महीने में 2 एकादशी व्रत रखने से क्या होता है? जानिए प्रेमानंद महाराज का जवाब

संक्षेप: एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें एक भक्त ने प्रेमानंद महाराज जी से पूछा कि जो चीज भाग्य में न हो, उसे कैसे मिलेगी। क्या भाग्य परिवर्तन कर सकता हूं। चलिए जानते हैं महाराज जी ने क्या जवाब दिया।

प्रेमानंद महाराज जी से मिलने रोजाना सैकड़ों लोग आते हैं। साथ ही उनसे सवाल और जवाब करते हैं। उनके वीडियोज खूब वायरल होते हैं। प्रेमानंद महाराज मानते हैं कि अगर इंसान सच्चे मन और श्रद्धा से एक छोटा सा व्रत अपना ले, तो उसे ब्याज में मनचाही चीजें और मूल में भगवान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें एक भक्त ने प्रेमानंद महाराज जी से पूछा कि जो चीज भाग्य में न हो, उसे कैसे मिलेगी। क्या भाग्य परिवर्तन कर सकता हूं। चलिए जानते हैं महाराज जी ने क्या जवाब दिया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

तप और नाम जप करें

वीडियो में महाराज जी कहते हैं कि हां कर सकते हैं। इसका उपाय बताते हुए वो कहते हैं कि ज्यादा ना सही, तो महीने में 2 व्रत रखने शुरू कर दें। महाराज जी कहते हैं कि महीने में एकादशी आती है। इसका व्रत रखो। महाराज जी कहते हैं कि तप करो। तप से क्या नहीं प्राप्त हो सकता है। अगर हम भजन करें और तप करें, तो जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। भजन नहीं करेंगे और तप नहीं करेंगे, तो हमारे प्रारब्ध में तो वही मिलेगा और इसके आगे कुछ नहीं मिलेगा। नए भाग्य का निर्माण तपस्या और भजन से होता है। आप व्रत-उपवास करते हुए नाम जप करें, तो जो चाहे वो कर सकते हैं। महाराज जी कहते हैं कि मुझे धन मिल जाए, अच्छी गाड़ी मिल जाए, अच्छे परिवार मिल जाए, यही तो अभिलाषा होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। ये सब अभिलाषाएं, जो आप चाहते हैं वो भजन से मिल जाएगी। पर डट के नाम जप करो।

भगवान की प्राप्ति

महाराज जी कहते हैं कि हर महीने आने वाली दो एकादशी का व्रत अगर नियम और श्रद्धा के साथ किया जाए, तो इंसान अपना भाग्य बदल सकता है। उनके अनुसार इस व्रत से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जीवन की दिशा धीरे धीरे बदलने लगती है। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि इससे ब्याज में यश, कीर्ति, पैसा और पद मिलता है, जबकि मूल में भगवान की प्राप्ति होती है।

ज्योतिषियों की मानें, तो एकादशी के दिन उपवास करने से मन शांत रहता है और नकारात्मक विचार दूर होते हैं। प्रेमानंद महाराज बताते हैं कि इससे इंद्रियों पर नियंत्रण आता है और ध्यान और एकाग्रता बढ़ती है।