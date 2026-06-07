Weekly Tarot Horoscope 7 to 13 June 2026 : मेष से मीन सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह? पढ़ें टैरो राशिफल
7 से 13 जून 2026 का साप्ताहिक टैरो राशिफल। मेष से मीन सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा यह सप्ताह? जानें करियर, प्रेम, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति पर टैरो कार्ड्स का विस्तृत भविष्यफल। नए अवसर, महत्वपूर्ण फैसले और बदलाव का समय।
7 से 13 जून 2026 का सप्ताह टैरो कार्ड्स के अनुसार कई राशियों के लिए महत्वपूर्ण फैसलों, नई शुरुआत और आंतरिक बदलाव का समय लेकर आ रहा है। इस सप्ताह कुछ राशियों को पुरानी उलझनों से मुक्ति मिल सकती है, तो कुछ को अपनी भावनाओं और अंतर्ज्ञान पर भरोसा करने की जरूरत पड़ेगी। टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि यह सप्ताह जल्दबाजी में फैसले लेने का नहीं, बल्कि परिस्थितियों को शांति से समझकर आगे बढ़ने का है।
मेष साप्ताहिक टैरो राशिफल
मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह पुरानी बातों को पीछे छोड़ने और नई शुरुआत करने का रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में कोई अधूरी बातचीत या पुराना मुद्दा फिर से याद आ सकता है, लेकिन इस बार आप उसे स्वीकार करने और आगे बढ़ने की स्थिति में होंगे। काम के क्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें अच्छे से निभा लेंगे। सप्ताह के अंत तक आपका नजरिया किसी पुरानी समस्या के प्रति पूरी तरह बदल सकता है। जो चीज आपको बोझ लग रही थी, वही आपको सही दिशा दिखा सकती है।
वृषभ साप्ताहिक टैरो राशिफल
वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह उम्मीद और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने का रहेगा। शुरुआत में भविष्य को लेकर सकारात्मक सोच रहेगी, लेकिन रोजमर्रा की जिम्मेदारियां पूरा ध्यान मांग सकती हैं। भावनात्मक मामलों में परिपक्वता दिखाने का मौका मिलेगा। सप्ताह के अंत तक कोई पुराना तनाव शांत हो सकता है। चीजें हमेशा आपके मुताबिक नहीं होंगी, लेकिन आप उन्हें अच्छे से संभाल लेंगे।
मिथुन साप्ताहिक टैरो राशिफल
मिथुन राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत नई खबर या नए अवसर के साथ हो सकती है। आपका मन कुछ नया सीखने या करने की ओर आकर्षित रहेगा। सप्ताह के मध्य में कोई पुरानी गलतफहमी दूर हो सकती है। अंत में चीजें आपकी उम्मीद के मुताबिक ना चलने पर भी कोई नया मौका आपके आसपास मौजूद रहेगा। उत्साह में कोई फैसला लेने से पहले पूरी तस्वीर देख लें।
कर्क साप्ताहिक टैरो राशिफल
कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह राहत और स्पष्टता का रहेगा। पिछले दिनों से जो बातें मन को परेशान कर रही थीं, उनसे धीरे-धीरे दूरी बनेगी। आप समझेंगे कि हर समस्या को पकड़े रहने से समाधान नहीं मिलता। सप्ताह के दूसरे भाग में दिल से जुड़ा कोई नया अनुभव या रिश्ता सकारात्मक ऊर्जा ला सकता है। अंत तक आपकी सोच पहले से ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी।
सिंह साप्ताहिक टैरो राशिफल
सिंह राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़ी बेचैनी के साथ हो सकती है। मेहनत का परिणाम आने में समय लग रहा है, ऐसा महसूस हो सकता है। लेकिन यह ठहराव ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगा। सप्ताह के मध्य में कोई अच्छी खबर या नया अवसर आ सकता है। अंत तक आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा और लोग आपकी बात को गंभीरता से सुनेंगे।
कन्या साप्ताहिक टैरो राशिफल
कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह अपनी ताकत का एहसास कराने वाला रहेगा। चुनौतीपूर्ण स्थिति में आप उम्मीद से ज्यादा धैर्य और समझदारी दिखाएंगे। दोस्तों और परिवार का साथ मन को अच्छा लगाएगा। सप्ताह के अंत में कोई बात आपको सोचने पर मजबूर कर सकती है। जल्दबाजी में निष्कर्ष पर ना पहुंचें, समय खुद जवाब देगा।
तुला साप्ताहिक टैरो राशिफल
तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह किसी महत्वपूर्ण रिश्ते या साझेदारी को समझने का रहेगा। प्रेम, दोस्ती या पेशेवर जुड़ाव को लेकर आप गहराई से सोचेंगे। सप्ताह के मध्य में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। अंत तक आपको एहसास होगा कि हर बोझ सिर्फ आपका नहीं है। कुछ जिम्मेदारियां उतारना भी जरूरी होता है।
वृश्चिक साप्ताहिक टैरो राशिफल
वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह धैर्य सिखाने वाला रहेगा। कोई मामला तुरंत हल नहीं होगा, लेकिन परिस्थितियां आपको रुककर चलने की सलाह देंगी। सप्ताह के मध्य के बाद कोई नया अवसर या आर्थिक लाभ का संकेत मिल सकता है। अंत तक आप समस्या से हटकर संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
धनु साप्ताहिक टैरो राशिफल
धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह महत्वपूर्ण फैसले का रहेगा। आप किसी मामले को भावनाओं की बजाय तर्क से देखेंगे। सप्ताह के मध्य में कोई इच्छा पूरी हो सकती है। अंत में कोई बदलाव या पुरानी आदत छोड़ने का संकेत मिलेगा। जो चीज अब काम की नहीं रही, वह धीरे-धीरे पीछे छूट जाएगी।
मकर साप्ताहिक टैरो राशिफल
मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह सुकून भरे पलों वाला रहेगा। परिवार या करीबी लोगों से जुड़ी खुशी मिल सकती है। सप्ताह के मध्य में कई विकल्प सामने आ सकते हैं। अंत तक आपका मन किसी बात का जवाब खुद महसूस कर लेगा। कई बार जो शब्दों में समझ नहीं आती, वही दिल से साफ हो जाती है।
कुंभ साप्ताहिक टैरो राशिफल
कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह अपनी क्षमता पहचानने का रहेगा। कोई नया काम या जिम्मेदारी सामने आ सकती है। सप्ताह के मध्य में थोड़ी निराशा हो सकती है, लेकिन बाद में परिस्थितियां बदलेंगी। अंत तक आत्मविश्वास बढ़ेगा और कोई छोटी सफलता बड़ी खुशी देगी।
मीन साप्ताहिक टैरो राशिफल
मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह भावनाओं को समझने और खुद को समय देने का रहेगा। आप किसी व्यक्ति या परिस्थिति को गहराई से सोचेंगे। सप्ताह के दूसरे भाग में भविष्य की ओर ध्यान जाएगा। अंत तक आपको लगेगा कि अब आगे देखने का समय आ गया है। कुछ नए अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
संक्षिप्त विवरण
नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो परिचय और अनुभव
डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष