में ‘द’ के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा। वह देवता मन-ही-मन ‘द’ के अर्थ पर विचार करने लगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

प्रजापति ने देवता की ओर देखते हुए प्रश्न किया, ‘क्या तुमने मेरे ‘द’ का अर्थ भली-भांति समझ लिया?’देवता ने उत्तर दिया, ‘हां प्रजापते, मैंने आपके ‘द’ का अर्थ भली-भांति समझ लिया है। प्रजापति ने पुनः दूसरा प्रश्न किया- ‘तुमने ‘द’ का क्या अर्थ समझा है- मुझे भी तो बताओ।देवता ने उत्तर दिया, ‘प्रजापते, मेरे स्वर्ग में भोगादि पदार्थों की अधिकता है! उन पदार्थों के उपभोग से पतन के गर्त में गिरने का भय रहता है। आपने ‘द’ कहकर मुझे उपदेशित किया है : इंद्रियों का दमन करो। भोगादि से उन्हें दूर रखो। सुख और शांति का यही मार्ग है।’ प्रजापति प्रसन्न हो गए। उन्होंने देवता से कहा, ‘सत्य है। तुमने मेरे ‘द’ का अर्थ वास्तविक रूप में ग्रहण किया है। तुम्हारा कल्याण होगा।’ देवता के पश्चात मनुष्य प्रजापति की सेवा में उपस्थिति हुआ। उसने भी प्रजापति से कहा, ‘प्रजापते, मेरा अध्ययन-काल समाप्त हो गया है। कृपया मुझे उपदेश दीजिए।’ प्रजापति ने उत्तर में पुनः कहा, ‘अच्छी बात है, तो सुनो मेरा उपदेश-‘द’।’ प्रजापति ने अपने उपदेश में ‘द’ के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा। मनुष्य ‘द’ पर विचार करने लगा। उसका अर्थ सोचने लगा। प्रजापति ने मनुष्य की ओर देखते हुए उससे पूछा, ‘क्या तुमने ‘द’ के अर्थ को समझ लिया? यदि समझ लिया हो, तो मुझे भी बताओ, क्या समझा?’

मनुष्य ने उत्तर दिया, ‘हां प्रजापते, मैंने आपके ‘द’ का अर्थ भली-भांति समझ लिया है। हम मनुष्य पुरुषार्थ के द्वारा दिन-रात संग्रह करने में लगे रहते हैं। आपने ‘द’ के द्वारा उपदेशित किया है कि दान दिया करो। जब तक दान नहीं दोगे, तब तक केवल संग्रह से ही कल्याण नहीं होगा।’

प्रजापति अतीव प्रसन्नता के स्वर में बोले, ‘बिल्कुल, तुमने भी ‘द’ के अर्थ को वास्तविक रूप में ग्रहण किया है।’ अंत में असुर प्रजापति की सेवा में उपस्थित हुआ। देवता और मनुष्य की तरह उसने भी प्रजापति से कहा, ‘प्रजापते, मेरा भी अध्ययन-काल समाप्त हुआ, अतः कृपया मुझे भी उपदेशित कीजिए।’ प्रजापति ने अपने उपदेश में ‘द’ कहकर असुर से पूछा, ‘क्या तुमने ‘द’ का अर्थ भली-भांति समझ लिया है?’

असुर ने उत्तर दिया, ‘हां प्रजापते, मैंने आपके ‘द’ का अर्थ भली-भांति समझ लिया है। हम असुर दिन-रात हिंसा और लूटपाट में लगे रहते हैं, प्राणियों को दुख देते रहते हैं। आपने ‘द’ के द्वारा हमें उपदेशित किया है कि प्राणियों को दुखी मत करो, सब पर दया करो। बिना दया दिखाए कल्याण नहीं होगा।’ प्रजापति ने हर्ष से कहा, ‘ठीक, तुमने भी मेरे ‘द’ का अर्थ वास्तविक रूप में ग्रहण किया है।’ प्रजापति के द्वारा उपदेशित किए जाने पर देवता, मनुष्य और असुर- तीनों अपने-अपने लोक में लौट गए। प्रजापति ब्रह्मा ही जगत के पिता हैं। वे अब भी बादलों की गर्जना के रूप में ‘द, द, द’ कहा करते हैं- ‘हे देवताओं, इंद्रियों का दमन करो! हे मनुष्यों, दान दिया करो! हे असुरों, प्राणियों पर दया किया करो।’

श्री व्यथितहृदय