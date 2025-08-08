what is Sawan Purnima raksha bandhan son puja Shravan kumar puja kya aap bhi karte hain क्या रक्षा बंधन पर आप भी करते हैं दरवाजे पर सोन पूजा या श्रवण पूजा, इससे पहले नहीं बांधी जाती राखी, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
रक्षा बंधन पर राखी बांधने से पहले श्रवण जी की पूजा की जाती है। अधिकतर घरों में अपनी परंपरा के अनुसार यह पूजा होती है। दरअसल श्रावण मास की पूर्णिमा पर श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। इसे सोन पूजा,सोना या श्रवण कुमार पूजा भी करते हैं। यह पूजा सावन मास की पूर्णिमा को करते हैं। 

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तानFri, 8 Aug 2025 10:34 AM
रक्षा बंधन पर राखी बांधने से पहले श्रवण जी की पूजा की जाती है। अधिकतर घरों में अपनी परंपरा के अनुसार यह पूजा होती है। दरअसल श्रावण मास की पूर्णिमा पर श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। इसे सोन पूजा,सोना या श्रवण कुमार पूजा भी करते हैं। यह पूजा सावन मास की पूर्णिमा को करते हैं। इस पूजा से पहले राखी नहीं बांधी जाती। इस दिन उनकी आकृति बनाई जाती है। इस आकृति में उनके दोनों हाथों में माता पिता की टोकरी भी होती है। इसके लिए मुलतानी मिट्टी और गैरू से बनाया जाता है। इसके बाद इनके आगे राम, सीता राम लिखा जाता है। इसे किचन के मेन गेट पर या मुख्य दरवाजे पर यह सोन बनाए जाते हैं और फिर उनकी पूजा की जाती है। पूजा के लिए फूल, जल, आरती लेते हैं और भोग लगाने के लिए दूध जवे की खीर बनाई जाती है। इसके आगे पीछे स्वातिक बनाकर उन पर राखी जवे की खीर से चिपकाईजाती है। सबसे पहले मंदिर में भगवान को राखी बांधी जाती है। इसके बाद घर में दरवाजों पर सोन पूजा या श्रवण कुमार की पूजा कर उन पर राखी लगाई जाती है, इसके बाद ही घर में कोई राखी बांध सकता है। इससे पहले राखी नहीं बांधी जाती है।

क्या है इसके पीछे की कहानी

श्रवण कुमार माता -पिता के भक्त थे। वो अपने अंधे माता-पिता को कंधे पर बिठाकर तीर्थयात्रा करा रहे थे। श्रवण कुमार की मृत्यु राजा दशरथ के हाथो हुई थी। राजा दशरथ शिकार करने वन में गए थे, तभी उनका बाण श्रवण कुमार को लग गया, जिससे श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। दशरथ ने श्रवण कुमार के अंधे माता-पिता को यह घटना बताई, जिससे उनकी मां पुत्र वियोग में मर गईं और पिता शांतनु ने दशरथ को पुत्र वियोग का श्राप दिया। इसी श्राप के कारण राजा दशरथ की मृत्यु भी पुत्र राम के वनवास के बाद उनके वियोग में हुई। इस पाप के पश्चाताप के लिए राजा दशरथ ने श्रवण कुमार की पूजा का प्रसार किया । इसलिए रक्षा बंधन के दिन सनातनी लोग श्रावण पूजा करते हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

