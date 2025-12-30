Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़what is panigrahana sanskar in hindu wedding meaning significance and importance
हिंदू धर्म: शादियों में पाणिग्रहण संस्कार क्या होता है? जानिए इसका महत्व

हिंदू धर्म: शादियों में पाणिग्रहण संस्कार क्या होता है? जानिए इसका महत्व

संक्षेप:

पाणिग्रहण का अर्थ है 'हाथ ग्रहण करना' या वर द्वारा वधू का हाथ थामना। यह वह क्षण है जब वर-वधू जीवन भर साथ निभाने का वचन देते हैं। पाणिग्रहण को विवाह की वैधता का प्रमुख अंग माना जाता है। वैदिक मंत्रों के साथ यह संस्कार किया जाता है और अग्नि साक्षी बनती है।

Dec 30, 2025 05:30 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

हिंदू विवाह एक पवित्र बंधन है, जिसमें कई संस्कार और रस्में शामिल होती हैं। इनमें से पाणिग्रहण संस्कार सबसे महत्वपूर्ण और भावनात्मक रस्म है। पाणिग्रहण का अर्थ है 'हाथ ग्रहण करना' या वर द्वारा वधू का हाथ थामना। यह वह क्षण है जब वर-वधू जीवन भर साथ निभाने का वचन देते हैं। हिंदू शादी में मुख्य चार संस्कार होते हैं - कन्यादान, पाणिग्रहण, सप्तपदी और विवाह होम। इनमें पाणिग्रहण को विवाह की वैधता का प्रमुख अंग माना जाता है। वैदिक मंत्रों के साथ यह संस्कार किया जाता है और अग्नि साक्षी बनती है। आइए विस्तार से जानते हैं पाणिग्रहण संस्कार क्या है और इसका महत्व।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पाणिग्रहण संस्कार कैसे किया जाता है?

पाणिग्रहण हिंदू विवाह का सबसे पवित्र और भावुक क्षण है। इस रस्म में दूल्हा पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ा होता है, जबकि दुल्हन पूर्व दिशा की ओर उसके दाहिनी ओर बैठती है। पंडित जी वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं। दुल्हन का दाहिना हाथ दूल्हे के हाथ में सौंपा जाता है। दूल्हा दुल्हन का हाथ थामकर वचन देता है कि वह जीवन भर उसकी रक्षा करेगा, सुख-दुख में साथ रहेगा और उसे सम्मान देगा। इस दौरान जल या अक्षत हाथ में डाले जाते हैं। मंत्रों में कहा जाता है कि दोनों एक-दूसरे के साथ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के मार्ग पर चलेंगे। यह रस्म अग्नि के साक्ष्य में होती है और दोनों की प्रतिज्ञा को दिव्य बनाती है।

पाणिग्रहण संस्कार का महत्व और शास्त्रीय आधार

पाणिग्रहण विवाह का सबसे आवश्यक संस्कार है। शास्त्रों में कहा गया है कि बिना पाणिग्रहण के विवाह अधूरा रहता है। यह संस्कार सार्वजनिक रूप से घोषणा करता है कि वर ने वधू की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली है। वैदिक मंत्रों में दूल्हा कहता है - 'मैं तुम्हारा हाथ थामता हूं, हम साथ धर्म का पालन करेंगे।' यह प्रेम, विश्वास और जिम्मेदारी का प्रतीक है। पाणिग्रहण से दोनों एक-दूसरे के पूरक बनते हैं और परिवार की नींव मजबूत होती है। मनुस्मृति और अन्य ग्रंथों में इसे विवाह की वैधता का प्रमाण माना गया है। यह संस्कार केवल शारीरिक मिलन नहीं, बल्कि आत्मिक और धार्मिक बंधन है।

पाणिग्रहण के भावनात्मक और सामाजिक महत्व

पाणिग्रहण वह क्षण है जब वधू अपने पिता का घर छोड़कर वर के साथ नए जीवन की शुरुआत करती है। यह रस्म दोनों के बीच प्रेम, सम्मान और विश्वास की नींव रखती है। दूल्हा वधू को वचन देता है कि वह उसकी रक्षा करेगा और सुख देगा। यह संस्कार समाज के सामने दोनों की प्रतिबद्धता दिखाता है। भावनात्मक रूप से यह बहुत गहरा है – दुल्हन का हाथ थामना जीवन भर साथ निभाने का वादा है। इससे वैवाहिक जीवन में स्थिरता आती है और रिश्ता मजबूत होता है। आज भी यह रस्म हर हिंदू शादी का केंद्र बिंदु है।

पाणिग्रहण से जुड़े नियम और सावधानियां

पाणिग्रहण शुभ मुहूर्त में करें। दूल्हा दुल्हन का दाहिना हाथ ही थामे। मंत्र सही उच्चारण से पढ़ें। आजकल कई लोग इसे सरल तरीके से करते हैं, लेकिन शास्त्रीय विधि का पालन करें तो फल कई गुना बढ़ता है। पाणिग्रहण के बाद सप्तपदी होती है, जो विवाह को पूर्ण करती है।

पाणिग्रहण संस्कार हिंदू विवाह की आत्मा है। यह प्रेम, विश्वास और जिम्मेदारी का प्रतीक है। इस संस्कार से वैवाहिक जीवन सुखमय और धार्मिक बनता है। हर जोड़ा इसे श्रद्धा से करे तो जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur
नवनीत राठौर को मीडिया के अलग-अलग संस्थानों में काम करने का 6 साल से ज्यादा का अनुभव है। इन्हें डिजिटल के साथ ही टीवी मीडिया में भी काम करने का तजुर्बा है। नवनीत फीचर लेखन के तौर पर कई सालों से काम कर रहे हैं और हेल्थ से जुड़ी खबरों को लिखने-पढ़ने का शौक है। और पढ़ें
Hindu Marriage
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने