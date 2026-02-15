साप्ताहिक टैरो राशिफल 16 से 22 फरवरी: मेष से लेकर मीन राशि के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह? जानिए टैरो कार्ड्स का संकेत

16 से 22 फरवरी 2026 का सप्ताह टैरो कार्ड्स के अनुसार, योजना बनाने और धैर्य रखने का है। समझदारी से काम लेने वाले के लिए आगे का रास्ता एकदम आसान रहेगा।

16 से 22 फरवरी 2026 का सप्ताह टैरो कार्ड्स के अनुसार ठहराव, समझदारी और सही समय पर निर्णय लेने का संकेत दे रहा है। जल्दबाजी से बचें, भावनाओं में बहकर फैसला ना लें। मिथुन और कुंभ राशि वालों को विशेष सावधानी बरतनी होगी। वहीं मीन और कर्क राशि के लोगों में नई ऊर्जा और स्पष्टता आएगी। कुल मिलाकर यह सप्ताह योजना बनाने और धैर्य रखने का है। समझदारी से काम लेने वाले के लिए आगे का रास्ता एकदम आसान रहेगा। आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि के लिए साप्ताहिक टैरो राशिफल।

मेष साप्ताहिक टैरो राशिफल यह सप्ताह आपके लिए भावनात्मक राहत लेकर आ रहा है। पिछले कुछ समय से जो मानसिक दबाव या भारीपन महसूस हो रहा था, वह अब धीरे-धीरे कम होता जाएगा। आपको यह सुखद अहसास होगा कि जीवन की परिस्थितियां अब आपके नियंत्रण में आ रही हैं। कोई पुराना लक्ष्य या प्रोजेक्ट अब सफलतापूर्वक पूरा होने की ओर बढ़ेगा। परिणाम आपके पक्ष में आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन प्रगति धीमी लगे तो घबराएं नहीं। अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाएं और धैर्य रखें। यह समय किसी महत्वपूर्ण अध्याय के समापन और नए अध्याय की शुरुआत का है। भावनात्मक रूप से आप पहले से ज्यादा संतुलित महसूस करेंगे।

साप्ताहिक सलाह: जो काम शुरू किया है, उसे पूरा करें। बेकार की चिंता छोड़ें और अपनी मेहनत पर भरोसा रखें। संतुलन और समझदारी इस सप्ताह आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी।

वृषभ साप्ताहिक टैरो राशिफल यह सप्ताह भावनात्मक रूप से काफी हल्का और सुकून भरा रहेगा। पिछले समय की कोई पुरानी बात, निराशा या मन का बोझ अब धीरे-धीरे कम होता हुआ महसूस होगा। आप अब गहराई से समझने लगेंगे कि जो कुछ भी हुआ, वह आपको सिखाने और आगे बढ़ाने के लिए जरूरी था। किसी पुरानी स्थिति या उलझन का अब पूरी तरह अंत हो सकता है। जो बात लंबे समय से खिंच रही थी, वह अब अपने नतीजे पर पहुंचेगी। शुरुआत में बदलाव थोड़ा कठिन लग सकता है, पर यही आपके आगे के रास्ते को साफ करेगा। भावनात्मक रूप से आप पहले से ज्यादा संतुलित और शांत पाएंगे। आप जल्दबाजी में जवाब देने के बजाय समझदारी से फैसला लेंगे।

साप्ताहिक सलाह: पुराने दर्द को दोबारा ना कुरेदें। शांत मन से आगे बढ़ें। आपकी समझदारी और गंभीरता इस सप्ताह आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी।

मिथुन साप्ताहिक टैरो राशिफल यह सप्ताह आपके जीवन में बड़े बदलाव लेकर आ सकता है। अचानक कोई खबर, काम में नया मोड़ या योजना में परिवर्तन आपको नई दिशा देगा। शुरुआत में स्थिति थोड़ी अस्थिर लग सकती है, पर धीरे-धीरे आप समझ पाएंगे कि यह बदलाव आपके भले के लिए है। इस समय जल्दी फैसला लेने की इच्छा बढ़ सकती है। अति उत्साह या गुस्से में कोई बड़ा कदम उठाने से बचें। सोच-समझकर लिया गया निर्णय ही भविष्य में लाभ देगा। भावनात्मक रूप से खुद को शांत रखना बहुत जरूरी है। यदि आप समझदारी से काम लेंगे, तो बिगड़ी परिस्थितियां भी आपके पक्ष में मुड़ने लगेंगी।

साप्ताहिक सलाह: किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचें। हर बड़ा फैसला लेने से पहले पूरी स्थिति को गहराई से समझें। धैर्य और मानसिक संतुलन ही इस सप्ताह आपकी सफलता की कुंजी हैं।

कर्क साप्ताहिक टैरो राशिफल यह सप्ताह आपको रुकी हुई स्थिति से बाहर निकलने का संकेत दे रहा है। किसी मुद्दे पर आप लंबे समय से सोच रहे थे, पर निर्णय नहीं ले पा रहे थे। अब धीरे-धीरे मन साफ होगा और आपको समझ आएगा कि क्या करना है। जैसे ही आप अपना नजरिया बदलेंगे, चीजें आसान लगने लगेंगी। रिश्तों के लिए भी यह अच्छा समय है। किसी खास व्यक्ति से दिल खोलकर बात करने का अवसर मिलेगा। पुरानी गलतफहमियां कम हो सकती हैं और भरोसा मजबूत होगा। काम या धन से जुड़ा कोई नया मौका सामने आ सकता है। भले ही वह छोटा लगे, पर आगे चलकर स्थिरता ला सकता है।

साप्ताहिक सलाह: निर्णय लेने से न घबराएं। साफ मन और सच्ची बातचीत से ही इस सप्ताह आगे बढ़ पाएंगे।

सिंह साप्ताहिक टैरो राशिफल यह सप्ताह अचानक बड़े बदलावों का संकेत दे रहा है। कोई ऐसी बात सामने आ सकती है, जो आपकी पुरानी योजना या सोच को हिला दे। शुरुआत में असहजता महसूस होगी, पर यह बदलाव भविष्य के लिए जरूरी साबित होगा। जो चीज अस्थिर थी, वह अब टिक नहीं पाएगी। किसी मामले में अन्याय या असंतुलन का अनुभव हो सकता है। भावनाओं में बहकर प्रतिक्रिया देने से बचें। सही तथ्यों और धैर्य से स्थिति संभलेगी। आपने जो जिम्मेदारियां उठाई थीं, उनमें से कुछ अब कम हो सकती हैं। धीरे-धीरे दबाव हल्का होगा।

साप्ताहिक सलाह: हर परिवर्तन को स्वीकार करें। अनावश्यक बोझ छोड़ें और संतुलित सोच से निर्णय लें। धैर्य आपकी सबसे बड़ी ताकत है।

कन्या साप्ताहिक टैरो राशिफल यह सप्ताह अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाने और आगे बढ़ने का है। आप काम, परिवार या निजी लक्ष्य को लेकर बहुत सीरियस रहेंगे। आपको क्लियर होगा कि अब रुकना नहीं है। यदि आप शांति से, बिना घबराहट के काम करते रहेंगे, तो धीरे-धीरे परिणाम दिखने लगेंगे। बातचीत में कड़वाहट न आने दें। कई बार सही होने पर भी बोलने का तरीका गलत हो जाता है। सरल और साफ शब्द ज्यादा काम करते हैं। शॉर्टकट लेने का मन करे तो खुद को रोकें। सच्ची लगन से की गई मेहनत ही साथ देगी।

साप्ताहिक सलाह: नरमी से बात करें, सोचकर कदम उठाएं और ऊर्जा सही दिशा में लगाएं। यही आपको आगे ले जाएगी।

तुला साप्ताहिक टैरो राशिफल यह सप्ताह भावनात्मक संतुलन की परीक्षा ले सकता है। परिवार या करीबी रिश्तों से उम्मीदें वास्तविकता से अलग हो सकती हैं। किसी नतीजे पर पहुंचने में जल्दबाजी ना करें। आपस में खुलकर बात करने से ही बात बनेगी। आपको नेतृत्व की भूमिका निभानी पड़ सकती है, हालांकि मन में बेचैनी रहेगी। अगर आत्मविश्वास बनाए रखेंगे, तो हर स्थिति संभल जाएगी। पुरानी भावनात्मक यादें विचलित कर सकती हैं, पर आप पहले से ज्यादा मजबूत हैं। यह समय खुद को गहराई से समझने और समझदारी दिखाने का है।

साप्ताहिक सलाह: दूसरों से उम्मीदें कम रखें और आपसी बातचीत बढ़ाएं। शांत मन से निर्णय लें। संतुलन आपकी सबसे बड़ी ताकत है।

वृश्चिक साप्ताहिक टैरो राशिफल यह सप्ताह थोड़ी उलझन के साथ शुरू हो सकता है। आपके सामने कई विकल्प होंगे, पर जरूरी नहीं कि सभी सही हों। किसी भी निर्णय से पहले पूरी जानकारी जुटाएं। आकर्षण या जल्दबाजी में रास्ता ना चुनें। घर या निजी जीवन में थोड़ी अस्थिरता संभव है। बनी योजनाएं बदल सकती हैं या असुरक्षा का भाव आ सकता है। घबराने की जरूरत नहीं, यह स्थिति स्थायी नहीं है। सप्ताह के मध्य या अंत तक परिस्थितियां आपके पक्ष में मुड़ेंगी। सही समय पर लिया सही निर्णय ही आपको आगे ले जाएगा।

साप्ताहिक सलाह: भ्रम से दूर रहें। सोच को स्पष्ट रखें और पूरी समझदारी से कदम बढ़ाएं। संयम आपको सफलता दिलाएगा।

धनु साप्ताहिक टैरो राशिफल यह सप्ताह मेहनत के नतीजों को लेकर थोड़ा बेचैन कर सकता है। आपको लगेगा कि जितनी कोशिश कर रहे हैं, उतना फल नहीं मिल रहा। निराश होने के बजाय कार्य योजना की दोबारा समीक्षा करें। धन से जुड़े मामलों में संतुलन बनाना जरूरी है। खर्च, उधार या दूसरों की मदद में सीमाएं तय करें। सप्ताह के दौरान अतीत से जुड़ा कोई व्यक्ति या पुरानी याद सामने आ सकती है, जो भविष्य के लिए बड़ी सीख देगी। यह अनुभव नजरिए को बदलने में मदद करेगा।

साप्ताहिक सलाह: धैर्य रखें। आर्थिक फैसले सोच-समझकर लें और पुरानी यादों से सबक लेकर विश्वास के साथ आगे बढ़ें।

मकर साप्ताहिक टैरो राशिफल यह सप्ताह किसी बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है। कोई छुपी सच्चाई सामने आ सकती है या लंबे समय से अस्थिर स्थिति खत्म हो सकती है। शुरुआत में बेचैनी महसूस होगी, पर यह बदलाव आपके भले के लिए है। आपके भीतर मजबूत धैर्य और संयम है। कठिन परिस्थितियों में भी आप खुद को संभाल पाएंगे और दूसरों को प्रेरणा देंगे। कभी-कभी निराशा या विश्वास की कमी आ सकती है, पर खुद पर भरोसा बनाए रखें।

साप्ताहिक सलाह: हर बदलाव को खुले मन से स्वीकार करें। आत्मविश्वास बनाए रखें। धीरे-धीरे सब बेहतर हो जाएगा।

कुंभ साप्ताहिक टैरो राशिफल यह सप्ताह आपको सतर्क और समझदार रहने का संकेत देता है। किसी व्यक्ति या परिस्थिति की पूरी सच्चाई सामने न हो, इसलिए हर बात पर आंख मूंदकर भरोसा न करें। बड़े निर्णय में उलझन हो सकती है। तुरंत कदम उठाने से पहले स्थिति समझें। शांत मन से भविष्य की दिशा तय करें। पहले योजना स्पष्ट करें और उसके बाद आगे बढ़ें। भावनाओं के बजाय तर्क और तथ्यों का सहारा लें। आपकी सावधानी आपको धोखे या गलत फैसले से बचाएगी।

साप्ताहिक सलाह: सच को पहचानें और धैर्य रखें। ठोस योजना बनाकर ही निर्णय लें। जल्दबाजी नुकसान दे सकती है।

मीन साप्ताहिक टैरो राशिफल यह सप्ताह स्पष्टता और नई ऊर्जा लेकर आता है। आप अपनी बात साफ शब्दों में रख पाएंगे। मन के पुराने भ्रम और उलझनें दूर होंगी। भावनाओं के साथ-साथ तर्क और बुद्धि को महत्व देंगे। मन में नई उम्मीद जागेगी। पुराना लक्ष्य या सपना फिर से सक्रिय हो सकता है। पूरी एकाग्रता और लगन से प्रयास करेंगे, तो प्रगति साफ दिखेगी। यात्रा, करियर या व्यक्तिगत निर्णयों में साहस के साथ आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।

साप्ताहिक सलाह: दिशा स्पष्ट रखें। आत्मविश्वास से कदम बढ़ाएं और लक्ष्य से नजर न हटाएं। निरंतर प्रयास आपको बड़ी सफलता दिलाएगा।

यह सप्ताह समझदारी और धैर्य का है। टैरो कार्ड्स कहते हैं - जल्दबाजी छोड़ें, मन शांत रखें और सही समय पर सही कदम उठाएं।