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स्थित प्रज्ञ का क्या मतलब है, गीता में इस श्लोक से समझें क्या है स्थिति

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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गीता में ज्ञान की कई बातें लिखी हैं, इसमें खुशी, गम आदि की स्थिति को लेकर भी बताया गया है। ऐसे में एक कॉन्सेप्ट है स्थित प्रज्ञ। क्या है, इसका खुशी गम से क्या लेना देना है। गीता के इस श्लोक से समझें।

स्थित प्रज्ञ का क्या मतलब है, गीता में इस श्लोक से समझें क्या है स्थिति

गीता में ज्ञान की कई बातें लिखी हैं, इसमें खुशी, गम आदि की स्थिति को लेकर भी बताया गया है।गीता की ज्ञान की बातों से आपको जीवन मरण, कर्म, प्रारब्ध आदि के बारे में अच्छे से जानकारी मिल जाती हैं। फिलहाल यहां हम बात करेंगे, गीता के श्लोक के बारे में जो जिसमें स्थित प्रज्ञ लोगों के बारे में बताया गया है। ऐसे में एक कॉन्सेप्ट है स्थित प्रज्ञ। क्या है, इसका खुशी गम से क्या लेना देना है। गीता के इस श्लोक से समझें। पहले श्लोक को देख लेते हैं, फिर इसका अर्थ जान लेते हैं।

दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः(स्), सुखेषु विगतस्पृहः। वीतरागभयक्रोधः(स्), स्थितधीर्मुनिरुच्यते॥

यह श्लोक सुखों से आपका बहुत अधिक खुश होने का मन ना करें और दुख में दुखी होने का मन का करें, इसे जीवन की सबसे बड़ी सफलता कही गई है। इसका अर्थ है कि आप सुख और दुख में बैलेंस कर रहे हैं। इसमें अर्जुन ने श्रीकृष्ण से इसके बारे में पूछा है। सबसे पहले स्थित प्रज्ञ क मतलब जान लेते हैं। इस श्लोक में बताया गया है कि अगर आप कठिन से कठिन परिस्थिति में भी परेशान नहीं होते हैं और किसी दुख से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक इसी तरह अगर सुखों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो व्यक्ति भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति, किसी चीज को लेकर कोई डर नहीं रहता है और इच्छाओं के पूरी ना होने पर उसे कोई गिला शिकवा नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति को ही स्थिर बुद्धि वाला यानी स्थित प्रज्ञ कहा जाता है।

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इस श्लोक में श्रीकृष्ण स्थिर बुद्धि वाले लोगों की निम्न प्रकार से व्याख्या करते हैं।

इस श्लोक में रहा गया है, वीतराग यानी ऐसे लोग जो सुख की लालसा को त्याग देते हैं। वीतभय उनके दुख से किसी भी बात से कोई डर नहीं है। ये भयमुक्त होते हैं। यहां वीतक्रोधः भी कहा गया है कि ऐसे लोग क्रोध रहित होते हैं। कुल मिलाकर जो लोग आध्यात्मिक चेतना में लीन रहते हैं। जिनके मन में भौतिक ऐश्वर्यों, क्रोध, लालच और शत्रुता जैसा कुछ भी उनके मन में नहीं आता है।

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ना उन्हें किसी दुख से दुख होता है, ना आज की समस्या उन्हे दिखती है और ना ही कल का डर उन्हें दिखता है। जब मन इन दोनों का चिन्तन छोड़ देता है तो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ होता है। यह सर्वविदित है अगर मन बाहरी सुखों की लालसा करता है और ना मिलने पर उनसे दुखी होता, इसी तरह वो अगर संसार के विषय भोगों की ओर भागता है तो आध्यात्मिक चेतना से विमुख हो जाता है। इसलिए स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति ही सफल है।

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Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

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शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


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अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


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