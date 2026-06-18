Bhagavad Gita Quote: श्रीकृष्ण के अनुसार कैसा होना चाहिए भोजन? जानें क्या कहती है गीता
भगवदगीता में भगवान श्रीकृष्ण ने भोजन को लेकर भी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। गीता के अनुसार व्यक्ति जैसा भोजन करता है, उसका असर उसके शरीर और मन दोनों पर पड़ता है। भगवदगीता को जीवन जीने का मार्ग दिखाने वाला ग्रंथ माना जाता है।
भगवदगीता में भगवान श्रीकृष्ण ने भोजन को लेकर भी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। गीता के अनुसार व्यक्ति जैसा भोजन करता है, उसका असर उसके शरीर और मन दोनों पर पड़ता है। भगवदगीता को जीवन जीने का मार्ग दिखाने वाला ग्रंथ माना जाता है। इसमें कर्म, धर्म और रिश्तों के साथ-साथ खानपान को लेकर भी कई बातें कही गई हैं। भगवान श्रीकृष्ण ने गीता में बताया है कि भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं होता, बल्कि इसका असर इंसान के स्वभाव और सोच पर भी पड़ता है।
गीता के 17वें अध्याय में भोजन को तीन भागों में बांटा गया है। इनमें सात्विक, राजसिक और तामसिक आहार शामिल हैं। माना जाता है कि व्यक्ति जिस तरह का भोजन करता है, उसी के अनुसार उसके व्यवहार और दिनचर्या पर भी असर दिखाई देता है।
सात्विक भोजन को माना गया अच्छा
गीता में ताजा और पौष्टिक भोजन को सात्विक आहार बताया गया है। इसमें फल, हरी सब्जियां, दूध, दही और घर का ताजा बना खाना शामिल माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा भोजन शरीर को ताकत देता है और मन को शांत रखने में मदद करता है।
भगवान श्रीकृष्ण ने कहा है कि जो भोजन आयु, बल, स्वास्थ्य और प्रसन्नता बढ़ाए, वह सात्विक भोजन की श्रेणी में आता है। यही वजह है कि आज भी कई लोग पूजा-पाठ और व्रत के दौरान सात्विक भोजन को प्राथमिकता देते हैं।
ज्यादा मसालेदार खाने का भी किया गया जिक्र
गीता में बहुत ज्यादा तीखे, खट्टे और मसालेदार भोजन को राजसिक आहार बताया गया है। मान्यता है कि ऐसे भोजन से व्यक्ति में उत्तेजना और बेचैनी बढ़ सकती है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसा भोजन पूरी तरह छोड़ देना चाहिए, लेकिन संतुलन बनाए रखने की बात कही गई है।
बासी भोजन से बचने की सलाह
भगवद गीता में बासी और खराब भोजन को तामसिक बताया गया है। लंबे समय तक रखा हुआ या खराब हो चुका भोजन स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं माना गया है। इसलिए हमेशा ताजा भोजन करने की सलाह दी गई है।
गीता का श्लोक
“आयुः सत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः।
रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः सात्त्विकप्रियाः॥”
क्या है इसका मतलब
इस श्लोक में भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं कि जो भोजन आयु बढ़ाने वाला, शरीर को बल देने वाला और मन को प्रसन्न रखने वाला हो, वह सात्विक भोजन कहलाता है।
क्या कहती है गीता
गीता का संदेश है कि अच्छा स्वास्थ्य केवल व्यायाम या दवाओं से नहीं, बल्कि सही खानपान से भी जुड़ा है। इसलिए भोजन चुनते समय स्वाद के साथ उसकी गुणवत्ता पर भी ध्यान देना जरूरी है।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
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