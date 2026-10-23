करवा चौथ के बाद केंद्र दृष्टि योग, किन राशियों के लिए भाग्यशाली?
Budh gochar :क्या है बुध मंगल केंद्र दृष्टि योग । इससे कौन सी राशियां भाग्यशाली होंगी। यहां पढ़ें सब कुछ
जब बुध और मंगल ग्रह एक-दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं तो केंद्र दृष्टि योग बनता है। आपको बता दें कि इससे पहले बुध की चाल बदलने वाली है। 24 अक्टूबर को बुध मार्गी होंगे। अभी की बात करें तो बुध तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। इसके बाद यह योग अब 30 अक्टूबर 2026 को बनने वाला है। कहा जाता है कि यह योग कई राशियों के लिए अच्छा होता है और कई राशियों के लिए दिक्कत वाला हो सकता हैं। आपको बता दें कि अभी मंगल और बुध के कारण यह योग अच्छा होगा। इस योग का सकारात्मक प्रभाव कई राशियों पर होगा, लेकिन इनमें से चार राशियां अच्छी होंगी। इन राशियों की लाइफ में अच्छे योग आएंगे। आपको लाइफ में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। आइए जानें कौन सी है ये चार राशियां
मेष राशि के लिए समय अच्छा रहेगा
मेष राशि के लिए यह योग खास रहने वाला है, आपका आत्मविश्वास इससे अच्छा होगा। इस समय आपको पैतृक संपत्ति मिल सकती है, आपके लिए नई नौकरी के भी मौके आ सकते हैं। आपकी सैलरी जो रूकी है, वो मिल सकती है। कुल मिलाकर आपके लिए यह भाग्यशाली समय है, इसलिए इस योग आपके लिए अच्छा समय है, लेकिन शनि की साढ़ेसाती का असर रहेगा, तो कोशिश करें कि अपने फैसलों को सोच समझकर लें।
मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा योग
मिथुन राशि के लिए यह समय खास रहने वाला है। इस राशि के लिए आपको नौकरी में अलग मुकाम मिल सकता है। आपने जो मेहनत की है, उसका आपको असर मिल सकता है। किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करेंगे तो आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। अगर कुछ नया खरीदने वाले हैं तो आपको और भी अच्छे लाभ मिल सकते हैं।
कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा योग
कन्या राशि के लिए भी यह योग अच्छा रहेगा, इस राशि के लोगों को प्रमोशन मिल सकता है। बुध आपकी राशि से एक राशि आगे हैं, तो आपको नौकरी में अच्छा लाभ दिला सकते हैं। किसी नए प्रोजेक्ट पर आप चमक सकते हैं। आपको आर्थिक लाभ भी मिल सकता है। कुल मिलाकर आपके लिए भाग्यशाली समय है, जिसके लिए आपको थोड़ा खास ध्यान देना होगा, तभी आप इसका पूरा लाभ उठा सकेंगे।
वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा है योग
इस राशि के लिए योग अच्छा रहेगा। आपके लिए चीजें पहले से बेहतर होती जा रही हैं। आपको इस समय किसी चीज में बड़ी सफलता भी मिलने की संभावना बन रही है। अगर कुछ सोच हैं तो आपकी सभी उम्मीदें पूरी हो सकती हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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