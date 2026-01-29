शिवलिंग पर दही से अभिषेक करने से क्या होता है? जानिए लाभ

संक्षेप: भगवान शिव की पूजा अर्चना लोग अलग-अलग तरीके से करते हैं। साथ ही उन्हें प्रसन्न करने के लिए लोग कई चीजें अर्पित करते हैं। कोई शिवलिंग पर जलाभिषेक करता है, तो कोई शहद, दूध, बेलपत्र अर्पित करता है। हालांकि कुछ लोग दही भी अर्पित करते हैं।

भगवान शिव की पूजा अर्चना लोग अलग-अलग तरीके से करते हैं। साथ ही उन्हें प्रसन्न करने के लिए लोग कई चीजें अर्पित करते हैं। कोई शिवलिंग पर जलाभिषेक करता है, तो कोई शहद, दूध, बेलपत्र अर्पित करता है। हालांकि कुछ लोग दही भी अर्पित करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिव जी को दही चढ़ाने या फिर शिवलिंग पर इसका अभिषेक करने से क्या होता है। चलिए इस बारे में जानते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

दही चढ़ाने का महत्व

धार्मिक मान्यताओं को मुताबिक शिवलिंग पर दही चढ़ाने की परंपरा काफी पुरानी है। दही ठंडा होता है। इसलिए ज्योतिष में इसका जुड़ाव मन की शांति से होता है। वहीं, शिव का स्वभाव जितना शांत और सरल होता है, उतना भी भयंकर होता है। ऐसे में शिवलिंग पर दही चढ़ाने से उनके उग्र रूप को शांत किया जा सकता है।

फायदे

मान्यता है कि जिन लोगों को जल्दी गुस्सा आता है या जिन्हें ज्यादा बेचैनी महसूस होती है, उनके लिए दही से शिवलिंग का अभिषेक लाभकारी माना जाता है। दही की ठंडी तासीर मन की गर्मी को शांत करने का संकेत देती है। खासतौर पर सोमवार के दिन यह उपाय करने से मानसिक तनाव कम होने की भावना बनती है। दही चढ़ाने से सोच में ठहराव भी आता है।

अन्य फायदा

- शिवलिंग पर दही अर्पित करने से सेहत संबंधी परेशानियां दूर होती है।

- दही शांति का संकेत माना जाता है, इसलिए इसे चढ़ाने से घर में सुख और शांति बनी रहती है।

- लोग मानते हैं कि इससे रिश्तों में मिठास बढ़ती है और आपसी समझ बेहतर होती है।

- दही की चुड़ाव चंद्र देव से भी है। ऐसे में इसे शिवलिंग पर अर्पित करने से कुंडली में चंद्र दोष का प्रभाव कम होता है।

- शिवलिंग पर दही चढ़ाने से बिगड़े काम बनते हैं।

- जो लोग चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, वे ये पूजा करके खुद में बदलाव लाने की सोच रखते हैं।

दही चढ़ाने का तरीका

सुबह स्नान के बाद साफ मन से शिवलिंग पर थोड़ा सा दही चढ़ाएं। साथ में जल भी डालें। ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा दही बर्बाद न करें, थोड़ा ही काफी है।