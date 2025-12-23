क्रिसमस से पहले एड्वेंट सीजन क्या है, जानें इसके बारे में

उत्सवों का महीना दिसंबर क्रिसमस की तारीख पच्चीस दिसंबर है, लेकिन क्रिसमस की शुरुआत पहली दिसंबर से ही हो जाती है। इस महीने के चारों हफ्तों को एड्वेंट सीजन कहा जाता है। एड्वेंट सीजन में लोग बाजारों, घरों और गिरिजाघरों में खुशियां मनाते हैं। अपने घरों को सजाते हैं। पकवान बनाते हैं और एक-दूसरे के साथ मिल-बांट कर खाते हैं। आइए इसे गहराई से समझते हैं : पहला रविवार ‘आशा’ का है। यह हमें याद दिलाता है कि प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आना ही हमारी सबसे बड़ी आशा है। वह आशा, जो जरूर पूरी होगी। ईसाई समुदाय विश्वास के जरिये ही इस आशा को बनाए रखते हैं। बाइबिल इस बात को कुछ इस तरह बताती है- ‘क्योंकि जो आशा देखी जाती है, वह आशा नहीं।’ (रोमियों 8:24), यानी जो आप देख सकते हैं, वह तो सामने है, लेकिन जो नहीं देख सकते वही आशा है। दूसरा रविवार ‘शांति’ के रविवार के रूप में मनाया जाता है। यीशु मसीह शांति के दूत हैं। दुख और परेशानी से भरी दुनिया में शांति लाने वाले यीशु मसीह इंसान को सच्ची शांति देते हैं। बाइबिल के अनुसार- ‘मैं तुम्हें शांति देता हूं, जैसी संसार देता है, वैसी नहीं।’ (यूहन्ना 14:27)। इसका अर्थ यह है कि जो शांति यीशु देता है, उसको वही महसूस कर सकता है, जिसने इसका अनुभव किया हो। यह शांति ऐसी नहीं है, जैसी संसार में होती है। यह अलग है, खास है। तीसरा रविवार ‘आनंद’ का है। यह यीशु के जन्म के आनंद की घोषणा करता है। वह आनंद, जो अद्भुत है। जो इसका अनुभव करता है, वही इसका बयान कर सकता है। यह आनंद इंसान को ताकत देता है। बाइबिल बताती है- ‘प्रभु में सदा आनंदित रहो।’ (फिलिप्पियों 4:4), इसका अर्थ है कि हमें हर परस्थिति में आनंदित रहना चाहिए, क्योंकि प्रभु का आनंद ही हमारी ताकत है। चौथा रविवार ‘प्रेम’ का प्रतीक है।