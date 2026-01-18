पितृ दोष क्या होता है? जानिए इसके लक्षण, प्रभाव और उपाय

संक्षेप: पितरों की आत्मा को जब श्राद्ध-तर्पण, दान-पुण्य या उचित सम्मान नहीं मिलता, तो वे कुंडली में पितृ दोष के रूप में प्रकट होते हैं। पितृ दोष से व्यक्ति के जीवन में कई तरह की परेशानियां आती हैं, लेकिन सही उपायों से इसे दूर किया जा सकता है और पितरों की कृपा प्राप्त की जा सकती है।

पितृ दोष ज्योतिष शास्त्र में एक गंभीर दोष माना जाता है, जो पूर्वजों यानी पितरों की आत्मा से असंतुष्ट होने या उनके प्रति किए गए अपराधों के कारण उत्पन्न होता है। जब पितरों की आत्मा को श्राद्ध-तर्पण, दान-पुण्य या उचित सम्मान नहीं मिलता, तो वे कुंडली में पितृ दोष के रूप में प्रकट होते हैं। यह दोष मुख्य रूप से कुंडली के 9वें भाव (पितृ भाव), सूर्य, चंद्र या राहु-केतु के साथ संबंधित होता है। पितृ दोष से व्यक्ति के जीवन में कई तरह की परेशानियां आती हैं, लेकिन सही उपायों से इसे दूर किया जा सकता है और पितरों की कृपा प्राप्त की जा सकती है। आइए विस्तार से जानते हैं पितृ दोष क्या है, इसके लक्षण, प्रभाव और निवारण के उपाय।

पितृ दोष क्या होता है? पितृ दोष तब होता है, जब कुंडली में सूर्य या 9वें भाव पर राहु, केतु या शनि का प्रभाव पड़ता है, या पितरों के लिए श्राद्ध-तर्पण ठीक से नहीं किया गया हो। यह दोष पूर्वजों की असंतुष्ट आत्मा का संकेत है। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर पितरों को तृप्ति ना मिले, तो वे वंश को कष्ट देते हैं। पितृ दोष मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है:

सूर्य पर राहु-केतु का प्रभाव - पिता या पूर्वजों से संबंधित दोष।

- पिता या पूर्वजों से संबंधित दोष। 9वें भाव में पाप ग्रह - पितृ पक्ष से कष्ट।

- पितृ पक्ष से कष्ट। पितृ ऋण - पूर्वजों के प्रति किए गए अपराध या श्राद्ध नहीं करने से। यह दोष वंश में पीढ़ी दर पीढ़ी चल सकता है और कई बार कुंडली में स्पष्ट नजर नहीं आता, लेकिन जीवन में परेशानियां बताती हैं कि पितृ दोष है।

पितृ दोष के प्रमुख लक्षण पितृ दोष के कुछ स्पष्ट लक्षण कुंडली और जीवन दोनों में दिखते हैं:

घर में लगातार कलह, झगड़े और पारिवारिक असंतोष।

संतान प्राप्ति में देरी या संतान से संबंधित परेशानियां।

पिता या पूर्वजों का स्वास्थ्य खराब रहना या असामयिक मृत्यु।

आर्थिक तंगी, कर्ज बढ़ना और धन का स्थिर न रहना।

घर में अचानक बीमारी, दुर्घटना या नकारात्मक घटनाएं।

संतान का विद्रोही स्वभाव या पढ़ाई में रुकावट।

सपनों में पूर्वजों का बार-बार दिखना या डरावने सपने।

शादी-ब्याह में बाधा या वैवाहिक जीवन में कलह। अगर इनमें से 3-4 लक्षण दिख रहे हैं, तो कुंडली में पितृ दोष की जांच करवानी चाहिए।

पितृ दोष के प्रभाव और जीवन पर असर पितृ दोष का प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ता है:

आर्थिक क्षेत्र: धन का आना-जाना, कर्ज बढ़ना, व्यापार में हानि।

धन का आना-जाना, कर्ज बढ़ना, व्यापार में हानि। पारिवारिक क्षेत्र: रिश्तों में तनाव, संतान से दुख, पिता का स्वास्थ्य खराब।

रिश्तों में तनाव, संतान से दुख, पिता का स्वास्थ्य खराब। स्वास्थ्य क्षेत्र: रहस्यमय बीमारियां, मानसिक तनाव, नींद नहीं आना।

रहस्यमय बीमारियां, मानसिक तनाव, नींद नहीं आना। करियर क्षेत्र: नौकरी में रुकावट, प्रमोशन नहीं मिलना, मेहनत का फल नहीं मिलना।

नौकरी में रुकावट, प्रमोशन नहीं मिलना, मेहनत का फल नहीं मिलना। आध्यात्मिक क्षेत्र: पूजा-पाठ में मन नहीं लगना, भक्ति में रुकावट। यह दोष कई बार वंश में 7 पीढ़ियों तक चल सकता है, लेकिन सही उपायों से इसे दूर किया जा सकता है।

पितृ दोष से छुटकारा पाने के प्रभावी उपाय पितृ दोष निवारण के लिए ये सरल और शास्त्रोक्त उपाय अपनाएं:

श्राद्ध-तर्पण: हर साल पितृ पक्ष में श्राद्ध और तर्पण जरूर करें। अमावस्या पर तिल-जल से तर्पण करें।

हर साल पितृ पक्ष में श्राद्ध और तर्पण जरूर करें। अमावस्या पर तिल-जल से तर्पण करें। पिंडदान: गया या प्रयागराज में पिंडदान करवाएं। यदि संभव न हो तो घर पर तिल से पिंडदान करें।

गया या प्रयागराज में पिंडदान करवाएं। यदि संभव न हो तो घर पर तिल से पिंडदान करें। दान-पुण्य: अमावस्या या मौनी अमावस्या पर काले तिल, जूते-चप्पल, कंबल, अनाज का दान करें। गुप्त दान सबसे फलदायी है।

अमावस्या या मौनी अमावस्या पर काले तिल, जूते-चप्पल, कंबल, अनाज का दान करें। गुप्त दान सबसे फलदायी है। पीपल पूजा: शनिवार या अमावस्या को पीपल पर जल चढ़ाएं और 11 परिक्रमा करें। 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जाप करें।

शनिवार या अमावस्या को पीपल पर जल चढ़ाएं और 11 परिक्रमा करें। 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जाप करें। नारायण बली: अगर दोष गंभीर है, तो नारायण बली पूजा करवाएं।

अगर दोष गंभीर है, तो नारायण बली पूजा करवाएं। हनुमान पूजा: रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी पितृ दोष नाशक हैं।

रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी पितृ दोष नाशक हैं। मौनी अमावस्या पर मौन व्रत: मौनी अमावस्या पर मौन रहकर पूजा और दान करें। पितृ दोष जीवन की सबसे बड़ी बाधा हो सकता है, लेकिन श्रद्धा और नियमित उपायों से इसे दूर किया जा सकता है। पितरों को तृप्त करने से वंश में सुख-समृद्धि बनी रहती है और 7 पीढ़ियां तक आशीर्वाद मिलता है। नियमित रूप से उपाय अपनाएं और पितरों का स्मरण करें।