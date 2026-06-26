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अचानक पैसा दिलाता है आपके हाथ का राहु पर्वत,दूसरे पर्वत भी क्या असर डालते हैं जाने

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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आपके हाथों में राहु पर्वत क्या होता है। और इस पर्वत के अलावा और कौन से पर्वत होते हैं जो आप पर बड़ा असर डालते हैं। 

अचानक पैसा दिलाता है आपके हाथ का राहु पर्वत,दूसरे पर्वत भी क्या असर डालते हैं जाने

आपके हाथों में राहु पर्वत क्या होता है। राहु का पर्वत अगर आपके हाथ में सही है तो इसका क्या असर होता है। अगर आप राहु अच्छा है यानी आपके हाथ के मध्य में राहु उभरा है तो आपके लिए यह शुभ है।इससे आपको अचानक धन लाभ आदि के विकल्प मिल सकते हैं। कहा जाता है कि जिनका राहु अच्छा होता है, उनमें रिस्क लेने की क्षमता अच्छी होती है। ये लोग विदेश से भी लाभ पाते हैं। अक्सर अधिकतर चैलेंज को अपने मौके बना लेते हैं। राजनीति, रिसर्च आदि में ये जाते हैं। यहां हम आपको राहु पर्वत के बारे में और साथ ही मंगल, शुक्र और चंद्र पर्वत के बारे में भी बताएंगे। इस तरह आप आसानी से इन पर्वतों के प्रभावों के बारे में जान सकते हैं।

राहु पर्वत वालों के साथ क्या-क्या खास होता है

राहू पर्वत: - यह पर्वत आपकी लाइफ में आकस्मिक धन प्राप्ति, लॉटरी, हार्ट एटेक या अचानक घटित होने वाली घटनाओं का संबंध इसी ग्रह से है। मेंटली आप किसी समस्या से अगर साफ तरीके से बाहर आते हैं, तो राहु के कारण ऐसा होता है। आपको संघर्ष करने की क्षमता को देखना होगा। आप रिस्क लें। अच्छे से आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव को लेकर आपको खास तौर पर ध्यान देना होगा। आपको अचानक धन लाभ जैसे आपकी लॉटरी लगना, आपको अचानक हार्ट अटैक भी इसी पर्वत के कारण आता है। इसलिए हाथों में इस पर्वत को देखना बहुत जरूरी है।

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इन पर्वतों के बारे में भी जानें?

राहु पर्वत के अलावा आप चंद्र पर्वत और शुक्र पर्वत के बारे में भी आप जान सकते हैं। केतु और मंगल पर्वत भी आपकी लाइफ पर क्या असर होगा। इसकी जानकारी भी आपको यहां मिल सकती हैं।

चंद्र पर्वत आपके हाथ में दिखाता है कि आपकी कल्पना शक्ति कैसी है। मानसिक तौर पर आप आगे कैसे बढ़ेंगे। आपक कितना और कहां घूमेंगें।

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शुक्र पर्वत : आपके हाथ का सुन्दरता, प्रेम,शाम शौकत, तथा ऐश्वर्य भोग आदि का संबंध इसी ग्रह से है। आपके हाथ में इस पर्वत से आपकी लवलाइफ, आपकी सौंदर्यता आदि की जानकारी मिलती है।

मंगल पर्वत साहस का पर्वत है। यह पर्वत युद्ध जीवट, शक्ति, परिश्रम का पर्वत है।

केतु पर्वत : हाथ पर इस ग्रह से धन, भौतिक उन्नति एवं बैंक बैलेन्स आदि का अध्ययन किया जाता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर

अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


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