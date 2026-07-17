क्या है दशांक योग, मंगल और बुध के कारण बना? किन राशियों के लिए शुभ योग?
Mangal budh Yuti: दशांक योग के कारण मंगल और बुध का राशियों पर क्या असर होगा। यहां जानें, आपकी राशि पर क्या असर होगा, यहां पढ़ें
Budh Mangal Dashank Yog 2026: बुध और मंगल के कारण कई राशियों के लिए अच्छे योग बनेंगे। आपको बता दें कि ये दोनों ग्रह एख दूसरे से 36 डिग्री का कोण बना रहे हैं। जब ये दोनों एक दूसरे से किसी खास कोण में आते हैं तो कई राशियों के लिए अच्छे यग बनते हैं। इसका असर कई राशियों पर होता है। आइए जानते हैं कि इन दोनों के कारण राशियों पर क्या खास असर होगा। यहां आप जान सकते हैं कि इस योग का असर और इस योग का मतलब।
क्या है दशांक योग
सबसे पहले जानते हैं दशांक योग क्या है। इसे ज्योतिष में बहुत खास योग कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब दो ग्रह एक दूसरे से 36 डिग्री के कोण में होते हैं तो यह योग बनता है। यानी एक खास कोणीय दूरी के कारण यह योग बनता है। अब इस साल मंगल और बुध का दशांक योग बना है। यह योग आपको कैसा प्रभावित करेगा और किस राशि के लिए क्या अच्छा होगा? यह आफ नीचे जान सकते हैं। बुध और मंगल का दशांक योग का मतलब समझें तो यह बुद्धि और एनर्जी का मेल है। जब ये दोनों 36 अंश पर होते हैं, तो बिजनेसमैन और वर्किंग लोगों को अचानक लाभ और सफलता मिलती है। इस आप की क्रिएटिविटी भी बहुत चमकती है। कुल मिलाकर कहें तो आप प्रोफेशनल लाइफ में आप आगे बढ़ते हैं।
इस योग से किन राशियों को लाभ?
बुंध को बुद्धिमत्ता, वाणी, व्यापार, संचार, गणित, लेखन और तकनीकी समझ का प्रतिनिधि माना जाता है। मंगल को एनर्जी ऊर्जा, साहस, पराक्रम, नेतृत्व क्षमता, भूमि से जुड़े कार्यों का कारक माना जाता है। दशांक योग से अब इन दोनों के इस योग से कौन सी राशियां प्रभावित होगी।वृषभ राशि के लोगों की की लाइफ में आत्मविश्वास आएगा।
आपका बिजनेस चमकेगा और आपके लिए अच्छे मौके आएंगे। आपके काम बनेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए अच्छा योग है। सिंह राशि वालों के लिए खोए पैसे मिल सकते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट भी आपको मिल सकता है। कन्या राशि वालों के लिए अच्छे मौके हैं। आपकी प्लानिंग की लोग तारीफ करें। मकर राशि वालों के लिए शत्रु आपके सामने नहीं आएंगे और ऑफिस में प्रशंसा मिलने के योग हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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