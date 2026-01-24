Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़What is Rohini Nakshatra and what are the characteristics of children born under this Nakshatra
रोहिणी नक्षत्र क्या है, जानिए इसमें जन्मे बच्चे कैसे होते हैं?

रोहिणी नक्षत्र क्या है, जानिए इसमें जन्मे बच्चे कैसे होते हैं?

संक्षेप:

कुल 27 नक्षत्र होते हैं। इन्हीं में से एक है रोहिणी नक्षत्र। इस नक्षत्र का खास महत्व होता है। यह चंद्रमा का सबसे प्रिय नक्षत्र कहा जाता है। इस नक्षत्र में जन्मे बच्चे खास होते हैं। यह नक्षत्र सौंदर्य, आकर्षण, प्रेम और समृद्धि से जुड़ा माना जाता है।

Jan 24, 2026 06:54 pm ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

ज्योतिष शास्त्र में नक्षत्रों का खास महत्व होता है। मान्यता है कि ये व्यक्ति के स्वभाव, सोच और जीवन की दिशा पर गहरा प्रभाव डालते हैं। कुल 27 नक्षत्र होते हैं। इन्हीं में से एक है रोहिणी नक्षत्र। इस नक्षत्र का खास महत्व होता है। यह चंद्रमा का सबसे प्रिय नक्षत्र कहा जाता है। इस नक्षत्र में जन्मे बच्चे खास होते हैं। यह नक्षत्र सौंदर्य, आकर्षण, प्रेम और समृद्धि से जुड़ा माना जाता है। चलिए जानते हैं कि रोहिणी नक्षत्र क्या है और इनमें जन्मे बच्चे कैसे होते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

रोहिणी नक्षत्र क्या है?
रोहिणी नक्षत्र को वृष राशि का मस्तक कहा गया है। इस नक्षत्र में तारों की संख्या 5 है। शास्त्रों में इसका संबंध विकास, उन्नति और खुशहाली से जोड़ा गया है। धार्मिक मान्यतानुसार, रोहिणी चंद्रमा की सबसे प्रिय पत्नी थीं, इसलिए चंद्रमा इस नक्षत्र में सबसे अधिक बलवान माना जाता है। मान्यतानुसार, जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में होता है, वे स्वभाव से सौम्य, कल्पनाशील और आकर्षक होते हैं।

चंद्रमा का प्रभाव
चंद्रमा के प्रभाव की वजह से रोहिणी नक्षत्र में जन्मे लोग भावनात्मक रूप से गहरे और रिश्तों को महत्व देने वाले होते हैं। यदि कुंडली में चंद्रमा मजबूत स्थिति में हो, तो व्यक्ति को मानसिक मजबूती, आत्मविश्वास और रचनात्मक ऊर्जा मिलती है। रोहिणी नक्षत्र में जन्मे लोग सुंदरता की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं।

रोहिणी नक्षत्र में जन्मे लोगों का करियर
रोहिणी नक्षत्र में जन्में लोग काफी क्रिएटिव होते हैं। इनकी कला, फैशन, डिजाइन, फिल्म, संगीत, लेखन, विज्ञापन, जैसे क्षेत्रों में ज्यादा रुचि होती है और इन्हीं फील्ड में ये करियर बनाते हैं।

इस नक्षत्र में जन्में लोग अच्छे जीवनसाथी साबित होते हैं। ये रिश्ते को लेकर काफी लॉयल होते हैं। साथ ही ये रिश्ते में इमोशनली कनेक्टेड रहते हैं। हालांकि ज्यादा उम्मीदें रखने से कभी-कभी मनमुटाव हो सकता है, लेकिन समझदारी से रिश्ता लंबे समय तक संतुलित बना रहता है।

उपाय

रोहिणी नक्षत्र में जन्मे लोगों को सोमवार के दिन भगवान शिव का जल से अभिषेक करना चाहिए। फिर आप “ॐ सोमाय नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद चावल, दूध और सफेद वस्तुओं का दान करें। सफेद या हल्के रंग के कपड़े पहनें। साथ ही मन को शांत रखने की कोशिश करने की सलाह दी जाती हैष

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:कुंडली के खराब ग्रह-नक्षत्र से बचने के लिए क्या करें? प्रेमानंद जी महाराज से जान
ये भी पढ़ें:कल से 10 दिन तक इन राशियों की चांदी ही चांदी, शुक्र गोचर चंद्र के नक्षत्र में
Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal
डिजिटल जर्नलिजम में करीब 6 साल का अनुभव। एजुकेशन, स्पोर्ट्स, टेक-ऑटो और धर्म बीट पर मजबूत पकड़ है। यूट्यूब कंटेंट प्रोड्यूसर व रिपोर्टिंग का भी अनुभव। हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएट हैं। और पढ़ें
Astrology
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने