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Weekly Tarot Horoscope 16 to 22 March: मेष से लेकर मीन राशि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा? पढ़ें साप्ताहिक टैरो राशिफल

Mar 15, 2026 11:40 am ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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16 से 22 मार्च 2026 का साप्ताहिक टैरो राशिफल: मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं? इस सप्ताह प्रेम, करियर, स्वास्थ्य, रिश्ते और वित्तीय स्थिति पर विस्तृत भविष्यवाणी। पढ़ें पूरा साप्ताहिक टैरो राशिफल।

Weekly Tarot Horoscope 16 to 22 March: मेष से लेकर मीन राशि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा? पढ़ें साप्ताहिक टैरो राशिफल

16 से 22 मार्च 2026 का सप्ताह टैरो कार्ड्स के अनुसार, आत्म-जागरूकता, रिश्तों में ईमानदारी और भविष्य की ठोस योजनाओं पर केंद्रित रहेगा। यह समय संवेदनशीलता बढ़ाता है, साहस देता है और पुरानी बाधाओं से मुक्ति का अवसर प्रदान करता है। ब्रह्मांड आपको उन स्थितियों से अलग होने का मौका दे रहा है, जो अब प्रगति में रोड़ा बन चुकी हैं। अनुशासन और आत्म-चिंतन से बेहतर परिणाम मिलेंगे। न्यू मून इन पिसीस और स्प्रिंग इक्विनॉक्स जैसी घटनाएं नई शुरुआत और संतुलन लाती हैं। आइए सभी 12 राशियों के लिए विस्तृत साप्ताहिक टैरो राशिफल देखें।

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मेष साप्ताहिक टैरो राशिफल

सप्ताह की शुरुआत में पुरानी स्थिति या रिश्ते में फंसाव महसूस होगा। आप किसी ऐसी चीज को जबरदस्ती थामे हुए हैं जो अब उपयोगी नहीं रही। खोने का डर आगे बढ़ने से रोक रहा था, लेकिन अब समय है मन की आवाज सुनने का। मध्य सप्ताह में उम्मीद और सुकून की नई लहर आएगी, आत्मविश्वास लौटेगा। सप्ताहांत में पुरानी आदतें या लालच भटका सकती हैं, इसलिए इच्छाशक्ति मजबूत रखें और बंधनों को पूरी तरह तोड़ दें। यह सप्ताह मुक्ति और नई शुरुआत का है।

साप्ताहिक सलाह: पुरानी आदतों को तरक्की में बाधा न बनने दें।

शुभ रंग: आसमानी नीला

वृषभ साप्ताहिक टैरो राशिफल

इस सप्ताह जड़ों, परंपराओं और पुराने मूल्यों की ओर अधिक झुकाव रहेगा। शुरुआत में किसी गुरु या अनुभवी व्यक्ति की सलाह मार्गदर्शन देगी। आगे बढ़ने पर सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ सकती है, आर्थिक या भावनात्मक स्थिरता को कसकर थामने की कोशिश होगी। बहुत ज्यादा पकड़ विकास को रोकती है। सप्ताहांत में बड़ा चक्र पूरा होगा, किसी महत्वपूर्ण काम की पूर्णता या नए जीवन पड़ाव का अहसास होगा। ईश्वर की व्यवस्था पर भरोसा रखें।

साप्ताहिक सलाह: पकड़ थोड़ी ढीली करें, सुरक्षा विकास की कीमत पर ना आए।

शुभ रंग: गहरा हरा

मिथुन साप्ताहिक टैरो राशिफल

शुरुआत महत्वपूर्ण चुनाव या भावनात्मक संबंध से होगी। दिल और दिमाग के बीच संतुलन बनाना पड़ेगा, नैतिकता और मूल्यों की परीक्षा होगी। मध्य सप्ताह में मानसिक तनाव या नींद की कमी परेशान कर सकती है। पुरानी बातों पर खुद को दोष देना बंद करें, खुद के प्रति दयालु बनें। सप्ताहांत में खुशियां लौटेंगी, दोस्तों और प्रियजनों से मेल-जोल बढ़ेगा। पुराने दोस्त से मुलाकात चिंताओं को दूर करेगी और अकेलापन खत्म करेगी।

साप्ताहिक सलाह: ग्लानि त्यागें, खुशियों का स्वागत करें।

शुभ रंग: लैवेंडर

कर्क साप्ताहिक टैरो राशिफल

शुरुआत संतुलन और उदारता से होगी। आप किसी की मदद करेंगे या आपको सहायता मिलेगी। रिश्तों में लेन-देन समझने और कर्म का हिसाब बराबर करने का समय है। मध्य सप्ताह में नई ऊर्जा और संकल्प से जीवन की कमान संभालेंगे, लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ेंगे। सप्ताहांत बहुत सुखद रहेगा, पारिवारिक शांति, भावनात्मक पूर्णता और पुराना सपना सफलतापूर्वक हल होगा। हृदय को सुकून मिलेगा।

साप्ताहिक सलाह: दिल को नेतृत्व दें, मूल्यों पर अडिग रहें।

शुभ रंग: मोती जैसा सफेद

सिंह साप्ताहिक टैरो राशिफल

हाल के धैर्य से भावनाओं पर नियंत्रण पाया है। शुरुआत में आंतरिक शक्ति मुश्किलों से बाहर निकालेगी। मध्य सप्ताह में वैचारिक मतभेद या खींचतान हो सकती है, लेकिन हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं। सप्ताहांत अत्यंत शुभ है, सूर्य की चमक से सफलता, स्पष्टता और उत्साह लौटेगा। कड़ी मेहनत का फल मिलेगा, अपनी चमक बिखेरने और खुशी मनाने का समय है।

साप्ताहिक सलाह: हर मुद्दे पर लड़ाई न लड़ें, महत्वपूर्ण चुनें।

शुभ रंग: सुनहरा

कन्या साप्ताहिक टैरो राशिफल

शुरुआत आत्म-चिंतन और एकांत से होगी। बाहरी शोर से दूर होकर अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे। मध्य सप्ताह में दो जिम्मेदारियों या प्राथमिकताओं के बीच संतुलन चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन आप इसे संभाल लेंगे। सप्ताहांत में बड़ी मानसिक स्पष्टता आएगी, उलझन का हल मिलेगा और ठोस निर्णय ले पाएंगे। सत्य की विजय का समय है।

साप्ताहिक सलाह: स्पष्टता आएगी, अंतरात्मा पर भरोसा करें।

शुभ रंग: नेवी ब्लू

तुला साप्ताहिक टैरो राशिफल

शुरुआत न्याय, निष्पक्षता और सच से होगी। कानूनी या व्यक्तिगत विवाद में संतुलन बनेगा। मध्य सप्ताह में बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है, जो आपके पास है उसका आभार प्रकट करें। सप्ताहांत रचनात्मकता और विकास लेकर आएगा। नया विचार, योजना या रिश्ता संवरेगा। प्रचुरता और समृद्धि का समय है।

साप्ताहिक सलाह: प्रिय चीजों को संवारें, फल जल्द मिलेगा।

शुभ रंग: गुलाबी

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वृश्चिक साप्ताहिक टैरो राशिफल

शुरुआत बड़े बदलाव से होगी। पुराना समाप्त होकर नया जन्म लेगा। यह भावनात्मक रूप से भारी लग सकता है, लेकिन बेहतरी के लिए है। मध्य सप्ताह में विजेता की तरह उभरेंगे, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता लौटेगी। सप्ताहांत शांति और सुकून लाएगा, तनाव दूर होगा।

साप्ताहिक सलाह: बदलाव से न डरें, शांत और शक्तिशाली बनें।

शुभ रंग: गहरा मरून

धनु साप्ताहिक टैरो राशिफल

शुरुआत संतुलन और धैर्य से होगी। मध्य सप्ताह में असंतोष या भावनात्मक कटाव महसूस हो सकता है। अवसरों को पर्याप्त न समझें तो सोच बदलें। सप्ताहांत नई साहसिक यात्रा शुरू होगी। नया काम, जगह या रिश्ता, जिज्ञासा को मार्गदर्शक बनाएं।

साप्ताहिक सलाह: नया रास्ता पुकार रहा है, विश्वास से आगे बढ़ें।

शुभ रंग: फिरोजी

मकर साप्ताहिक टैरो राशिफल

शुरुआत काम के बोझ या पुरानी आदतों में फंसाव से होगी। मध्य सप्ताह में आर्थिक लाभ या नए निवेश का शानदार मौका मिलेगा। सप्ताहांत में रफ्तार तेज होगी, रुके काम अचानक गति पकड़ेंगे। बातचीत और संदेश बढ़ेंगे, व्यस्त लेकिन उत्साहित रहेंगे।

साप्ताहिक सलाह: रफ्तार का विरोध न करें, बुद्धिमानी से उपयोग करें।

शुभ रंग: गहरा स्लेटी

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कुंभ साप्ताहिक टैरो राशिफल

शुरुआत शांति और राहत से होगी। पुराने जख्म भरेंगे, भविष्य की उम्मीद लौटेगी। मध्य सप्ताह में स्पष्टवादी और बुद्धिमान रहेंगे, ड्रामा या झूठ बर्दाश्त नहीं होगा। सप्ताहांत में भावनात्मक प्रस्ताव या रचनात्मक संदेश आएगा। प्यार या कला में कुछ नया होगा।

साप्ताहिक सलाह: तर्क और भावना साथ चलाएं, भावनाएं व्यक्त करें।

शुभ रंग: चमकीला नीला

मीन साप्ताहिक टैरो राशिफल

शुरुआत थोड़े भ्रम या अनिश्चितता से होगी। मध्य सप्ताह में बोझ असहनीय लग सकता है। दूसरों की उम्मीदें या काम का दबाव भारी होगा। सप्ताहांत पुरानी यादों और अपनों से जुड़ाव लाएगा। पुराने मित्र से मुलाकात या बचपन की यादें शांति देंगी।

साप्ताहिक सलाह: बोझ उतारें, अपनों से जुड़ें।

शुभ रंग: चांदी जैसा सफेद

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यह सप्ताह आत्म-जागरूकता, सकारात्मक बदलाव और ब्रह्मांड के संकेतों को अपनाने का है। टैरो मार्गदर्शन दे रहा है, श्रद्धा और अनुशासन से अपनाएं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise)

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हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
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