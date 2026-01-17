Hindustan Hindi News
शनि की साढ़ेसाती में क्या-क्या परेशानी होती है और इससे छुटकारा कैसे पाएं?

शनि की साढ़ेसाती 7.5 वर्ष की होती है, जिसमें शनि व्यक्ति की जन्म राशि से 12वें, 1वें और 2वें भाव से गुजरता है। साढ़ेसाती के दौरान व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक, आर्थिक और पारिवारिक स्तर पर कई प्रकार की चुनौतियां झेलनी पड़ती हैं।

शनि की साढ़ेसाती ज्योतिष शास्त्र में सबसे चर्चित और भयावह अवधि मानी जाती है। यह 7.5 वर्ष की अवधि होती है, जिसमें शनि व्यक्ति की जन्म राशि से बारहवें, पहले या दूसेर भाव से गुजरता है। हर राशि पर लगभग 2.5 वर्ष का प्रभाव रहता है। साढ़ेसाती के दौरान व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक, आर्थिक और पारिवारिक स्तर पर कई प्रकार की चुनौतियां झेलनी पड़ती हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है - सही उपाय और धैर्य से इसका प्रभाव बहुत कम किया जा सकता है। आइए विस्तार से समझते हैं साढ़ेसाती क्या है, इसके चरण, परेशानियां और छुटकारे के उपाय।

शनि की साढ़ेसाती क्या होती है?

शनि ग्रह को न्याय का देवता माना जाता है। यह कर्मों का फल देता है और मेहनत का हिसाब रखता है। जब शनि किसी व्यक्ति की जन्म राशि से बारहवें, पहले या दूसेर भाव में गोचर करता है, तो उसे साढ़ेसाती कहते हैं। यह अवधि कुल 7.5 वर्ष की होती है। हर राशि पर शनि की साढ़ेसाती अलग-अलग समय पर आती है। यह अवधि व्यक्ति के कर्मों का परीक्षण करती है। मेहनती और ईमानदार व्यक्ति को अंत में फल मिलता है, जबकि आलसी और गलत कर्म करने वालों को कठिनाइयां अधिक होती हैं।

साढ़ेसाती के तीन चरण और उनकी परेशानियां

साढ़ेसाती के तीन चरण होते हैं, प्रत्येक 2.5 वर्ष का:

  • पहला चरण (12वां भाव): यह चरण सबसे कष्टदायी होता है। धन हानि, नौकरी में रुकावट, स्वास्थ्य में गिरावट, मानसिक तनाव और परिवार में कलह होती है। व्यक्ति को लगता है कि सब कुछ उसके खिलाफ जा रहा है।
  • दूसरा चरण (लग्न या राशि पर): यह सबसे कठिन चरण है। स्वास्थ्य, रिश्ते, करियर और आर्थिक स्थिति पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। व्यक्ति को लगातार संघर्ष करना पड़ता है। कई बार स्वास्थ्य गंभीर हो जाता है या मानसिक तनाव बढ़ जाता है।
  • तीसरा चरण: इस चरण में परेशानियां कम होने लगती हैं, लेकिन धन और परिवार से संबंधित मुद्दे रहते हैं। अंत में मेहनत का फल मिलता है।

कुल मिलाकर साढ़ेसाती में कर्ज, नौकरी छूटना, स्वास्थ्य बिगड़ना, पारिवारिक तनाव, मानसिक अशांति और आत्मविश्वास की कमी जैसी परेशानियां आम हैं।

क्या शनि की साढ़ेसाती से घबराने की जरूरत है?

नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। शनि न्याय के देवता हैं और वह केवल उन कर्मों का फल देता है जो हमने किए हैं। जो व्यक्ति मेहनती, ईमानदार और नियमित उपाय करता है, उसे साढ़ेसाती में भी बहुत कुछ सीखने और मजबूत होने का अवसर मिलता है। बहुत से लोग साढ़ेसाती के दौरान ही जीवन में स्थिरता, धन और सम्मान प्राप्त करते हैं। घबराहट और नकारात्मक सोच से शनि का प्रभाव और बढ़ता है। धैर्य, मेहनत और सही उपाय अपनाने से साढ़ेसाती व्यक्ति को कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत बनाती है।

साढ़ेसाती के प्रभाव को कम करने के प्रमुख उपाय

शनि की साढ़ेसाती से छुटकारा पाने के लिए ये सरल और प्रभावी उपाय अपनाएं:

  • शनिवार को शनि पूजा: शनिवार को शनि मंदिर जाएं या घर में शनि यंत्र की पूजा करें। 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें।
  • हनुमान जी की भक्ति: शनिवार की रात हनुमान चालीसा का 7 या 11 बार पाठ करें। हनुमान जी शनि से बड़े हैं और उनकी कृपा से साढ़ेसाती का प्रभाव कम होता है।
  • दान-पुण्य: शनिवार को काले तिल, सरसों का तेल, काला कपड़ा, उड़द की दाल या लोहे का दान करें। गरीबों को जूते-चप्पल या कंबल दें।
  • पीपल पूजा: शनिवार को पीपल के पेड़ को जल चढ़ाएं और 11 परिक्रमा करें। इससे शनि प्रसन्न होते हैं।
  • नीलम या गोमेद धारण: ज्योतिषी से जांच करवाकर नीलम (शनि का रत्न) या गोमेद पहनें।
  • सात्विक जीवन: शनिवार को मांस-मदिरा से दूर रहें, सात्विक भोजन करें और क्रोध-झूठ से बचें।

ये उपाय नियमित करने से साढ़ेसाती का प्रभाव बहुत कम हो जाता है और व्यक्ति मजबूत बनकर उभरता है।

शनि की साढ़ेसाती कष्टदायी है, लेकिन यह परीक्षा है। धैर्य, मेहनत और उपायों से इसे पार किया जा सकता है। शनिदेव न्याय करते हैं और सही कर्म करने वाले को अंत में फल जरूर मिलता है।

