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Palmistry: हाथ में बुध पर्वत का अच्छा होने का क्या मतलब है?, हथेली में कहां होता है बुध पर्वत

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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हस्तरेखा आपको बताएगी कि आपके हाथ का बुध पर्वत कैसा है और इसके उभरे या दबे होने से आपकी लाइफ पर क्या असर होता है। यहां इसी के बारे में विस्तार से जानें

Palmistry: हाथ में बुध पर्वत का अच्छा होने का क्या मतलब है?, हथेली में कहां होता है बुध पर्वत

हस्तरेखा में पर्वत क्या है ये आपको जानना चाहिए। हर उंगली के नीचे का हिस्सा एक पर्वत कहलाता है, इसतरह चार पर्वत हैं। इनमें से आपकीसबसे छोटी उंगली के नीचे के हिस्से को बुध पर्वत कहते हैं। हस् रेखा आपको बताएगी कि आपके हाथ का बुध पर्वत कैसा है और इसके उभरे या दबे होने से आपकी लाइफ पर क्या असर होता है। इसके अलावा इस बात को भी जान लें कि अगर किसी का बुध पर्वत शुभ नहीं है तो आपको गणेशजी की पूजा करनी चाहिए। भगवान गणपति की पूजा से बुध पर्वत के दोष कम जो सकते हैं। यहां इसी के बारे में अच्छे से जानें

अगर बुध पर्वत उभरा हुआ तो क्या होता है?

अगर किसी के हाथ में बुध पर्वत उभरा हआ होता है तो व्यक्ति हमेशा पैसा कमाने की सोचता है. वो हमेशा पैसों के पीछे पागल रहते हैं। पैसों को जोड़ना ही ये अपने जीवन का उद्देश्य मानते हैं । अगर बुध पर्वत सूर्य की ओर झुका हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति जीवन में आसानी से सभी सफलता पा लेते हैं। साहित्यकार और वैज्ञानिक आदि के हाथों में ऐसा ही बुध पर्वत देखा जाता है। ये लोग अपनी क्रिएटिविटी से तुरंत आगे बढ़ते हैं।

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ऐसा बध पर्वत है गरीबी का कारण

अगर किसी की हथेली पर बुध पर्वत है ही नहीं तो उसका जीवन गरीबी में ही व्यतीत होता है। अगर सामान्य रूप से बुध पर्वत विकसित हो तो आविष्कार तथा वैज्ञानिक कार्यों में उसकी रुचि होती है। यदि यह उंगली गांठदार हो तो ऐसा व्यक्ति दृढ़संकल्प का धनी होता है। अगर बुध पर्वत होली के बाहर की तरफ झुका हुआ हो तो वह व्यापार के क्षेत्र मेंविशेष सफलता प्राप्त करता है। ------ ज्योतिष से करें फ्री में चेट

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मैनेजमेंट में सही होते हैं ऐसे लोग

उभरे हुए शुभ बुध पर्वत के प्रभाव से कुछ लोगों को मानसिक स्तर काफी ऊंचा होता है। ऐसे लोग रिसर्च में जाते हैं और नाम कमाते हैं। वहीं कुछ लोगों का पर्वतों की अपेक्षा बुध अधिक उभरा हुआ दिखाई देता है तो व्यक्ति मैनेजमेंट में अच्छा काम करता है। ये लोग अपनी टीम से बहुत अच्छी तरह काम करवाते हैं। यदि बुध पर्वत आपका सही नहीं है तो व्यक्ति मूर्खतापूर्ण काम भी कर सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर

अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


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