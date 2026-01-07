Hindustan Hindi News
पूजा घर में घंटी रखने व बजाने का सही तरीका क्या है?

संक्षेप:

मान्यता है कि घंटी हर समय नहीं बजाई जाती है। कुछ विशेष समय के दौरान ही घंटी बजाना शास्त्रों में उचित माना गया है नहीं तो इससे दोष लग सकता है। ऐसे में आज हम जानेंगे कि घंटी को कहां रखें और इसे बजाने का सही तरीका क्या है?

Jan 07, 2026 05:50 pm ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
घर में पूजा का स्थान बेहद पवित्र माना जाता है। लोग घर बनवाते समय उचित दिशा में पूजा घर बनवाते हैं। यहां भगवान की मूर्ति समेत कई चीजें रखते हैं। इन्हीं में से एक चीज है घंटी। घर में पूजा-पाठ के दौरान घंटी बजाने का खास महत्व होता है। लेकिन वास्तु और ज्योतिष शास्त्र में इसे रखने और बजाने का नियम बताया गया है, जिनका जरूर पालन करना चाहिए। मान्यता है कि घंटी हर समय नहीं बजाई जाती है। कुछ विशेष समय के दौरान ही घंटी बजाना शास्त्रों में उचित माना गया है नहीं तो इससे दोष लग सकता है। ऐसे में आज हम जानेंगे कि घंटी को कहां रखें और इसे बजाने का सही तरीका क्या है?

महत्व
धार्मिक मान्यता है कि पूजा की घंटी घर में सकारात्मक माहौल बनाने में मदद करती है और इसकी ध्वनि से कई समस्याओं का निवारण होता है। इसकी आवाज से नकारात्मकता दूर हो जाती है। घंटी बजाना ईश्वर से सीधे संपर्क साधने का तरीका माना जाता है।

कहां रखें
घर के मंदिर में घंटी हमेशा पूजा की मूर्तियों के बाईं ओर रखनी चाहिए। घंटी को हमेशा ऐसे उठाएं कि आपका दाहिना हाथ घंटी के ऊपरी हिस्से पर होना चाहिए। पूजा की घंटी कभी भी मंदिर के दक्षिण दिशा की ओर न रखें। घंटी को हमेशा सीधे हाथ से पकड़ना चाहिए। यही नहीं घंटी हमेशा आपको सीधे हाथ से ही बजानी चाहिए। घंटी बजाते समय ध्यान रखें कि इसकी आवाज पूरे घर के सभी कोनों में पहुंचनी चाहिए। घंटी को कभी भी मंदिर की दक्षिण दिशा की ओर न रखें।

कब बजाएं
मंदिर में प्रवेश करते समय घंटी बजानी चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से आप अपनी उपस्थिति भगवान को दर्ज कराते हैं और उनका ध्यान आकर्षित करते हैं। वहीं, जब मंदिर में भगवान की आरती की जाती है, तो उस दौरान लयबद्ध तरीके से घंटी बजाना भी शुभ माना जाता है। भगवान को भोग लगाते समय और उन्हें सुलाते समय भी घंटी बजाना शुभ होता है।

वहीं, शास्त्रों के मुताबिक, रात के समय घंटी नहीं बजानी चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि सिर्फ शयन आरती हेतु घंटी बजाना बाहरी मंदी एवं घर के मंदिर में मान्य है। एक बार भगवान शयन कर लें फिर इसके बाद आप किसी भी प्रकार का पूजा-पाठ क्यों न करें,लेकिन घंटी नहीं बजानी चाहिए। कई लोग जागरण करवाते हैं तो रात के समय या भोर में आरती करते हुए घंटी बजाते हैं, जिसे गलत माना गया ह।

फायदा
- माना जाता है कि घंटी की ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियां दूर होती हैं।
-घंटी की आवाज वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है, जिससे मन शांत और प्रसन्न रहता है।
-यह माना जाता है कि घंटी की ध्वनि देवताओं को जागृत करती है और भक्तों की प्रार्थनाओं को उन तक पहुंचाती है।
-वहीं, पुराणों के मुताबिक मंदिर में घंटी बजाने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

