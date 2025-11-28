Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़What are the wishes for which fasts are observed on each day of the week know significance
सप्ताह के हर दिन का व्रत किन-किन कामनाओं के लिए रखा जाता है? जानिए महत्व

सप्ताह के हर दिन का व्रत किन-किन कामनाओं के लिए रखा जाता है? जानिए महत्व

संक्षेप:

हिंदू धर्म में हर एक दिन किसी ना किसी देवी-देवता या ग्रह से संबंध होता है। यही वजह है कि प्रत्येक दिन लोग व्रत को रखते हैं। चलिए जानते हैं कि सप्ताह के हर दिन का व्रत किन-किन देवी-देवताओं के लिए रखा जाता है और इससे क्या-क्या लाभ है?

Fri, 28 Nov 2025 12:05 PMDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

हिंदू धर्म में हर एक दिन किसी ना किसी देवी-देवता या ग्रह से संबंध होता है। यही वजह है कि प्रत्येक दिन लोग व्रत को रखते हैं। यह व्रत या फिर कहें उपवास ईश्वर की समीपता के साथ उनके आशीर्वाद को दिलाने का बड़ा माध्यम माना जाता है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि सप्ताह के हर एक दिन का व्रत किन-किन देवी-देवताओं के लिए रखा जाता है और इससे क्या-क्या लाभ है?

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

रविवार का व्रत

हिंदू धर्म में रविवार का व्रत भगवान सूर्य देवता की पूजा के लिए समर्पित है। ऐसे में इस दिन व्रत रखने से जातक को सूर्य नारायण की कृपा प्राप्त होती है। लाभ की बात करें, तो मान्यता है कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से व्यक्ति के तेज में वृद्धि होती है और उसे मान-समान मिलता है। साथ ही यह रविवार का व्रत सुख-सौभाग्य के साथ शत्रुओं पर विजय पाने की कामना के लिए किया जाता है।

सोमवार का व्रत

हिंदू धर्म में सोमवार का दिन भगवान शिव और चंद्र देवता के लिए समर्पित हैष इस दिन रखे जाने वाले व्रत से न सिर्फ देवों के देव महादेव और मन के कारक माने जाने वाले चंद्र देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा साधक को को सुख, सौभाग्य, संपत्ति और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है।

मंगलवार का व्रत

धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक मंगलवार का दिन बजरंगबली को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने से मंगल देवता के साथ हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही इस दिन व्रत करने पर साधक को भूमि, भवन, वाहन का सुख प्राप्त होता है। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से व्यक्ति के भीतर तेज और साहस बना रहता है।

बुधवार का व्रत

हिंदू मान्यता के अनुसार बुधवार का व्रत भगवान बुध के साथ गणपति का आशीर्वाद पाने के लिए किया जाता है। इस व्रत के शुभ प्रभाव से व्यक्ति का करियर-कारोबार बढ़ता है। साथ ह विद्या, बुद्धि और विवेक में भी वृद्धि होती है।

गुरुवार का व्रत

हिंदू धर्म में गुरुवार का दिन देवगुरु बृहस्पति के साथ भगवान विष्णु की साधना और व्रत के लिए समर्पित है। मान्यता है कि इस व्रत को करने पर कुंडली में बृहस्पति मजबूत होता है और जातक को सुख, सौभाग्य, मान-सम्मान आदि की प्राप्ति होती है।

शुक्रवार का व्रत

सनातन परंपरा में शुक्रवार का दिन देवी दुर्गा के साथ शुक्र ग्रह को समर्पित है। इस दिन पूजा और व्रत करने से व्यक्ति को जीवन से जुड़े तमाम तरह के सुख-साधन प्राप्त होते हैं। यह व्रत जीवन के सभी वैभव को दिलाता हुआ सुखी दांपत्य जीवन का आशीर्वाद दिलाता है। साथ ही इस दिन व्रत करने से पुत्र आयु में ​वृद्धि होती है।

शनिवार का व्रत

हिंदू धर्म में शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। इस दिन व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में आ रही तमाम परेशानियां दूर होती है और वह जाने-अनजाने शत्रुओं से सुरक्षित रहता है। साथ ही इस दिन व्रत से शनि दोष से भी बचा जा सकता है। इस व्रत के पुण्यफल से व्यक्ति को लोहे, मशीन आदि से जुड़े कारोबार में शुभता और लाभ की प्राप्ति होती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal
डिजिटल जर्नलिजम में करीब 6 साल का अनुभव। एजुकेशन, स्पोर्ट्स, टेक-ऑटो और धर्म बीट पर मजबूत पकड़ है। यूट्यूब कंटेंट प्रोड्यूसर व रिपोर्टिंग का भी अनुभव। हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएट हैं। और पढ़ें
Astrology
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने