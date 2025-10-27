Chhath Puja : क्या है खोइंछा, कोसी, जिसे छठ पूजा सूर्य अर्घ्य के बाद दिया जाता है

Hindustan Hindi News
संक्षेप: chhath puja surya arghya: रविवार की शाम मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ी के जलावन से गुड़-दूध और साठी चावल की खीर तैयार की गई। व्रतियों ने गेहूं की रोटी, खीर और केले को केले के पत्ते पर सजाकर छठी मैया के नाम से भोग लगाया। 

Mon, 27 Oct 2025 10:09 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि
चार दिवसीय छठ महापर्व के दूसरे दिन रविवार की शाम व्रतियों ने खरना पूजन किया। इसके साथ ही व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो गया। वहीं सोमवार की शाम अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। इसके लिए रविवार को भी दिनभर पूजन और डाली के लिए सामग्रियों की खरीदारी होती रही। बाजार में खासा उत्साह रहा। रविवार की शाम मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ी के जलावन से गुड़-दूध और साठी चावल की खीर तैयार की गई। व्रतियों ने गेहूं की रोटी, खीर और केले को केले के पत्ते पर सजाकर छठी मैया के नाम से भोग लगाया। दिन भर उपवास के बाद व्रतियों ने वही प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद घर के सदस्यों एवं और इष्टमित्रों में प्रसाद बांटा गया।

सुबह के अर्घ्य के बाद खोइंछा देने की परंपरा

महिला व्रती सुबह अर्घ्य के बाद वहां मौजूद बड़ों से आशीर्वाद लेती हैं और छोटी सुहागन महिला का खोइंछा भरती हैं। इसमें केला, ठेकुआ प्रसाद दिया जाता है और व्रती उनकी मांग में सिंदूर भरती हैं। बच्चे व्रती से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनके पैर धोते और उनसे प्रसाद प्राप्त करते हैं। आमतौर पर यह खास रस्म बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में बेटी के विदाई यानी मायके से ससुराल जाते समय निभाई जाती है। इस रस्म में नवविवाहित बेटी को मायके से ससुराल जाते वक्त मां या बाभी उन्हें एक पोटली में धान, चावल, जीरा, सिक्का, फूल और हल्दी भरकर दी जाती है। इस सामग्री को ही खोइछा कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इससे मायके में भी सुख समृद्धि बनी रहती है।

मन्नत पूरी करने को सजाते हैं कोसी

ब्रह्मपुरा के पंडित जयकिशोर मिश्र ने बताया कि सोमवार शाम संध्या अर्घ्य देने के बाद व्रती घर पर कोसी सजाकर उनकी पूजा करेंगे। मंगलवार की सुबह के अर्घ्य से पहले कोसी को छठ घाट पर रखकर छठी माई के गीत गाएंगी।

रात में व्रती अर्घ्य की सामग्री जुटाने में लग गए। कंदमूल, फल व मिष्ठान और ठेकुआ रखकर अर्घ्य की सामग्री तैयार करने लगे। पंडित प्रभात मिश्र ने बताया कि सोमवार की शाम अस्ताचलगामी सूर्य को व्रती अर्घ्य देंगे, वहीं कल सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा।

अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
