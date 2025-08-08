क्या रक्षा बंधन पर आप भी करते हैं दरवाजे पर सोन पूजा या श्रवण पूजा, इससे पहले नहीं बांधी जाती राखी

रक्षा बंधन पर राखी बांधने से पहले श्रवण जी की पूजा की जाती है। अधिकतर घरों में अपनी परंपरा के अनुसार यह पूजा होती है। दरअसल श्रावण मास की पूर्णिमा पर श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। इसे सोन पूजा,सोना या श्रवण कुमार पूजा भी करते हैं। यह पूजा सावन मास की पूर्णिमा को करते हैं। इस पूजा से पहले राखी नहीं बांधी जाती। इस दिन उनकी आकृति बनाई जाती है। इस आकृति में उनके दोनों हाथों में माता पिता की टोकरी भी होती है। इसके लिए मुलतानी मिट्टी और गैरू से बनाया जाता है। इसके बाद इनके आगे राम, सीता राम लिखा जाता है। इसे किचन के मेन गेट पर या मुख्य दरवाजे पर यह सोन बनाए जाते हैं और फिर उनकी पूजा की जाती है। पूजा के लिए फूल, जल, आरती लेते हैं और भोग लगाने के लिए दूध जवे की खीर बनाई जाती है। इसके आगे पीछे स्वातिक बनाकर उन पर राखी जवे की खीर से चिपकाईजाती है। सबसे पहले मंदिर में भगवान को राखी बांधी जाती है। इसके बाद घर में दरवाजों पर सोन पूजा या श्रवण कुमार की पूजा कर उन पर राखी लगाई जाती है, इसके बाद ही घर में कोई राखी बांध सकता है। इससे पहले राखी नहीं बांधी जाती है।