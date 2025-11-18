Hindustan Hindi News
केतु पहुंचाता है सफलता के शिखर पर, श्रेष्ठता, उच्च स्थान व उच्च पद का द्योतक है केतु

केतु पहुंचाता है सफलता के शिखर पर, श्रेष्ठता, उच्च स्थान व उच्च पद का द्योतक है केतु

संक्षेप: what is Ketu in hindi: केतु श्रेष्ठता, उच्च स्थान व उच्च पद का द्योतक माना जाता है। सर्वोपरिता केतु का गुण है। झंडा वायु के झोंके से हिलता रहता है, इसलिए केतु एक वायवीय ग्रह है।

Tue, 18 Nov 2025 06:18 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
सर्प का सिर काट कर अलग कर दिया जाए, तो शरीर का शेष भाग जिसे कबंध कहते हैं, विषहीन होने के कारण अविषय होता है। सर्प के मुंह में विष होता है, इसलिए सिर विषय है। अतः राहु=सिर=विषय। केतु=कबंध =अविषय। विषय होने से राहु मारक तथा केतु अविषय होने से अमारक हुआ। केतु चिकित्सक है। केतु ज्ञानवान है। केतु यश है। केतु शिखी है। शिखी नाम मयूर तथा शिखाधारी पाखंडीद्विज का है। मयूर सर्प खाता है, किंतु कर्णप्रिय ध्वनि उगलता है। मयूर देखने में मनोहर होता है। आचारहीन मात्र लंबी शिखा रखने वाला द्विज शिखी कहलाता है। यह ऊपर से अच्छा, अंदर से खल होता है।

अग्नि को भी शिखी कहते हैं। लंबी- लंबी लपटें एवं धुआं इसकी शिखा हैं। लपटें जलाने वाली तथा धुआं कालिख एवं घुटन पैदा करने वाला होता है। केतु का प्रभाव ठीक ऐसा ही होता है। केतु ध्वज है। ध्वज अर्थात झंडा या पताका। झंडा ऊंचे स्थान पर लगाया जाता है। यह आकाश में लहराता है। अतः केतु श्रेष्ठता, उच्च स्थान व उच्च पद का द्योतक माना जाता है। सर्वोपरिता केतु का गुण है। झंडा वायु के झोंके से हिलता रहता है, इसलिए केतु एक वायवीय ग्रह है।

इसकी प्रकृति वात प्रधान है। यह जिस भाव में होता है, उसके गुणों को ऊंचा करके फैलाता व यश देता है। यह विजय का प्रतीक है, इसलिए वाहनों पर ध्वज लगाया जाता है। मंदिर के शिखर पर शुभता का प्रतीक ध्वज होता है। ध्वज पूज्य होता है। ध्वज को प्रणाम किया जाता है। अतः केतु प्रणम्य है, ब्राह्मण है। वृषभध्वज नाम शंकर का है। मकरध्वज नाम कामदेव का है। गरुड़ध्वज नाम विष्णु का है। ये सब केतु से युक्त होने से परम पूजनीय है।

(साभार : वैदिक ज्याेतिष, पूर्व सत्यवाक्, अग्नि मंदिर प्रकाशन, इलाहाबाद से)

