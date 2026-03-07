Hindustan Hindi News
Weekly Tarot Horoscope 9 to 15 March: मेष से मीन राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा? जानिए टैरो राशिफल

Mar 07, 2026 06:18 pm IST
टैरो कार्ड्स के अनुसार, 9 मार्च से 15 मार्च 2026 का सप्ताह आपके भावनात्मक जगत, रिश्तों और भविष्य की योजनाओं में गहरी स्पष्टता लेकर आ रहा है। आइए जानते हैं सभी राशियों के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा?

9 मार्च से 15 मार्च 2026 का सप्ताह आपके भावनात्मक जगत, रिश्तों और भविष्य की योजनाओं में गहरी स्पष्टता लेकर आ रहा है। टैरो कार्ड्स इस दौरान आपकी संवेदनशीलता और आंतरिक साहस को प्रोत्साहित करते हैं। ब्रह्मांड आपकी पुकार सुन रहा है और आपको उन बंधनों से मुक्त होने का अवसर दे रहा है जो आपकी प्रगति में बाधक थे। अनुशासन, आत्म-चिंतन और धैर्य ही आपको बेहतर परिणामों की ओर ले जाएगा। आइए जानते हैं कि यह साप्ताहिक टैरो राशिफल प्रत्येक राशि के लिए क्या संदेश लेकर आया है।

मेष साप्ताहिक टैरो राशिफल

सप्ताह की शुरुआत आपके लिए किसी युद्ध के मैदान जैसी रह सकती है। आप खुद को काफी थका हुआ और ऊर्जा-हीन महसूस करेंगे। मानसिक रूप से परेशानी, चिड़चिड़ापन और यह सवाल कि ‘क्या इतनी मेहनत वाकई जरूरी है?’ आपके मन में घूम सकता है। यह समय हार मानने का नहीं, बल्कि आराम और रिचार्ज करने का है।

मध्य सप्ताह तक आप अपनी मानसिक स्थिति पर नियंत्रण पाना शुरू कर देंगे। पुरानी चिंताएं और नकारात्मक विचार धीरे-धीरे कम होंगे, जिससे नींद बेहतर होगी और शांति मिलेगी। सप्ताहांत में पुरानी आदतें या प्रलोभन (जैसे अस्वास्थ्यकर खान-पान, ज्यादा सोशल मीडिया या पुरानी बुरी आदतें) आपको दोबारा घेरने की कोशिश करेंगी।

साप्ताहिक सलाह: आपकी जागरूकता ही आपका सबसे बड़ा कवच है। खुद को अंधकार से बचाने के बजाय भीतर की रोशनी को पहचानें और आत्म-नियंत्रण बनाए रखें।

वृषभ साप्ताहिक टैरो राशिफल

सप्ताह की शुरुआत में आप उन पुरानी मान्यताओं और उम्मीदों को चुनौती देते नजर आएंगे, जो समाज या परिवार ने आप पर थोपी हैं। यह बदलाव आपको थोड़ा असहज महसूस करा सकता है, लेकिन यह आपकी आत्मा की पुकार है जो आपको अपनी सच्चाई के साथ जीने के लिए प्रेरित कर रही है। आप उन नियमों से आजाद होंगे जो अब आपके विकास के लिए सही नहीं हैं।

सप्ताह के मध्य में पुरानी यादों के मोहजाल से बाहर निकलकर अतीत को स्पष्टता से देख पाएंगे। भावनात्मक लगाव जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे थे, वे टूटने लगेंगे। सप्ताहांत में आप उन जिम्मेदारियों का बोझ उतार फेंकेंगे जो आपकी थीं ही नहीं। आप समझ जाएंगे कि जिम्मेदारी उठाना और खुद का बलिदान देना दो अलग बातें हैं।

साप्ताहिक सलाह: चीजों को पीछे छोड़ना हारना नहीं है, बल्कि बेहतर अवसरों और नई ऊर्जा के लिए जीवन में जगह बनाना है।

मिथुन साप्ताहिक टैरो राशिफल

सप्ताह के शुरुआती दिन थोड़े भावुक और चुनौतीपूर्ण रहेंगे। किसी करीबी से मिली निराशा (प्रेम संबंध या दोस्ती में पुरानी बात) आपको दुखी कर सकती है। घबराएं नहीं, यह समय पुराने जख्मों को भरने और भावनात्मक सफाई का है। अपनी भावनाओं को बहने दें।

जैसे-जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा, अपनों का भरपूर सहयोग और प्यार मिलना शुरू होगा। पुराने दोस्तों या परिवार के साथ बिताया समय आपको मानसिक सुरक्षा और खुशी देगा। सप्ताहांत में किसी योजना में थोड़ी देरी हो सकती है, जिससे मन विचलित होगा। विश्वास रखें कि ब्रह्मांड सही समय का इंतजार कर रहा है।

साप्ताहिक सलाह: इस हफ्ते अपने दिल को दिमाग का मार्गदर्शन करने दें। भावनाओं के प्रति ईमानदार रहना ही आपको सुकून देगा।

कर्क साप्ताहिक टैरो राशिफल

सप्ताह की शुरुआत संतुलन और लेन-देन का नया दौर लेकर आएगी। आप दूसरों की मदद करेंगे या खुद सहायता प्राप्त करेंगे, जो आर्थिक या भावनात्मक हो सकता है। यह समय सिखाएगा कि असली संपत्ति आपसी सहयोग में छिपी है। दूसरों के प्रति उदार रहें और बदले में मिलने वाले प्रेम को स्वीकार करें।

मध्य सप्ताह में आसपास के लोगों की मंशा को लेकर सतर्क रहें। कोई झूठ बोल सकता है या गुमराह करने की कोशिश कर सकता है। सप्ताहांत में पुरानी नकारात्मक आदतों को छोड़ने का फैसला करेंगे। उन जंजीरों को पहचानें जो आपको बांध रखी हैं और मुक्त होने का पहला कदम उठाएं।

साप्ताहिक सलाह: जागरूकता ही आपकी असली ताकत है। इस सप्ताह पुराने ढर्रे तोड़कर खुद को जहरीली परिस्थितियों से आजाद करें।

सिंह साप्ताहिक टैरो राशिफल

शुरुआती दिनों में निर्णय लेने में असमर्थ महसूस कर सकते हैं। कार्यों की गति धीमी पड़ सकती है। अनिश्चितता का माहौल बनेगा। खुद को परेशान करने के बजाय योजनाओं पर दोबारा विचार करें। मध्य सप्ताह में नजरिए में बड़ा सकारात्मक बदलाव आएगा। लंबे समय से असंतुष्टि थी तो अब नए अवसर और उम्मीद की किरणें दिखेंगी। सप्ताहांत में काम की रफ्तार कम हो सकती है—इसे ब्रेक के तौर पर लें। यह देरी नहीं, आने वाली दौड़ के लिए तैयारी है।

साप्ताहिक सलाह: प्रगति कभी-कभी धैर्य के रास्ते से ही आती है। वर्तमान में जिएं और भविष्य की चिंता छोड़ नए अवसरों के लिए तैयार रहें।

कन्या साप्ताहिक टैरो राशिफल

सप्ताह का आरंभ मानसिक कशमकश या गलत संगति के प्रभाव से शुरू होगा। आप महसूस करेंगे कि कोई परिस्थिति या व्यक्ति आपको नियंत्रित कर रहा है। यह समय आत्म-चिंतन का है कि आप अपनी शक्ति कहां गंवा रहे हैं। हानिकारक प्रभावों से मुक्त होने का संकल्प लें।

मध्य सप्ताह में मन का बोझ कम होगा। नींद उड़ाने वाली बातों का समाधान मिलेगा। सोच में स्पष्टता आएगी और समस्याओं को नए नजरिए से देख पाएंगे। सप्ताहांत तक भावनात्मक रूप से थोड़ा थका हुआ महसूस हो सकता है। खुद को आराम दें।

साप्ताहिक सलाह: अपनी खोई हुई शक्ति दोबारा हासिल करें। यह सप्ताह उन बंधनों से मुक्त होने का है जो आपने अनजाने में स्वीकार कर लिए थे।

तुला साप्ताहिक टैरो राशिफल

सप्ताह की शुरुआत में आंतरिक बहादुरी और सहनशक्ति पर भरोसा करना होगा। कार्यक्षेत्र या रिश्तों में मुश्किल परिस्थितियों को शालीनता से संभालें। शांति बनाए रखना आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। मध्य सप्ताह में चीजें योजना के अनुसार नहीं चल रही लगेंगी। प्रतिभा का पूरा उपयोग नहीं हो रहा महसूस होगा। संचार की कमी बाधा डाल सकती है। सप्ताहांत में धीमी प्रगति से झुंझलाहट हो सकती है। अच्छे परिणाम समय मांगते हैं।

साप्ताहिक सलाह: पूरी प्रक्रिया पर अटूट विश्वास रखें। ताकत का मतलब हमेशा धक्का देना नहीं होता, कभी-कभी जानना भी जरूरी है कि कब रुकना है।

वृश्चिक साप्ताहिक टैरो राशिफल

सप्ताह की शुरुआत में भावनात्मक रूप से बेहद मजबूत और परिपक्व महसूस करेंगे। कार्यक्षेत्र और रिश्तों में कठिन परिस्थितियों को शालीनता से संभाल पाएंगे। लोग आपकी ओर समाधान के लिए देखेंगे। आपकी संवेदनशीलता ही सफलता की कुंजी है। मध्य सप्ताह में करियर या व्यक्तिगत लक्ष्यों के लिए नया अवसर आएगा। नई पढ़ाई या प्रोजेक्ट की शुरुआत हो सकती है। सप्ताहांत में भावनात्मक संतुलन थोड़ा बिगड़ सकता है। जल्दबाजी से बचें और शांत रहकर निर्णय लें।

साप्ताहिक सलाह: भावनात्मक परिपक्वता पर अडिग रहें। बाहरी घटनाएं कितना भी विचलित करने की कोशिश करें, आप मजबूत बने रहें।

धनु साप्ताहिक टैरो राशिफल

सप्ताह का आरंभ आशा और नवीनीकरण की नई लहर लेकर आएगा। लंबे संघर्ष के बाद सफलता की उम्मीद दिखेगी। दैवीय मार्गदर्शन आपके साथ है। सकारात्मक सोच बनाए रखें।

मध्य सप्ताह में जीवन में संतुलन और न्याय पर ध्यान रहेगा। किसी से मदद मिलेगी या आप किसी की सहायता करेंगे। सप्ताहांत में लगातार काम से थकान महसूस होगी। खुद को रिचार्ज करने के लिए समय निकालें।

साप्ताहिक सलाह: अपनी उम्मीदों को जीवित रखें। दूसरों की मदद और अपनी देखभाल के बीच संतुलन बनाएं।

मकर साप्ताहिक टैरो राशिफल

सप्ताह की शुरुआत पुरानी स्थिति को पीछे छोड़ने का संकेत देगी। मानसिक शांति और नई शुरुआत के लिए चुनौतीपूर्ण परिस्थिति से दूर होंगे। जो अब काम की नहीं, उसे विदा करें। मध्य सप्ताह में निर्णय बुद्धिमत्ता पर आधारित होंगे। भावनाओं को नियंत्रित करने में बेहतर स्थिति होगी। सप्ताहांत में करियर या व्यक्तिगत विकास में नए अवसर आएंगे। लक्ष्यों पर केंद्रित रहें।

साप्ताहिक सलाह: भावनात्मक स्पष्टता के साथ आगे बढ़ें। केवल दीर्घकालिक विकास और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखें।

कुंभ साप्ताहिक टैरो राशिफल

सप्ताह की शुरुआत में प्रतियोगिता या वैचारिक मतभेद का सामना हो सकता है। शक्ति प्रदर्शन की स्थिति बनेगी। समझदारी से लड़ाई चुनें। शांति बनाए रखना अधिक मूल्यवान है। मध्य सप्ताह में जिम्मेदारियों और प्राथमिकताओं में संतुलन बनाना होगा। व्यस्तता रहेगी। सप्ताहांत में किस्मत का पहिया आपके पक्ष में घूमेगा। बड़ा मोड़ आ सकता है। ब्रह्मांड पर भरोसा रखें।

साप्ताहिक सलाह: खुले मन से बदलाव स्वीकार करें। ब्रह्मांड आपके पक्ष में परिस्थितियां संवार रहा है।

मीन साप्ताहिक टैरो राशिफल

सप्ताह के शुरुआती दिनों में पिछले निवेशों और कार्यों का आकलन करेंगे। मेहनत का फल कब मिलेगा, यह सोचेंगे। धैर्य रखें। अच्छी फसल पकने में समय लगता है। मध्य सप्ताह में आसपास के लोगों से सावधान रहें। कोई बातें छुपा सकता है। अंतरात्मा की आवाज सुनें। सप्ताहांत तक मानसिक बंधनों से आजाद होने लगेंगे। बाहर निकलने का रास्ता साफ दिखेगा।

साप्ताहिक सलाह: अंतर्ज्ञान पर पूरा भरोसा करें। यह सप्ताह पुरानी बंदिशों को तोड़कर सच्ची आजादी की ओर बढ़ने का है।

यह सप्ताह आपको आत्म-जागरूकता, भावनात्मक सफाई और नई शुरुआत का अवसर दे रहा है। टैरो कहता है, अपने भीतर की रोशनी पर विश्वास रखें। ब्रह्मांड आपके साथ है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

