मृत्यु आने से पहले से क्या संकेत मिलते हैं, भगवान कार्तिकेय ने बताई हैं बातें

मृत्यु अंतिम सत्य है, लेकिन हमें इस बात को समझना चाहिए कि जो व्यक्ति इस दुनिया में आया है, वह जाएगा भी। ऐसे में मृत्यु से कैसा भय। भगवान कार्तिकेय ने भी मुत्यु से पहले दिखने वाले संकेतों के बारे में बताया है, जिन्हें सपने में देखने या फिर आभास होने पर मृत्यु सूचक चिह्न कहा जाता है।भगवान कार्तिकेय कहते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति को यूरीन एवं छींक एक साथ ही गिरते हैं, उसकी उम्र कम बताई जाती है, ऐसा मानना चाहिए। इसके अलावा जो व्यक्ति इन्द्र नीलमणि के समान रंग वाले नागों के झुंड को आकाशमें इधर-उधर फैला हुआ देखता हे, वह छः महीने भी जीवित नहीं रहता। अच्छे से स्नान करने के बाद भी जिनके हाथ और पैर भी जल्दी ही सूख जाते हैं, उसका जीवन केवल तीन मास तक चलता है । जो मनुष्य जल, घी ओर दर्पण आदि मे अपने प्रतिबिम्ब का मस्तक नहीं देखता, वह एक मास तक जीवित रहता है । अगर किसी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाए और उसके मुख से वाणी साफ न निकले, तो यह भी मृत्यु सूचक चिह्न हैं।

अगर किसी व्यक्ति को रात में इन्द्रधनुष दिखाई दे, या फिर दो चन्द्रमा और दो सूर्यं दिखाई दें, तो इन बातों को मृत्युसूचक चिह्न कहा जाता है। अगर इन बातों में से कोई एक बात भी किसी को दिखती है, तो कहा जाता है कि वो ज्यादा नहीं एक महीने तक जिंदा रहेगा। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि हाथ से कान बंद कर लेने पर जब किसी प्रकार की आवाज न सुनाई दें। जिन भूत, प्रेत, पिशाच, असुर, कोए, कुत्ते, गीध,अथवा सियार, गधे आदि सपने में दिख जाएं, तो कहा जाता है कि व्यक्ति कष्ट में है। जो सपने में लोहे का डंडा ओर काला वस्त्र धारण करनेवाले किसी काले रंग के पुरुष को अपने आगे देखे तो कहाजाता है कि ये भी मृत्यु सूचक चिह्न हैं। यह भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति जो अचानक किसी काले-पीले पुरुष को देखता हे, फिर उसी क्षण उअदृश्य पाता हे, वह केवल दो वर्ष ओर जीवित रह सकता है।-स्कंदपुराण में इन सभी का उल्लेख किया गया है।