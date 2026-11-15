साप्ताहिक वृषभ राशिफल 16 से 22 नवंबर 2026: इस हफ्ते खुलेंगे तरक्की के रास्ते, नौकरी में चमकेगी किस्मत, धन लाभ के योग

16 से 22 नवंबर 2026 का सप्ताह वृषभ राशि वालों के लिए करियर और आर्थिक मामलों में नए अवसर लेकर आ सकता है। नौकरी में वरिष्ठों से सहयोग और काम की पहचान मिलने के योग हैं। कारोबार में नई बातचीत और संपर्क फायदेमंद साबित हो सकते हैं।

Weekly Taurus Horoscope 16 to 22 November 2026, Saptahik Vrishabh Rashifal: सप्ताह का पहला हिस्सा उपयोगी अवसर और मन की हल्की बेचैनी साथ ला सकता है। चंद्रमा मकर राशि में आपके नौवें भाव से चलेगा। इसलिए सीखने, मार्गदर्शन, दूर की योजना और अपनी मान्यताओं पर ध्यान जाएगा। किसी काम में अपेक्षा से अच्छा लाभ या सकारात्मक खबर मिल सकती है, लेकिन मन बार बार किसी अधूरी बात पर लौट सकता है। शनि मीन के ग्यारहवें भाव में वक्री है। पुरानी उम्मीद, मित्रता या रुके हुए लाभ की चर्चा फिर उठे तो उसे धैर्य से देखें। थोड़ा समय प्रार्थना, पाठ या किसी शांत गतिविधि को देना मन संभाल सकता है। सिर्फ उपलब्धि गिनने से संतोष नहीं मिलता। मध्य सप्ताह में चंद्रमा कुंभ राशि में आपके दशम भाव को सक्रिय करेगा। राहु भी वहीं है। इसलिए काम की पहचान, वरिष्ठों के साथ बातचीत और नई जिम्मेदारी मुख्य विषय बनेंगे। रुकी फाइल आगे बढ़ सकती है या किसी उपयोगी व्यक्ति से दिशा मिल सकती है। बच्चे या परिवार के किसी युवा सदस्य की पढ़ाई से जुड़ी अच्छी प्रतिक्रिया गर्व दे सकती है। बुध तुला में आपके छठे भाव में है, इसलिए अपनी नियमित प्रक्रिया, कागज और समय का हिसाब ठीक रखना जरूरी होगा। सूर्य वृश्चिक के सातवें भाव में पहुंचने से साझेदार या जीवनसाथी की राय का वजन बढ़ेगा। हर असहमति को विरोध न समझें।

क्या आप जानना चाहते हैं कि 16 से 22 नवंबर के बीच ग्रहों की चाल का वृषभ राशि की कुंडली पर क्या असर पड़ेगा? नौकरी, कारोबार, धन लाभ, निवेश और प्रेम संबंधों से जुड़े सवालों के जवाब पाने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री लाइव चैट करें। अपनी जन्मकुंडली के अनुसार ज्योतिषीय मार्गदर्शन पाएं। अभी फ्री चैट करें। अंतिम हिस्से में मीन का चंद्रमा ग्यारहवें भाव में आएगा, जहां शनि पहले से मौजूद है। इससे पुराने लक्ष्य, आय की उम्मीद और सामाजिक सहयोग को दोबारा देखने का मौका मिलेगा। किसी पुराने मन की इच्छा पर प्रगति दिखाई दे सकती है या बड़े भाई बहन का साथ हिम्मत दे सकता है। फिर भी लंबी यात्रा टल जाए तो इसे घाटा न मानें। घर या संपत्ति पर जल्द फैसला लेने से पहले हिसाब देखने का समय मिलेगा। सिंह के चौथे भाव में मंगल, गुरु और केतु एक साथ हैं। इसलिए घर में सुधार का उत्साह और भीतर असंतोष दोनों रह सकते हैं। सुविधा बढ़ाना ठीक है, लेकिन उसके लिए अनावश्यक दबाव न लें।

वृषभ राशि का साप्ताहिक लव राशिफल रिश्तों में शुरुआत में बात का तरीका महत्वपूर्ण होगा। मन कुछ बेचैन हो तो जीवनसाथी की छोटी शिकायत भी बड़ी लग सकती है। नौवें भाव का चंद्रमा अपने विचारों को सही मानने की प्रवृत्ति बढ़ा सकता है। इसलिए चर्चा में सुनने की जगह रखें। सूर्य के सातवें भाव में आने से साझेदारी के सवाल ज्यादा साफ सामने आ सकते हैं। यह जरूरी नहीं कि कोई समस्या हो। कभी व्यावहारिक विषय को समय पर बात करके हल करना ही सबसे अच्छा संकेत होता है। शुक्र कन्या में पांचवें भाव में है। प्रेम संबंधों में छोटी खुशियों, संदेश और साथ की नियमितता से भरोसा बढ़ेगा। मध्य से आगे रिश्तों में नरमी आ सकती है। काम का तनाव घटे तो आप साथी के लिए समय निकाल पाएंगे। किसी छोटी यात्रा, साथ भोजन या घर की योजना पर शांत बातचीत उपयोगी होगी। बच्चे की पढ़ाई या रचनात्मक काम की खुशी पूरे परिवार में उत्साह ला सकती है। अंतिम हिस्से में किसी बड़े भाई बहन या पुराने मित्र का सहयोग मन को सहारा देगा। अविवाहित लोगों के लिए परिचित मंडली से बातचीत बढ़ सकती है, लेकिन उसका भविष्य तुरंत तय न करें। पुरानी तुलना सामने आए तो वर्तमान व्यक्ति के व्यवहार पर ध्यान दें। रोजमर्रा की मदद कभी बड़े उपहार से ज्यादा संबंध मजबूत करती है।

वृषभ राशि का साप्ताहिक करियर राशिफल छात्रों के लिए शुरुआत में अच्छे अवसर के साथ ध्यान भटकने की संभावना रहेगी। नौवें भाव का चंद्रमा नई चीज समझने और शिक्षक से मार्गदर्शन लेने के लिए उपयोगी है। मगर मन बहुत जगह दौड़े तो पहले कठिन विषय को छोटे हिस्सों में बांटें। सिंह के चौथे भाव का गुरु पढ़ाई के लिए घरेलू सहयोग का विषय सामने ला सकता है। उसी स्थान पर मंगल और केतु होने से घर में शोर या मन का असंतोष भी बढ़ सकता है। अपनी पढ़ाई की जगह निश्चित करें। दूसरों की उपलब्धि देखकर जल्दी करने के बजाय अपना रिवीजन पूरा करें। नौकरी में मध्य हिस्सा ज्यादा सक्रिय रहेगा। दशम भाव का चंद्रमा और राहु आपके काम को लोगों के सामने ला सकते हैं। वरिष्ठ का सुझाव, नया ग्राहक या लंबे समय से रुकी चर्चा उम्मीद दे सकती है। कारोबार के लिए नए प्रस्ताव पर काम आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन पहले आंकड़े जांचें। बुध छठे भाव में दस्तावेज, हिसाब और प्रक्रिया पर ध्यान मांगता है। एक गलत तारीख या अधूरी जानकारी पूरा काम धीमा कर सकती है। अंतिम हिस्से में पुराने संपर्क से मदद या सहपाठी से उपयोगी नोट्स मिल सकते हैं। काम सामान्य गति से भी चले तो उसे कम उपलब्धि न मानें। भरोसेमंद कामकाज आपकी सबसे बड़ी पूंजी रहेगा। सप्ताह के अलग अलग हिस्सों में काम की प्राथमिकता बदल सकती है। शुरुआत में किसी सलाहकार या शिक्षक से विचार साफ करें। मध्य में उन्हीं विचारों को रोज के काम में उतारें। अंत में देखें कि कौन सा संपर्क वास्तव में मददगार रहा और किससे केवल बातचीत हुई। दशम भाव का राहु आपको नया तरीका आजमाने के लिए प्रेरित कर सकता है, लेकिन बिना जांचे पुरानी सफल प्रक्रिया छोड़ना ठीक नहीं। सहकर्मी से किसी बात पर मतभेद हो तो उदाहरण और आंकड़े सामने रखें। विद्यार्थियों को भी प्रदर्शन की चिंता से ज्यादा अभ्यास के छोटे लक्ष्य तय करने चाहिए। हर शाम दस मिनट की समीक्षा अगले दिन का दबाव कम कर सकती है।

वृषभ राशि का साप्ताहिक आर्थिक राशिफल धन के मामले में शुरुआत उत्साह दे सकती है। पहले किए काम से भुगतान या किसी अतिरिक्त कमाई की उम्मीद बन सकती है। इसे खर्च बढ़ाने का संकेत न समझें। नौवें भाव का चंद्रमा दूर की योजना, सीखने या धार्मिक गतिविधि पर खर्च भी करा सकता है। लाभ और खर्च दोनों को अलग लिखें। शुक्र पांचवें भाव में होने से पसंद की चीजें खरीदने या बच्चों पर खर्च की इच्छा बढ़ सकती है। जो जरूरी है उसे प्राथमिकता दें। यदि कारोबार में विस्तार का विचार है तो पूंजी, उधारी और अगले कुछ महीनों के खर्च की तस्वीर पहले समझें। मध्य में दशम भाव की सक्रियता व्यापारिक पूछताछ और आय के रास्ते पर ध्यान बढ़ाएगी। राहु तेजी से लक्ष्य बड़ा करने के लिए प्रेरित कर सकता है। इसके बावजूद किसी भी निवेश को निश्चित लाभ न मानें। जीवनसाथी की ओर से किसी साझा संपत्ति या बचत योजना पर चर्चा उपयोगी हो सकती है। अंतिम हिस्से में ग्यारहवें भाव का चंद्रमा पुराने लाभ या बकाया को देखने में मदद करेगा। शनि वहां वक्री है, इसलिए उधार के पुराने हिसाब भी याद आ सकते हैं। बचत या नियमित निवेश की योजना बनाएंगे तो उसे अपनी आय और जोखिम के अनुसार रखें। घर खरीदने से पहले दस्तावेज और मासिक किस्त का पूरा आकलन करें।

वृषभ राशि का साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल इस सप्ताह शरीर अपेक्षाकृत संभला रह सकता है, लेकिन मन को आराम ज्यादा चाहिए। शुरुआत में छोटी बातों पर बार बार विचार करना नींद की गुणवत्ता कम कर सकता है। रात में लगातार फोन देखने के बजाय सोने से पहले थोड़ा शांत समय रखें। घर के बुजुर्गों के नियमित स्वास्थ्य कार्यक्रम में मदद करनी हो तो समय निकालें। पिता की स्थिति से राहत का अनुभव हो सकता है, जबकि माता के स्वास्थ्य की जरूरतों को टालना ठीक नहीं होगा। इन संकेतों को किसी रोग की भविष्यवाणी न समझें। नियमित पानी, भोजन और थोड़ी सैर अधिक उपयोगी हैं। मध्य में काम की गति बढ़ेगी और बाहर जाने का क्रम भी तेज हो सकता है। एक साथ कई मीटिंग या पारिवारिक जिम्मेदारियां ले लेने से थकान जमा होगी। अंतिम हिस्से में ग्यारहवें भाव का चंद्रमा मित्रों से मिलना सुखद बना सकता है, पर देर रात तक कार्यक्रम करने की जरूरत नहीं। सिंह के चौथे भाव में मंगल होने से घर के तनाव पर जल्द प्रतिक्रिया देना नींद बिगाड़ सकता है। हल्का व्यायाम, आंखों के लिए स्क्रीन ब्रेक और भोजन का नियमित समय अपनाएं। कोई यात्रा टल जाए तो खाली समय खुद के लिए इस्तेमाल करें। धीमी लेकिन नियमित दिनचर्या इस सप्ताह ज्यादा सहायक रहेगी।