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Adhik Maas 2026:क्या है अधिकमास, अधिकमास कैसे बन गया पुरुषोत्तम मास, यहां पढ़ें

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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जिस चंद्र मास में संक्रांति नहीं होती, उसे अधिमास या मलमास कहते हैं। हर तीन वर्ष पश्चात आने वाले इस मास को पुरुषोत्तम मास (17 मई से 15 जून) भी कहा जाता है। ब्रह्मा द्वारा रचित प्रकृति के नियमानुसार बारह माह थे।

Adhik Maas 2026:क्या है अधिकमास, अधिकमास कैसे बन गया पुरुषोत्तम मास, यहां पढ़ें

जिस चंद्र मास में संक्रांति नहीं होती, उसे अधिमास या मलमास कहते हैं। हर तीन वर्ष पश्चात आने वाले इस मास को पुरुषोत्तम मास (17 मई से 15 जून) भी कहा जाता है। ब्रह्मा द्वारा रचित प्रकृति के नियमानुसार बारह माह थे। दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने अमर होने के लिए ब्रह्मा की कठोर तपस्या की और उसने उनसे अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा ने अमर होने का वरदान देने की जगह दूसरा वरदान मांगने को कहा। तब हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा से कहा कि उनके बनाए प्राणी- सुर-असुर, पशु-पक्षी और मनुष्य उसे न मार पाएं। वह न दिन में मरे, न रात में। न घर के भीतर मरे, न घर के बाहर। न पृथ्वी पर मरे, न आकाश में। वह न किसी युद्ध में अस्त्र से मरे, न किसी शस्त्र से। न बारह मास में से किसी मास में मरे। वह पूरे ब्रह्मांड का एकछत्र राजा कहलाए। ब्रह्मा ने उसे उसका मनचाहा वरदान दे दिया।

हिरण्यकश्यप मारने के लिए बना अधिमास

वरदान पाकर हिरण्यकश्यप अपने को भगवान मानने लगा। जो उसे भगवान नहीं मानता, वह उसका वध करवा देता। उसका पुत्र प्रह्लाद भगवान विष्णु का भक्त था। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को खूब यातनाएं दीं, लेकिन उसने न तो भगवान विष्णु की भक्ति छोड़ी और न ही अपने पिता को भगवान माना। अंत में भगवान विष्णु ने ब्रह्मा के वरदान केे अनुसार ‘नरसिंह’ रूप में प्रकट होकर हिरण्यकश्यप का वध किया। इसके लिए उन्होंने बारह मास के अतिरिक्त तेरहवें मास के रूप में अधि मास का निर्माण किया। नरसिंह रूप धरा यानी न सुर, न असुर, न नर, न पशु और न ही ब्रह्मा की सृष्टि का अंग। उस समय सांध्य वेला थी यानी न दिन था, न रात। उसका न महल के भीतर, न बाहर, चौखट पर ले जाकर वध किया। यह युद्ध भी नहीं था। उन्होंने उसे अपनी जंघा पर रखकर उसके पेट को अपने नाखूनों से चीर कर वध किया। यानी न तो वह आकाश में था, न पृथ्वी पर। न ही किसी अस्त्र से मरा, न ही किसी शस्त्र से।

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इसलिए बना अधिमास

हिरण्यकश्यप के वध करने के उद्देश्य से बना तेरहवां मास अधिमास (मलमास) कहलाया। बारह मास में से हर मास के देवता थे, लेकिन कोई भी देवता इस मास के अधिपति बनने को तैयार नहीं हुए। तब सभी ऋषि-मुनियों सहित अधि मास विष्णु के पास पहुंचे और उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। तब विष्णु उन्हें कृष्ण के पास लेकर गए। कृष्ण ने अधिमास को वरदान देते हुए कहा कि आज से मैं तुम्हारा स्वामी हूं और तुम मेरे एक नाम पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाओगे। पुरुषोत्तम मास होने के बावजूद इस मास में मांगलिक और शुभ कार्य करने वर्जित माने गए हैं।

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लेखक के बारे में

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शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


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