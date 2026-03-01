Hindustan Hindi News
Weekly Tarot Horoscope 2 to 8 March: मेष से लेकर मीन राशि के लिए मार्च का पहला सप्ताह कैसा रहेगा? जानिए टैरो राशिफल

Mar 01, 2026 08:45 am ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
मार्च 2026 का पहला सप्ताह स्थिर सोच, जिम्मेदारी और व्यावहारिक कदमों को प्रोत्साहित करता है। यह सप्ताह उन चीजों पर केंद्रित है जो यथार्थवादी और प्राप्त करने योग्य हैं। आइए टैरो के माध्यम से जानते हैं कि मेष से मीन तक हर राशि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा।

2 से 8 मार्च 2026 का सप्ताह स्थिर सोच, जिम्मेदारी और व्यावहारिक कार्रवाई का है। इस दौरान दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन स्पष्ट प्राथमिकताएं और अनुशासन से उलझनें कम होंगी। भावनाओं से ज्यादा तर्क और समय प्रबंधन पर ध्यान दें, बेहतर परिणाम मिलेंगे। यह सप्ताह उन चीजों को चुनने का है जो यथार्थवादी और प्राप्त करने योग्य हैं। आइए जानते हैं कि टैरो कार्ड्स आपके लिए इस सप्ताह क्या संदेश लेकर आए हैं।

मेष साप्ताहिक टैरो राशिफल

यह सप्ताह पुरानी आदतों और रुकावटों को छोड़ने का है। आप महसूस करेंगे कि कोई दिनचर्या या रिश्ता अब आपके लिए सही नहीं रहा। भावनाओं के बजाय व्यावहारिक सुधार पर ध्यान दें। अनुशासित समय-सारिणी और फालतू खर्चों पर नियंत्रण से आर्थिक मजबूती आएगी। रुके हुए काम पूरे होंगे। पुरानी आदतों को बदलने की तैयारी है - यह बदलाव धीरे-धीरे स्पष्टता और नई दिशा लाएगा। दुविधा में समय गंवाने के बजाय एक ठोस फैसला लें और उस पर अडिग रहें। सप्ताहांत तक मानसिक शांति और बड़ी राहत मिलेगी।

वृषभ साप्ताहिक टैरो राशिफल

यह सप्ताह चुनौतीपूर्ण लेकिन सफल रहेगा। काम, पैसा और परिवार की जिम्मेदारियां एक साथ संभालनी होंगी। दबाव के बीच मानसिक शांति ही सफलता की कुंजी है। सबसे बड़ी बाधा खुद की आलोचना और पुरानी बातों के लिए खुद को दोष देना है - इससे बचें। काम की गति धीमी ना होने दें। सफलता बेहतर योजना पर टिकी है। कामों की सूची बनाएं और प्राथमिकता से पूरा करें। कार्यस्थल पर भावुक होने की बजाय व्यावहारिक रहें। खर्च और समय में संतुलन बनाएं। खुद पर शक ना करें। रोज एक महत्वपूर्ण काम पूरा करने का लक्ष्य रखें। लगातार मेहनत से आत्मविश्वास और स्पष्टता लौट आएगी।

मिथुन साप्ताहिक टैरो राशिफल

यह सप्ताह स्थिरता और भावनात्मक ठहराव लाएगा। पिछली मेहनत से आर्थिक और व्यक्तिगत मजबूती मिली है, जिससे सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। आपका मन लोगों से दूर अपनी दुनिया में सिमटना चाहेगा। अकेलापन सुकून देगा, लेकिन जरूरत से ज्यादा एकांत उबाऊ भी लग सकता है। कोई नया अवसर या प्रस्ताव आ सकता है - इसे केवल मूड से मेल ना खाने पर ठुकराएं नहीं। आत्म-चिंतन के लिए समय निकालें, लेकिन दूसरों से दूरी प्रगति में रुकावट ना बने। नए विचारों को अपनाने के लिए तैयार रहें। भविष्य की योजना बनाएं, लेकिन नए अवसरों के लिए भी खुले रहें। आराम और प्रगति में संतुलन बनाए रखें।

कर्क साप्ताहिक टैरो राशिफल

यह सप्ताह रचनात्मक शक्ति निखारने का है, लेकिन तरक्की पुरानी चीजों को छोड़ने पर टिकी है। प्रोजेक्ट्स सफल बनाने और रिश्ते सुधारने की क्षमता है। सफलता के लिए पूरा ध्यान केंद्रित रखें। मानसिक थकान और काम का बोझ गति कम कर सकता है - आराम नजरअंदाज ना करें। अतीत का कोई विचार या अधूरा भावनात्मक मामला प्रगति रोक रहा है। पुराने अध्याय बंद करें तो नए अवसर आएंगे। दिनचर्या से फालतू चीजें हटाएं और स्पष्ट फैसले लें। बिना मतलब के कामों में ना उलझें। एक पुराना काम निपटाएं और ऊर्जा बड़े लक्ष्य पर लगाएं।

सिंह साप्ताहिक टैरो राशिफल

यह सप्ताह नजरिए और हकीकत के अंतर को दिखाएगा। आपको लग सकता है कि काम में अनदेखी हो रही है, जिससे तनाव और चिंता बढ़ेगी। असफलता का डर परेशान कर सकता है, लेकिन दबाव बाहरी कम और अपनी सोच का ज्यादा है। आप जिम्मेदारियां अच्छे से निभा रहे हैं और काम समय पर पूरे हो रहे हैं। समस्या मानसिक है, व्यावहारिक नहीं। दूसरों की राय पर समय बर्बाद ना करें। काम की गुणवत्ता पर ध्यान दें। छोटी जीत को डायरी में लिखें। कम जरूरी काम छोड़ें और नींद पूरी लें। आपके ठोस नतीजे लोगों की राय से ज्यादा कीमती हैं।

कन्या साप्ताहिक टैरो राशिफल

यह सप्ताह मेहनत और पैसों को लेकर तनाव की ओर इशारा करता है। काम के बदले सही फल ना मिलने का अहसास होगा। पेमेंट में देरी या बोझ से चिड़चिड़ापन हो सकता है। जल्दबाजी की बजाय बजट और शर्तों की जांच करें। तरक्की धीमी मगर स्थिर रहेगी। भावनाओं के बजाय जरूरी कामों पर ध्यान दें। काबिलियत साबित करने के लिए जरूरत से ज्यादा बोझ ना उठाएं। बातचीत में सीमाएं स्पष्ट रखें। समझौतों को ध्यान से पढ़ें और सुधारें। पहले आधार मजबूत करें, विस्तार बाद में।

तुला साप्ताहिक टैरो राशिफल

यह सप्ताह बड़ी सफलता की ओर इशारा करता है - प्रोजेक्ट पूरा होना या आर्थिक लक्ष्य प्राप्ति। बुनियाद मजबूत है, लेकिन आगे के कदमों को लेकर ज्यादा सोच रहे हैं। करियर या निजी जीवन से जुड़ा अटका फैसला दुविधा बढ़ा रहा है। यही हिचकिचाहट आत्मविश्वास कम कर रही है। दूसरों से अपेक्षित तारीफ नहीं मिलने से कामयाबी को कम ना आंकें। आपकी सफलता सच है, शोर कम है। मेहनत को पहचानें और जीत का जश्न खुद मनाएं। रुके फैसले तुरंत लें और दूसरों की मंजूरी का इंतजार ना करें।

वृश्चिक साप्ताहिक टैरो राशिफल

यह सप्ताह भावनात्मक संतुष्टि और रुके कामों की पूर्ति की ओर इशारा करता है। हाल में कोई निजी लक्ष्य पाया है या रिश्ता सुधारा है - माहौल खुशनुमा है। करियर या बदलाव में देरी बेचैनी दे सकती है। झुंझलाहट में फैसला विवाद पैदा कर सकता है। जबरदस्ती परिणाम लाने की बजाय सही समय का इंतजार करें। देरी अस्थाई है और बड़ी गलती से बचा रही है। वर्तमान स्थिरता को खतरे में ना डालें। उपलब्धियों का आनंद लें। बड़े फैसले टालें और तीखी प्रतिक्रिया से बचें।

धनु साप्ताहिक टैरो राशिफल

यह सप्ताह टीम वर्क और साझा प्रोजेक्ट्स में तनाव की ओर इशारा करता है। सहकर्मियों या पार्टनर्स से बातचीत की कमी उलझन पैदा कर सकती है। जानकारी का अभाव और अस्पष्ट जिम्मेदारियां गति धीमी कर सकती हैं। गलतफहमी से बचने के लिए योजनाओं की जांच करें और समझौते लिखित रखें। खुद पर शक ना करें। पुरानी गलतियों को याद कर खुद को दोष ना दें। तथ्य साफ होने तक बड़ा फैसला टालें। सबकी भूमिकाएं तय करें और बारीकियों की जांच करें। आत्म-आलोचना छोड़कर योगदान दें।

मकर साप्ताहिक टैरो राशिफल

यह सप्ताह हालिया निराशा के बाद भावनात्मक सुधार की ओर संकेत करता है। ध्यान किसी खोए मौके या ठुकराए प्रस्ताव पर अटका हो सकता है। काम करने का उत्साह थोड़ा कम हुआ है। इस हफ्ते दोस्तों या साथियों का सहयोग महत्वपूर्ण रहेगा। सामाजिक मेल-मिलाप या टीम चर्चा से नजरिया बदलेगा और मन प्रसन्न होगा। पुरानी दिनचर्या में लौटने से स्थिरता आएगी। रोज के काम पूरे करें, समय-सारिणी का पालन करें और पैसों का प्रबंधन करें। आत्मविश्वास बढ़ेगा। सकारात्मक लोगों से जुड़ें और अनुशासित रहें।

कुंभ साप्ताहिक टैरो राशिफल

यह सप्ताह मानसिक थकान और कम उत्साह की ओर इशारा करता है। रिश्तों में थकान या रचनात्मक लक्ष्य से कटाव महसूस हो सकता है। दूसरों से होड़, समय सीमा या आलोचना आत्मविश्वास कम कर सकती है। विवादों से बच रहे हैं क्योंकि बहस की ऊर्जा नहीं बची। भावनाओं में बहकर फैसला पछतावा ला सकता है। थकान या दुख में प्रतिक्रिया ना दें। अनुशासन और नियम ही रक्षा करेंगे। पुरानी दिनचर्या और समय-सारिणी का सख्ती से पालन करें। विवाद में लंबी सफाई की बजाय सीमाएं साफ करें। 'ना' कहना सीखें, आराम प्राथमिकता दें और योजना पर टिके रहें।

मीन साप्ताहिक टैरो राशिफल

यह सप्ताह मानसिक स्पष्टता और उलझनों के सुलझने की ओर इशारा करता है। पिछले तनाव का समाधान सामने होगा। व्यस्तता बनी रहेगी। खर्च और जिम्मेदारियों में तालमेल बिठाएंगे। पिछले तनाव से थकान महसूस हो सकती है। क्षमता से अधिक काम प्रोडक्टिविटी बिगाड़ सकता है। नए विचार लिखें और अमल के लिए समय निकालें। अतिरिक्त बोझ ना डालें। ऊर्जा बचाकर रखें। सूझबूझ का प्रयोग करें। पहले बोझ कम करें। एक समय में एक काम को प्राथमिकता दें।

मार्च 2026 का पहला सप्ताह स्थिरता, अनुशासन और व्यावहारिक सोच का है। अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाएं, तो तरक्की और खुशियां आपके साथ रहेंगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

Navaneet Rathaur

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं।


डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष

