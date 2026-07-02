राहु की महादशा से हैं परेशान, कुंडली में यहांं बैठा है राहु तो यह रत्न पहनें
Gemstone in hindi:गोमेद राह का रत्न है। इसके बारे में यहां पढ़ें सारी जानकारी और कब इसे पहनने से लाभ होगा। क्या दान करें, इससे जुड़ा सब कुछ जानेंं
अगर आप पर राहु की महादशा है, अंतर्दशा है या फिर राहु 1,4,7 और 10वें भाव में बैठा है तो आपको राह को मजबूत करने के लिए रत्न पहनना चाहिए। इसके लिए आप गोमेद पहन सकते हैं। इसका रंग गोमूत्र के समान हल्के पीले रंग का, कुछ लालिमा तथा श्यामवर्ण होता है। गोमेद साफ, भारी, चिकना गोमेद उत्तम होता है। अगर आपकी सही और फेक गोमेद की पहचान करनी है तो इसे गोमूत्र में कुछ देर के लिए भिगोकर रखें, अगर ये असली है, तो गोमूत्र का रंग बदल जाएगा। आपको बता दें कि गोमेद को लोहे में ही बनवाया जाता है। इसके अलावा किस दिन पहने और इससे क्या लाभ होता है, इसके बारे में जानकारी आप नीचे से ले सकते हैं। यहां राहु के इस रत्न के बारे में जानें सब कुछ
गोमेद किसमें देता है लाभ
अगर आप राहु की महादशा में धन संबंधी चीजों से परेशान हैं तो आपको धन-सम्पत्ति, सुख, सन्तान वृद्धि, वकालत व राजपक्ष आदि की उन्नति के लिए गोमेद पहनना चाहिए. इसके लिए यह अत्यन्त लाभकारी है । शत्रु-नाश हेतु भी इसका इस्तेमाल लाभकारी होता है । दरअसल राहु के कारण आपको अचानक धन हानि हो सकती है, ऐसे में आपकी आर्थित स्तथिति खराब हो सकती है और इसके लिए आपको अपनी कुंडली में राहु को मजबूत करना होगा।
इसके बाद ही आपको राहु के लाभ मिलेंगे। इसलिए गोमेद पहनना चाहिए, इससे राहु मजबूत होता है और आपको आर्थिक तौर पर लाभ देता है। इसको पहनने से पहले और बाद के कई नियम है। कैसे पहनें और क्या दान करें, इसके बारे में आप नीचें जानकारी ले सकता हैं।
इसे किस दिन पहनना चाहिए
गोमेद को राहु के मंत्रों का जाप करके शनिवार को शनि की होरा में, स्वाती, शतभिषा, आर्द्रा अथवा रविपुष्य योग में पहनना अच्छा रहता है। इसके लिए मंत्र भ्रां भ्रीं, भ्रौं सः राहवे नम है। इसको अपनी कुंडली से रत्ती के अनुसार ही पहनें। अधिक और कम रत्ती इसके बारे में रत्न विशेषज्ञ ही आपको बताएंगे।
क्या दान करें
लोहे की अंगूठी में जड़वाकर पहनना चाहिए। इसे पहन रहे हैं तो बीजमन्त्र का पाठ हवन एवं सूर्य भगवान् को अर्घ्य देकर नीले रंग का वस्त्र, कम्बल, तिल, बाजरा आदि दक्षिणा सहित दान करने के बाद ही इसे पहनना चाहिए।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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