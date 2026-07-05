मेष से मीन सभी 12 राशियों का 6 से 12 जुलाई तक का समय कैसा रहेगा? पढ़ें साप्ताहिक टैरो राशिफल

6 से 12 जुलाई 2026 का साप्ताहिक टैरो राशिफल। मेष से मीन सभी 12 राशियों के लिए इस सप्ताह क्या होगा? करियर, प्रेम, धन और स्वास्थ्य पर टैरो कार्ड्स के संदेश। जानिए किन राशियों को मिलेगी सफलता और किन्हें रहना होगा सतर्क। पूरा साप्ताहिक भविष्यफल पढ़ें।

6 जुलाई से 12 जुलाई 2026 का सप्ताह कई राशियों के लिए बदलाव, नई संभावनाओं और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि इस दौरान कुछ राशियों को पुरानी मेहनत का फल मिलेगा, तो कुछ को अपनी जिम्मेदारियों को नए नजरिए से देखने का मौका मिलेगा। कुल मिलाकर यह सप्ताह धैर्य, संतुलन और सही फैसलों का है। आइए जानते हैं कि टैरो आपकी राशि के लिए क्या संदेश लेकर आया है।

मेष साप्ताहिक टैरो राशिफल मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह रुकी हुई गति को फिर से हासिल करने का है। शुरुआती दिनों में काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन आप इस बार पहले की तरह घबराए बिना स्थिति को अच्छे से संभाल पाएंगे। टीम वर्क से बेहतर परिणाम मिलेंगे और कोई पुराना प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी भी आगे बढ़ सकती है। सप्ताह के मध्य से करियर में गति बढ़ेगी और आपकी मेहनत सही लोगों की नजर में आएगी। सप्ताह के अंत तक कोई अच्छी खबर या उपलब्धि आपको नई ऊर्जा देगी। जल्दबाजी छोड़कर निरंतर प्रयास करें, तो सफलता आपके करीब आएगी।

वृषभ साप्ताहिक टैरो राशिफल वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह समझदारी और धैर्य का है। शुरुआत में पैसों, करियर या परिवार से जुड़ा कोई मामला सामने आ सकता है। पहले प्रभाव में कोई फैसला न लें। सप्ताह के मध्य से परिस्थितियां आपके पक्ष में बदलने लगेंगी। पुराने प्रयास का फल मिल सकता है या अटका काम आगे बढ़ सकता है। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें। सप्ताह के अंत तक मन की उलझन कम होगी और आगे की राह साफ नजर आएगी। संतुलित सोच आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगी।

मिथुन साप्ताहिक टैरो राशिफल मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह रुकी योजनाओं को नई दिशा देने वाला है। शुरुआत में कोई महत्वपूर्ण बातचीत या फैसला आपके पक्ष में माहौल बना सकता है। सप्ताह के मध्य से आत्मविश्वास बढ़ेगा और काम की सराहना मिलेगी। कोई नई जिम्मेदारी या अवसर मिल सकता है। सप्ताह के अंत तक सफलता या अच्छी खबर मिलने के योग हैं। अपने फैसलों पर भरोसा रखें और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ें।

कर्क साप्ताहिक टैरो राशिफल कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह जल्दबाजी छोड़कर सही समय का इंतजार करने का है। शुरुआत में परिवार या अधूरे काम पर ध्यान रहेगा। कोई योजना का परिणाम थोड़ा देर से मिल सकता है, लेकिन मेहनत बेकार नहीं जाएगी। सप्ताह के मध्य से महत्वपूर्ण फैसले लेने का अवसर मिलेगा। सप्ताह के अंत तक कोई रुका काम आगे बढ़ सकता है या सुकून देने वाली खबर आएगी। धैर्य और संतुलित सोच इस सप्ताह आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेगी।

सिंह साप्ताहिक टैरो राशिफल सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह भावनाओं और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने का है। शुरुआत में किसी व्यक्ति या वादे से निराशा हो सकती है। भावनाओं में बहने के बजाय प्राथमिकताओं पर ध्यान दें। सप्ताह के मध्य से करियर में स्थिरता आएगी और कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। सप्ताह के अंत तक मेहनत अच्छे परिणाम देगी। अपनी क्षमता पर भरोसा रखें और बिना विचलित हुए आगे बढ़ें।

कन्या साप्ताहिक टैरो राशिफल कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह प्रतिभा और मेहनत को नई दिशा देने वाला है। शुरुआत में किसी योजना पर गंभीर काम करने का मौका मिलेगा। सप्ताह के मध्य से मेहनत रंग दिखाएगी और भविष्य की सोच स्पष्ट होगी। कोई महत्वपूर्ण अवसर या जिम्मेदारी मिल सकती है। सप्ताह के अंत तक दूर की योजना बनाने का अच्छा समय है। सोच-समझकर उठाया गया कदम लंबे समय तक फायदेमंद साबित होगा।

तुला साप्ताहिक टैरो राशिफल तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह पुरानी बातों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का है। शुरुआत में किसी रिश्ते या काम को लेकर असहजता हो सकती है। शांत रहकर स्थिति को संभालें। सप्ताह के मध्य से रिश्तों और कार्यक्षेत्र में संतुलन लौटेगा। सप्ताह के अंत तक कोई महत्वपूर्ण फैसला ले सकते हैं जो आने वाले समय की राह आसान करेगा। धैर्य और संतुलित व्यवहार आपको बड़ी परेशानी से बचा सकता है।

वृश्चिक साप्ताहिक टैरो राशिफल वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह सकारात्मक बदलाव की शुरुआत कर सकता है। शुरुआत में पुरानी स्थिति को छोड़ने का फैसला लेना पड़ सकता है। सप्ताह के मध्य से करियर और संबंधों में अच्छी प्रगति दिखेगी। सप्ताह के अंत तक उपलब्धि या शुभ समाचार मिल सकता है। अपनी मेहनत और सकारात्मक सोच को बनाए रखें, नई पहचान बनाने का समय आ रहा है।

धनु साप्ताहिक टैरो राशिफल धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह लंबी उलझनों को दूर करने वाला है। शुरुआत में किसी मामले की सच्चाई सामने आएगी। सप्ताह के मध्य से मेहनत का असर दिखेगा और आर्थिक स्थिति सुधरेगी। सप्ताह के अंत तक रुका काम आगे बढ़ सकता है या कोई लंबे इंतजार की खबर मिल सकती है। सोच-समझकर फैसले लें, भाग्य आपका साथ देगा।

मकर साप्ताहिक टैरो राशिफल मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह स्थिरता और नई उपलब्धियों का है। शुरुआत में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आ सकती है। सप्ताह के मध्य से आर्थिक मामलों में सुधार होगा। सप्ताह के अंत तक परिवार में खुशी का माहौल रहेगा और कोई उपलब्धि का जश्न मनाने का मौका मिल सकता है। सोच-समझकर उठाया गया कदम भविष्य में बड़ा लाभ देगा।

कुंभ साप्ताहिक टैरो राशिफल कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह पुरानी रुकावटों को पार करने का है। शुरुआत में कोई पुरानी योजना या रिश्ता पीछे छोड़ने का फैसला लेना पड़ सकता है। सप्ताह के मध्य से प्रयास सही दिशा पकड़ेंगे। सप्ताह के अंत तक कोई इच्छा पूरी होने या सकारात्मक खबर मिलने के योग हैं। धैर्य रखें, मजबूत नींव इसी सप्ताह रख पाएंगे।