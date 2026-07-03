क्या है फिरोजा, आने वाली परेशानी ले लेता है अपने ऊपर, सलमान खान भी पहनते हैं फिरोजा ब्रैसलेट
सलमान खान को आपने फिरोजा का ब्रैसलेट पहने हुए देखा होगा। क्या आप जानते हैं कि फिरोजा क्या है और फिरोजा के पहनने से क्या लाभ होता है।
बॉलीवुड एक्टर सलमान खान भी फिरोजा से जड़ा ब्रेसलेट पहनते हैं। यह सिर्फ एक एक्सेसरीज नहीं है, यह फेथ, आपकी विरासत और प्रोटेक्शन का भी प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि यह आपको बुरी नजर से बचाता है और आने वाले कष्ट को अपने ऊपर ले लेता है। अगर आपके ऊपर कभी मुसीबत आने वाली होती है तो या तो यह चटक जाता है या फिर यह रंग बदल लेता है। आपको बता दें कि इस रत्न को सलमान खान को उनके पिता ने दिया है। आज हम आपको इसी रंग के बारे में बताएंगे। आइए जानें इसके और क्या फायदे हैं।
क्या है फिरोजा
फिरोजा शुक्र का उपरत्न है। अगर आप हीरा नहीं पहन सकते हैं, तो आप फिरोजा पहन सकते हैं, इसे शनि का रत्न भी कहते हैं। इसे खरीदकर नहीं गिफ्ट में देने पर पहनने से लाभ होता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई इस रत्न को खरीदकर पहनता है तो आपको यह लाभ नहीं देता है, लेकिन अगर कोई आपको यह गिफ्ट कर दे तो इसको पहनने से लाभ होगा।
इसे आर-पार नहीं देखा जा सकता है
इसके आरपार नहीं देखा जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके दिल में नफरत है तो इसे पहनने से काफी हद तक नफरत कम हो जाती है।
आने वाली परेशानी को ले लेता है अपने ऊपर
फिरोजा आने वाली किसी भी परेशानी को अपने ऊपर ले लेता है और इसके पहनने के वाले को बचा लेता है। इसको पहनने जा रहे हैं तो पहले इसके बारे में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। रत्न शास्त्र के अनुसार, फिरोजा को हमेशा चांदी या तांबे की अंगूठी में पहनना चाहिए। पहनने से पहले अंगूठी को गंगाजल और कच्चे दूध से शुद्ध करें। इसके बाद इसे धूप-दीप दिखाकर बृहस्पति देव या अपने इष्ट देव का ध्यान करें।
हेल्थ को लेकर है खास फिरोजा
फिरोजा को लेकर कहा जाता है कि अगर आप स्वस्थ हैं तो इसका जो रंग है वो ही रहेगा। लेकिन अगर आप बीमार हो रहे हैं तो यह हल्का पीला हो जाएगा और फिर जैसे ही आप स्वस्थ होने लगते हैं तो फिरोजा का वापस वही रंग लौट आता है। इसलिए कहा जाता है कि यह आपके कष्टों को अपने ऊपर ले लेता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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