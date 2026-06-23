कुंडली के 7वें घर में है चंद्रमा? जीवनसाथी में होंगी ये 5 खूबियां
क्या आपकी कुंडली के लग्न चार्ट के 7वें घर में चंद्रमा है? जानिए ऐसे लोगों को कैसा जीवनसाथी मिलता है और पार्टनर में कौन-सी 5 खास खूबियां होती है?
कुंडली और उसके चार्ट को देखकर आपका दिमाग चकरा जाता है? अगर थोड़ी बहुत जानकारी हो तो आप भी अपनी कुंडली से आने वाले भविष्य का थोड़ा बहुत अनुमान आसानी से लगा सकते हैं। आज बात करेंगे लग्न चार्ट के सातवें घर की। बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में कुंंडली के 7वें घर को शादी, पार्टनर और रिश्तों से जुड़ा माना जाता है। आज जानेंगे कि अगर किसी की कुंडली के सातवें भाव में चंद्रमा हो तो क्या होता है? बता दें कि चंद्रमा को मन, भावना और स्वभाव का सबसे बड़ा कारक माना जाता है। ऐसे में अगर किसी के सातवें घर में ये होता है तो शादीशुदा जिंदगी पर इसका साफ असर दिखता है।
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 7वें घर में चंद्रमा होने पर व्यक्ति को बहुत ही प्यार करने वाला, समझदार और इमोशनल जीवनसाथी मिलता है जिसके रहने से जिंदगी काफी हद तक आसान होती है। हालांकि कुछ विशेष बातों पर गौर करने की भी जरूरत होती है। आज जानेंगे इसी के के बारे में।
1.होती है मैग्नेटिक पर्सनैलिटी
अगर किसी की कुंडली के 7वें घर में चंद्रमा है तो उसका पार्टनर दिखने में सुंदर मैग्नेटिक पर्सनैलिटी वाला होता है। ऐसा व्यक्ति शांत और सौम्य होता है। अपनी बातों से हर किसी का दिल जीत लेने वाला होता है।
2.केयरिंग पार्टनर
कुंडली के 7वें घर में चंद्रमा होने का मतलब है कि पार्नटर बहुत ही ज्यादा ख्याल रखने वाला होगा। हर रिश्ते को दिल ले निभाएगा। वहीं पार्टनर की हर छोटी से छोटी जरूरत का ख्याल रखेगा। हर मुश्किल घड़ी में ढाल बनकर खड़ा होगा और अपने पार्टनर की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार होगा।
3. आसानी से समझेगा दिल की बात
7वें घर में चंद्रमा पार्टनर को इमोशनल तौर पर काफी मजबूत बनाता है। ऐसे लोग अपने पार्टनर की भावनाओं को आसानी से और अच्छी तरह से समझते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ये सामने वाले के बिनी कुछ कहे ही सब समझ जाते हैं। इसी वजह से पार्टनर के साथ इनका भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होता है।
4. होते हैं काफी क्रिएटिव
अगर आपके कुंडली के 7वें घर में चंद्रमा है तो ये निश्चित है कि आपके पार्टनर को म्यूजिक सुनना, पेंटिंग करना, घूमना-फिरना और खाने-पीने का खूब शौक होता है। इसके अलावा इन्हें सलीके से रहने का खूब शौक होता है। इसी के साथ इन्हें घर का डेकॉर पसंद होता है। अपनी मौजूदगी से ये आसपास का माहौल बहुत ही अच्छा रखते हैं।
5. चंद्रमा की तरह बदलता है मूड
अब व्यक्ति पर चंद्रमा का प्रभाव है तो साफ है कि वो मूडी भी होगा। जिस तरह से चंद्रमा पूरे महीने बदलता है ठीक उसी तरह इस व्यक्ति का मूड भी खूब बदलेगा। अगर कुंडली के 7वें घर में चंद्रमा है तो साफ है कि ऐसा व्यक्ति अचानक से उदास हो जाएगा और तुरंत ही सही भी हो जाएगा। ऐसे समय में कोशिश करनी चाहिए कि उसे प्यार और सपोर्ट मिले।
वैवाहिक जीवन पर असर
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कुंडली में चंद्रमा मजबूत स्थिति में होता है तो शादीशुदा जिंदी में प्यार, समझ और अपनाबन बना रहता है। इसके अलावा पार्टनर के बीच भावनात्मक जुड़ा बहुत ही मजबूत रहता है। हालांकि ये भी समझना जरूरी है कि किसी व्यक्ति का स्वभाव आप सिर्फ एक ग्रह से तय नहीं कर पाएंगे। इसके लिए पूरी कुंडली को देखना भी जरूरी होता है।
डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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