रोहिणी नक्षत्र क्या है, जानिए इसमें जन्मे बच्चे कैसे होते हैं?

संक्षेप: कुल 27 नक्षत्र होते हैं। इन्हीं में से एक है रोहिणी नक्षत्र। इस नक्षत्र का खास महत्व होता है। यह चंद्रमा का सबसे प्रिय नक्षत्र कहा जाता है। इस नक्षत्र में जन्मे बच्चे खास होते हैं। यह नक्षत्र सौंदर्य, आकर्षण, प्रेम और समृद्धि से जुड़ा माना जाता है।

ज्योतिष शास्त्र में नक्षत्रों का खास महत्व होता है। मान्यता है कि ये व्यक्ति के स्वभाव, सोच और जीवन की दिशा पर गहरा प्रभाव डालते हैं। कुल 27 नक्षत्र होते हैं। इन्हीं में से एक है रोहिणी नक्षत्र। इस नक्षत्र का खास महत्व होता है। यह चंद्रमा का सबसे प्रिय नक्षत्र कहा जाता है। इस नक्षत्र में जन्मे बच्चे खास होते हैं। यह नक्षत्र सौंदर्य, आकर्षण, प्रेम और समृद्धि से जुड़ा माना जाता है। चलिए जानते हैं कि रोहिणी नक्षत्र क्या है और इनमें जन्मे बच्चे कैसे होते हैं।

रोहिणी नक्षत्र क्या है?

रोहिणी नक्षत्र को वृष राशि का मस्तक कहा गया है। इस नक्षत्र में तारों की संख्या 5 है। शास्त्रों में इसका संबंध विकास, उन्नति और खुशहाली से जोड़ा गया है। धार्मिक मान्यतानुसार, रोहिणी चंद्रमा की सबसे प्रिय पत्नी थीं, इसलिए चंद्रमा इस नक्षत्र में सबसे अधिक बलवान माना जाता है। मान्यतानुसार, जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में होता है, वे स्वभाव से सौम्य, कल्पनाशील और आकर्षक होते हैं।

चंद्रमा का प्रभाव

चंद्रमा के प्रभाव की वजह से रोहिणी नक्षत्र में जन्मे लोग भावनात्मक रूप से गहरे और रिश्तों को महत्व देने वाले होते हैं। यदि कुंडली में चंद्रमा मजबूत स्थिति में हो, तो व्यक्ति को मानसिक मजबूती, आत्मविश्वास और रचनात्मक ऊर्जा मिलती है। रोहिणी नक्षत्र में जन्मे लोग सुंदरता की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं।

रोहिणी नक्षत्र में जन्मे लोगों का करियर

रोहिणी नक्षत्र में जन्में लोग काफी क्रिएटिव होते हैं। इनकी कला, फैशन, डिजाइन, फिल्म, संगीत, लेखन, विज्ञापन, जैसे क्षेत्रों में ज्यादा रुचि होती है और इन्हीं फील्ड में ये करियर बनाते हैं।

इस नक्षत्र में जन्में लोग अच्छे जीवनसाथी साबित होते हैं। ये रिश्ते को लेकर काफी लॉयल होते हैं। साथ ही ये रिश्ते में इमोशनली कनेक्टेड रहते हैं। हालांकि ज्यादा उम्मीदें रखने से कभी-कभी मनमुटाव हो सकता है, लेकिन समझदारी से रिश्ता लंबे समय तक संतुलित बना रहता है।

उपाय रोहिणी नक्षत्र में जन्मे लोगों को सोमवार के दिन भगवान शिव का जल से अभिषेक करना चाहिए। फिर आप “ॐ सोमाय नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद चावल, दूध और सफेद वस्तुओं का दान करें। सफेद या हल्के रंग के कपड़े पहनें। साथ ही मन को शांत रखने की कोशिश करने की सलाह दी जाती हैष