स्थित प्रज्ञ का क्या मतलब है, गीता में इस श्लोक से समझें क्या है स्थिति
गीता में ज्ञान की कई बातें लिखी हैं, इसमें खुशी, गम आदि की स्थिति को लेकर भी बताया गया है। ऐसे में एक कॉन्सेप्ट है स्थित प्रज्ञ। क्या है, इसका खुशी गम से क्या लेना देना है। गीता के इस श्लोक से समझें।
गीता में ज्ञान की कई बातें लिखी हैं, इसमें खुशी, गम आदि की स्थिति को लेकर भी बताया गया है।गीता की ज्ञान की बातों से आपको जीवन मरण, कर्म, प्रारब्ध आदि के बारे में अच्छे से जानकारी मिल जाती हैं। फिलहाल यहां हम बात करेंगे, गीता के श्लोक के बारे में जो जिसमें स्थित प्रज्ञ लोगों के बारे में बताया गया है। ऐसे में एक कॉन्सेप्ट है स्थित प्रज्ञ। क्या है, इसका खुशी गम से क्या लेना देना है। गीता के इस श्लोक से समझें। पहले श्लोक को देख लेते हैं, फिर इसका अर्थ जान लेते हैं।
दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः(स्), सुखेषु विगतस्पृहः। वीतरागभयक्रोधः(स्), स्थितधीर्मुनिरुच्यते॥
यह श्लोक सुखों से आपका बहुत अधिक खुश होने का मन ना करें और दुख में दुखी होने का मन का करें, इसे जीवन की सबसे बड़ी सफलता कही गई है। इसका अर्थ है कि आप सुख और दुख में बैलेंस कर रहे हैं। इसमें अर्जुन ने श्रीकृष्ण से इसके बारे में पूछा है। सबसे पहले स्थित प्रज्ञ क मतलब जान लेते हैं। इस श्लोक में बताया गया है कि अगर आप कठिन से कठिन परिस्थिति में भी परेशान नहीं होते हैं और किसी दुख से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक इसी तरह अगर सुखों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो व्यक्ति भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति, किसी चीज को लेकर कोई डर नहीं रहता है और इच्छाओं के पूरी ना होने पर उसे कोई गिला शिकवा नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति को ही स्थिर बुद्धि वाला यानी स्थित प्रज्ञ कहा जाता है।
इस श्लोक में श्रीकृष्ण स्थिर बुद्धि वाले लोगों की निम्न प्रकार से व्याख्या करते हैं।
इस श्लोक में रहा गया है, वीतराग यानी ऐसे लोग जो सुख की लालसा को त्याग देते हैं। वीतभय उनके दुख से किसी भी बात से कोई डर नहीं है। ये भयमुक्त होते हैं। यहां वीतक्रोधः भी कहा गया है कि ऐसे लोग क्रोध रहित होते हैं। कुल मिलाकर जो लोग आध्यात्मिक चेतना में लीन रहते हैं। जिनके मन में भौतिक ऐश्वर्यों, क्रोध, लालच और शत्रुता जैसा कुछ भी उनके मन में नहीं आता है।
ना उन्हें किसी दुख से दुख होता है, ना आज की समस्या उन्हे दिखती है और ना ही कल का डर उन्हें दिखता है। जब मन इन दोनों का चिन्तन छोड़ देता है तो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ होता है। यह सर्वविदित है अगर मन बाहरी सुखों की लालसा करता है और ना मिलने पर उनसे दुखी होता, इसी तरह वो अगर संसार के विषय भोगों की ओर भागता है तो आध्यात्मिक चेतना से विमुख हो जाता है। इसलिए स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति ही सफल है।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
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