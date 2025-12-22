Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़What are the signs before death Lord Kartikeya has told these things
मृत्यु आने से पहले से क्या संकेत मिलते हैं, भगवान कार्तिकेय ने बताई हैं बातें

मृत्यु आने से पहले से क्या संकेत मिलते हैं, भगवान कार्तिकेय ने बताई हैं बातें

संक्षेप:

मृत्यु अंतिम सत्य है, लेकिन हमें इस बात को समझना चाहिए कि जो व्यक्ति इस दुनिया में आया है, वह जाएगा भी। ऐसे में मृत्यु से कैसा भय। भगवान कार्तिकेय ने भी मुत्यु से पहले दिखने वाले संकेतों के बारे में बताया है,

Dec 22, 2025 09:52 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

मृत्यु अंतिम सत्य है, लेकिन हमें इस बात को समझना चाहिए कि जो व्यक्ति इस दुनिया में आया है, वह जाएगा भी। ऐसे में मृत्यु से कैसा भय। भगवान कार्तिकेय ने भी मुत्यु से पहले दिखने वाले संकेतों के बारे में बताया है, जिन्हें सपने में देखने या फिर आभास होने पर मृत्यु सूचक चिह्न कहा जाता है।भगवान कार्तिकेय कहते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति को यूरीन एवं छींक एक साथ ही गिरते हैं, उसकी उम्र कम बताई जाती है, ऐसा मानना चाहिए। इसके अलावा जो व्यक्ति इन्द्र नीलमणि के समान रंग वाले नागों के झुंड को आकाशमें इधर-उधर फैला हुआ देखता हे, वह छः महीने भी जीवित नहीं रहता। अच्छे से स्नान करने के बाद भी जिनके हाथ और पैर भी जल्दी ही सूख जाते हैं, उसका जीवन केवल तीन मास तक चलता है । जो मनुष्य जल, घी ओर दर्पण आदि मे अपने प्रतिबिम्ब का मस्तक नहीं देखता, वह एक मास तक जीवित रहता है । अगर किसी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाए और उसके मुख से वाणी साफ न निकले, तो यह भी मृत्यु सूचक चिह्न हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अगर किसी व्यक्ति को रात में इन्द्रधनुष दिखाई दे, या फिर दो चन्द्रमा और दो सूर्यं दिखाई दें, तो इन बातों को मृत्युसूचक चिह्न कहा जाता है। अगर इन बातों में से कोई एक बात भी किसी को दिखती है, तो कहा जाता है कि वो ज्यादा नहीं एक महीने तक जिंदा रहेगा। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि हाथ से कान बंद कर लेने पर जब किसी प्रकार की आवाज न सुनाई दें। जिन भूत, प्रेत, पिशाच, असुर, कोए, कुत्ते, गीध,अथवा सियार, गधे आदि सपने में दिख जाएं, तो कहा जाता है कि व्यक्ति कष्ट में है। जो सपने में लोहे का डंडा ओर काला वस्त्र धारण करनेवाले किसी काले रंग के पुरुष को अपने आगे देखे तो कहाजाता है कि ये भी मृत्यु सूचक चिह्न हैं। यह भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति जो अचानक किसी काले-पीले पुरुष को देखता हे, फिर उसी क्षण उअदृश्य पाता हे, वह केवल दो वर्ष ओर जीवित रह सकता है।-स्कंदपुराण में इन सभी का उल्लेख किया गया है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
Astrology Today In Hindi
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने