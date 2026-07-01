आपके हाथ में मणिबंध लाइन क्या हैं? क्या होता है अगर ये आपस में मिल जाती हैं?
Manibandh lines: आपके हाथ में मणिबंध लाइन्स क्या है और आपके हाथ में ये किस बारे में बताती हैं। इसके बारे में आप जानकारी यहां से ले सकते हैं।
कलाई पर तीन आड़ी रेखाएं मणिबन्ध रेखाएं कहलाती हैं। सभी के हाथों में ये रेखाओं कुछ जगह थोड़ी साफ दिखने वाली तो, कुछ जगह थोड़ी हल्की होती हैं। हर किसी के हाथ में अलग-अलग मणिबंध रेखाएं हो सकती हैं, किसी के तीन, किसी के चार और किसी के सिर्फ दो। आइए जानते हैं कि इन रेखाओं का क्या मतलब है और इन रेखाओं का क्या मतलब है, यहां हम यह भी जानेंगे कि अगर ये रेखाएं मिली हुई हैं या फिर बहुत हल्की हैं या फिर इनसे ऊपर की तरफ कोई रेखा जा रही है तो क्या होता है।
विदेश यात्रा भी करवाती है मणिबंध रेखा
आपको बता दें कि मणिबंध रेखा आपको विदेश यात्रा भी करा सकती है, अगर ये रेखा चंद्र पर्वत की तरफ हो तो विदेश यात्रा का मौका मिलता है। इसके अलावा अगर इसके पर से कोई रेखा निकलकर ऊपर की ओर जाती हो तो उसकी मनोकामनाएं उसके जीवन में ही पूरी हो जाती हैं ।
आयु से भी है मणिबंध रेखा का संबंध
सामुद्रिक-शास्त्र के अनुसार अगर आपकी कलाई पर 4 मणिबन्ध रेखाएं हों तो उसकी आयु 100 साल होती है। जिसके हाथ में 3 मणिबन्ध रेखाएं होती हैं उसकी आयु 75 साल, दो रेखाएं होने पर 50 वर्ष तथा एक मणिबन्ध रेखा होने पर उसकी आयु 25 वर्ष होती है । अगर मणिबन्ध रेखाएं टूटी हुई हों तो उस व्यक्ति के जीवन में बराबर बाधाएं आती रहती हैं। इस पर अगर यव का चिह्न है तो यह सौभाग्य सूचक है। यदि ब्रिन्दु हो तो उसे जीवन में पेट से संबंधित रोग भोगने पड़ते हैं । यदि मणिवन्ध रेखा पर द्वीप का चिह्न हो तो उसे जीवन में दुर्घटनाओं का सामना करना पडता है। जंजीर के समान मणिवन्ध रेखा दुर्भाग्य की सचक कहलाती है ।
दुर्घटना का संकेत
यदि दो मणिबन्ध रेखाएं अगर आपस में मिली हुई हों तो इन्हें अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इससे व्यक्ति की दुर्घटना हो सकती है और उसका अंगभंग हो सकता हैं। ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर ये रेखाएं किसी के हाथ में नीली हों तो वह जीवन-भर बीमार बना रहता है। पीली सणिबन्ध रेखाएं इस बात की सूचक होती हैं कि विध्वासघात की वजह से उसे जीवन में जरूरत से ज्यादा कष्ट उठाना पड़ेगा । वास्तव में मणिबन्ध रेखाएं जितनी अधिक स्पष्ट गहरी तथा निर्दोष होती हैं उतनी ही ज्यादा श्रेष्ठ कही जाती हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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