Weekly Tarot Horoscope 30 March to 5 April: मेष से मीन सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह? पढ़ें टैरो राशिफल

30 मार्च से 5 अप्रैल 2026 का साप्ताहिक टैरो राशिफल - मेष से मीन सभी 12 राशियों के लिए विस्तृत भविष्यवाणी। इस सप्ताह परफेक्शन की बजाय सिचुएशंस के साथ एडजस्टमेंट, इनर अवेयरनेस और बदलाव को स्वीकार करने पर फोकस रहेगा। जानें प्रेम, करियर, धन और स्वास्थ्य पर टैरो का सटीक मैसेज।

30 मार्च से 5 अप्रैल 2026 का सप्ताह परफेक्शन के बारे में नहीं, बल्कि सिचुएशंस के साथ एडजस्टमेंट और अनुकूलन के बारे में है। टैरो कार्ड्स बताते हैं कि इस हफ्ते कई चीजें आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं होंगी, लेकिन वे आपको जीवन में आगे बढ़ाने में मदद करेंगी। क्लैरिटी एक साथ नहीं, बल्कि टुकड़ों में आएगी। कभी आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे, तो कभी अनिश्चितता घेर लेगी। इस सप्ताह का मुख्य उद्देश्य आपकी इनर अवेयरनेस बढ़ाना है। अगर आप खुद को ग्राउंडेड और शांत रखेंगे, तो इस समय को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएंगे। आइए जानते हैं सभी 12 राशियों के लिए साप्ताहिक टैरो राशिफल क्या संदेश लेकर आया है।

मेष साप्ताहिक टैरो राशिफल मेष राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत काफी सैटिस्फाइंग रहेगी। आप इमोशनली खुश महसूस करेंगे और चीजें जिस तरह शेप ले रही हैं, उससे सुकून मिलेगा। लेकिन यह कंफर्ट आपको थोड़ा रुककर फ्यूचर के बारे में सोचने पर मजबूर भी कर सकता है। आपको एक जगह टिके रहने के बजाय अगली डायरेक्शन बहुत सावधानी से तय करनी होगी। जैसे-जैसे हफ्ता आगे बढ़ेगा, पुरानी टेंशन या मनमुटाव कम होने लगेंगे। आप महसूस करेंगे कि अब दूसरों को गलत साबित करने की जिद छोड़ना ही बेहतर है। यह बदलाव आपको शांति देगा। साप्ताहिक टैरो राशिफल संकेत दे रहा है कि मानसिक शांति ही आपकी असली जीत है।

इस सप्ताह की सलाह: अपनी डायरेक्शन चुनते समय पूरी तरह शांत रहें। हर सिचुएशन पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं है।

वृषभ साप्ताहिक टैरो राशिफल वृषभ राशि वालों से यह हफ्ता डिमांड कर रहा है कि आप भावनाओं में बहने के बजाय लॉजिक का इस्तेमाल करें। आपको कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ सकते हैं जहां थोड़ा सख्त और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच अपनाना होगा। आपकी समझदारी ही आपको सही रास्ता दिखाएगी। किसी ऐसी सिचुएशन को छोड़ने में हिचकिचाहट हो सकती है जो अब आपके काम की नहीं रही। किसी चीज को बहुत ज्यादा पकड़कर रखने से लाइफ में स्टेग्नेशन आ सकता है। आप अपनी स्टेबिलिटी को लेकर थोड़े प्रोटेक्टिव हो सकते हैं, जो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा फ्लेक्सिबल होना बेहतर रिजल्ट्स देगा।

इस सप्ताह की सलाह: खुद से ईमानदार रहें कि आपको क्या बदलने की जरूरत है। बदलाव को एक्सेप्ट करते ही क्लैरिटी आ जाएगी।

मिथुन साप्ताहिक टैरो राशिफल मिथुन राशि वालों के लिए यह हफ्ता किसी अचानक आए बदलाव या बड़े अहसास के साथ शुरू हो सकता है। कोई अनएक्सपेक्टेड बात आपके डेली रूटीन को डिस्टर्ब कर सकती है, जिससे आपको अपनी स्ट्रेटेजी पर फिर से विचार करना पड़ेगा। इसे डर की तरह नहीं बल्कि नई शुरुआत की तरह देखें। इसके बाद पुराने दोस्तों या यादों से काफी कंफर्ट मिलेगा। लाइफ में स्टेबिलिटी धीरे-धीरे वापस आएगी क्योंकि आप प्रैक्टिकल रास्ता चुनेंगे। जल्दबाजी में कोई बड़ा एक्शन लेने के बजाय छोटे-छोटे स्टेप्स लेना फायदेमंद रहेगा।

इस सप्ताह की सलाह: बदलाव को बिना डरे स्वीकार करें। स्टेबिलिटी धीरे-धीरे फिर से बिल्ड हो जाएगी।

कर्क साप्ताहिक टैरो राशिफल कर्क राशि के जातक इस हफ्ते एक्शन लेने से ज्यादा ऑब्जर्वेशन पर ध्यान देंगे। आप किसी भी मामले में पड़ने से पहले पूरी सिचुएशन को गहराई से समझना चाहेंगे। यह अच्छी स्ट्रैटेजी है क्योंकि आधी-अधूरी जानकारी परेशानी पैदा कर सकती है। हफ्ते के बीच में आप उन जिम्मेदारियों को कम करना शुरू कर देंगे जो काफी समय से बोझ बनी हुई थीं। इससे आपको मेंटल स्पेस और इमोशनल बैलेंस मिलेगा। हफ्ते के अंत तक आपकी नेचुरल इमोशनल स्ट्रेंथ आपको सही डिसीजन लेने में गाइड करेगी।

इस सप्ताह की सलाह: फालतू के प्रेशर को खुद से दूर करें। आपको सारा बोझ अकेले उठाने की जरूरत नहीं है।

सिंह साप्ताहिक टैरो राशिफल सिंह राशि वालों के लिए शुरुआत थोड़ी स्लो हो सकती है। आपको लग सकता है कि प्रोग्रेस उतनी तेज नहीं है जितनी आपने सोची थी। कुछ प्लान्स में देरी से आप थोड़े चिड़चिड़े हो सकते हैं, लेकिन संयम बनाए रखें। जल्द ही आपके नजरिए में बड़ा सकारात्मक बदलाव आएगा। आप चीजों को एकदम नए नजरिए से देख पाएंगे। हफ्ते के अंत तक आप खुद को काफी इंडिपेंडेंट और अपनी पोजीशन में सिक्योर महसूस करेंगे।

इस सप्ताह की सलाह: शुरुआती देरी से अपना कॉन्फिडेंस कम न होने दें। नई क्लैरिटी आपको जीत दिलाएगी।

कन्या साप्ताहिक टैरो राशिफल कन्या राशि के जातक हफ्ते की शुरुआत में बहुत सारे ऑप्शंस देखकर कन्फ्यूज हो सकते हैं। आपके पास कई रास्ते होंगे और डिसाइड करना मुश्किल होगा। ओवरथिंकिंग से बचना ही बुद्धिमानी है। किसी नई शुरुआत को लेकर मन में थोड़ी शंका हो सकती है, लेकिन खुद को प्रैक्टिकल थिंकिंग में लगाइए। स्टेबिलिटी तभी आएगी जब आप रियलिस्टिक अप्रोच अपनाएंगे।

इस सप्ताह की सलाह: बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज के बारे में न सोचें। जो आपके सामने है और जो प्रैक्टिकल है, उसी पर फोकस करें।

तुला साप्ताहिक टैरो राशिफल तुला राशि वालों के लिए हफ्ते की शुरुआत किसी पुरानी बात को लेकर उदासी से हो सकती है। हो सकता है कोई चीज आपकी उम्मीद के मुताबिक न रही हो। लेकिन याद रखें, जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता है। जैसे-जैसे दिन गुजरेंगे, आपकी ऊर्जा वापस आएगी। आप फिर से एक्शन मोड में आ जाएंगे। अपनी जिम्मेदारियों के बीच बैलेंस बनाना बहुत जरूरी होगा।

इस सप्ताह की सलाह: पुरानी हार या निराशा में अटके न रहें। अपना पूरा फोकस इस बात पर शिफ्ट करें कि आप अभी क्या कर सकते हैं।

वृश्चिक साप्ताहिक टैरो राशिफल वृश्चिक राशि वालों के लिए हफ्ते की शुरुआत थोड़ी भागदौड़ वाली हो सकती है। आपको लगेगा कि दिमाग को आराम नहीं मिल पा रहा। लेकिन हफ्ते के बीच में स्थितियां पूरी तरह बदल जाएंगी। एक नई क्लैरिटी और पॉजिटिविटी आएगी। हफ्ते के अंत में आप एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। आपको अहसास होगा कि कुछ पुरानी बातों या रिश्तों को पीछे छोड़ना ही तरक्की के लिए जरूरी है।

इस सप्ताह की सलाह: अपनी शांति को प्राथमिकता दें। पुरानी चीजों को छोड़कर आगे बढ़ना ही इस वक्त की जरूरत है।

धनु साप्ताहिक टैरो राशिफल धनु राशि वालों के लिए यह हफ्ता क्लियर थिंकिंग और डायरेक्ट कम्युनिकेशन का है। आप अपनी बात पूरी ईमानदारी और लॉजिक के साथ रखेंगे। लोग आपकी स्पष्टवादिता की तारीफ करेंगे। लॉन्ग-टर्म मामलों में थोड़ी अनिश्चितता आपको परेशान कर सकती है। कोई नया आईडिया या किसी करीबी की सलाह आपको नया पर्सपेक्टिव दे सकती है। फ्लेक्सिबल बने रहना इस हफ्ते आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी।

इस सप्ताह की सलाह: अपने लॉजिक और इमोशन्स के बीच बैलेंस बनाकर चलें। इस हफ्ते आपको दोनों की जरूरत पड़ेगी।

मकर साप्ताहिक टैरो राशिफल मकर राशि वालों के लिए हफ्ते की शुरुआत किसी बड़ी जीत या अचीवमेंट के साथ होगी। कार्यक्षेत्र में पहचान मिल सकती है, जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चारों तरफ तारीफें सुनकर मन खुश रहेगा। हफ्ते के बीच में कोई छोटी बात या रूड बिहेवियर आपको इमोशनली हर्ट कर सकता है। निराश होने के बजाय अपनी फीलिंग्स को स्वीकार करें और थोड़ा समय खुद को दें। हफ्ते के अंत तक आप एक सॉफ्ट और अंडरस्टैंडिंग अप्रोच अपनाएंगे, जिससे पुराने गिले-शिकवे दूर होंगे।

इस सप्ताह की सलाह: अपनी इमोशनल साइड को इग्नोर न करें। खुद को थोड़ा स्पेस देना जरूरी है।

कुंभ साप्ताहिक टैरो राशिफल कुंभ राशि के जातक इस हफ्ते पूरी तरह से अपनी स्किल्स को बेहतर बनाने में बिजी रहेंगे। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और यह मेहनत रंग लाएगी। अच्छी बात यह है कि इस हफ्ते आप किसी बुरी आदत या टॉक्सिक पैटर्न से खुद को आजाद कर पाएंगे। यह रिलीज आपको इमोशनली बहुत हल्का फील कराएगी। हफ्ते के अंत तक आप काफी रिफ्रेश्ड और नए काम के लिए तैयार महसूस करेंगे।

इस सप्ताह की सलाह: जो चीज आपको पीछे खींच रही है, उसे पूरी तरह छोड़ दें। ग्रोथ तभी होती है जब हम पुराने को छोड़कर नए को अपनाते हैं।

मीन साप्ताहिक टैरो राशिफल मीन राशि वालों के लिए यह हफ्ता रिश्तों में सुधार और आपसी समझ लेकर आ रहा है। अगर किसी के साथ मनमुटाव था, तो वह दूर होगा। आपको अपनों का पूरा सपोर्ट मिलेगा। मेंटल स्ट्रेस अब कम होना शुरू हो जाएगा। जो चिंताएं आपको रातों को जगा रही थीं, उनका अंत होगा। हालांकि, थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। आपके काम के रिजल्ट्स आने में थोड़ा वक्त लग सकता है।

इस सप्ताह की सलाह: अपनी प्रोग्रेस को लेकर धैर्य ना खोएं। चीजें धीरे-धीरे ही सही, लेकिन आपके फेवर में बदल रही हैं।

यह हफ्ता हम सभी को एक ही बात सिखा रहा है कि बदलाव ही जीवन का नियम है। अगर हम अपनी बुद्धि और मन के बीच तालमेल बिठा लें, तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं है।