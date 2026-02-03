युधिष्ठिर ने क्या दिया यक्ष के प्रश्नों का जवाब-मनुष्य की आत्मा कौन है? भाग्य द्वारा प्राप्त मित्र कौन है?

संक्षेप: उदारता और सेवा सर्वोत्तम धर्म दुर्योधन को गंधर्व चित्रसेन के बंधन से मुक्त कराकर पांडव द्वैत वन वापस आ गए। उसी समय एक ब्राह्मण युधिष्ठिर के पास आकर बोला- ‘महाराज, मैंने अरणियों के साथ अपना सामान एक वृक्ष पर टांगा हुआ था।

उदारता और सेवा सर्वोत्तम धर्म दुर्योधन को गंधर्व चित्रसेन के बंधन से मुक्त कराकर पांडव द्वैत वन वापस आ गए। उसी समय एक ब्राह्मण युधिष्ठिर के पास आकर बोला- ‘महाराज, मैंने अरणियों के साथ अपना सामान एक वृक्ष पर टांगा हुआ था। एक मृग उसे लेकर भाग गया है। आप उसे वापस दिलाने की कृपा करें।’ युधिष्ठिर ने ब्राह्मण को आश्वस्त करते हुए पहले जल पीने के लिए कहा और नकुल से जल लाने के लिए कहा।’ समीप ही एक जल कुंड था। नकुल ने कुंड में जैसे ही पात्र डाला, सरोवर से आवाज आई- ‘ठहरो, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तभी तुम जल ले सकते हो।’ नकुल ने उस आवाज की अनसुनी करते हुए पानी लेना चाहा। आवाज लगाने वाले यक्ष ने तुरंत उसे अचेत कर दिया। इसी प्रकार सहदेव, अर्जुन और भीम भी क्रम से पानी भरने आए और यक्ष के प्रश्नों की ओर ध्यान न देने के कारण अचेत हो गए। अंत में युधिष्ठिर आए। उनसे भी यक्ष ने वही बात कही। युधिष्ठिर ने धैर्यपूर्वक यक्ष से प्रश्न पूछने के लिए कहा।

यक्ष : धर्म का एकमात्र साधन क्या है? यश प्राप्ति व स्वर्ग प्राप्ति का एकमात्र साधन क्या है? युधिष्ठिर : दक्षता धर्म का एकमात्र साधन है। दान यश का एकमात्र उपाय है। सत्य ही स्वर्ग प्राप्ति का एकमात्र साधन है। यक्ष : मनुष्य की आत्मा कौन है? भाग्य द्वारा प्राप्त मित्र कौन है? युधिष्ठिर : पुत्र मनुष्य की आत्मा है। पत्नी भाग्य द्वारा प्राप्त मित्र है। यक्ष : सर्वोत्तम लाभ व सुख क्या है? युधिष्ठिर : निरोगता सर्वोत्तम लाभ है। संतोष सर्वोत्तम सुख है। यक्ष : धर्म से बढ़कर क्या है? कौन-सा धर्म सर्वोत्तम है? वह क्या है, जिसको नियंत्रण करके प्रसन्नता होती है? किनके साथ मित्रता करके दुख नहीं होता? युधिष्ठिर : उदारता धर्म से बढ़कर है। सेवा सर्वोत्तम धर्म है। मन का नियंत्रण करके प्रसन्नता होती है। सज्जनों की मित्रता से कभी दुख नहीं होता।