30 नवंबर से 6 दिसंबर तक कैसा रहेगा आपका सप्ताह? टैरो कार्ड रीडिंग और ग्रह योग के आधार पर पढ़ें मेष से मीन राशियों के करियर, प्रेम व सेहत का हाल।

नवंबर का आखिरी और दिसंबर का पहला सप्ताह कई राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आ रहा है। 30 नवंबर से 6 दिसंबर 2026 के बीच ग्रहों की चाल में बदलाव के साथ टैरो कार्ड्स की गणना भी कई शुभ संकेत दे रही है। इस सप्ताह मंगल और गुरु सिंह राशि में रहेंगे। वहीं, चंद्रमा 30 नवंबर को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और 2 दिसंबर को कन्या राशि में चले जाएंगे। इसके बाद 4 दिसंबर की रात तुला राशि में गोचर करेंगे। इस दौरान करियर, धन, प्रेम और पारिवारिक जीवन से जुड़े मामलों में अलग-अलग राशियों को नए अनुभव मिल सकते हैं। टैरो कार्ड्स के अनुसार मेष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, धनु और मकर राशि के जातकों के लिए सप्ताह विशेष रूप से अच्छा रह सकता है। आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का साप्ताहिक टैरो राशिफल।

मेष साप्ताहिक टैरो राशिफल करियर में मिलेगी तरक्की, रिश्तों में बढ़ेगा प्यार मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कार्यक्षेत्र में नई उपलब्धियां लेकर आ सकता है। आपके काम की सराहना होगी और अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। परिवार के बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। सेहत पहले से बेहतर रहेगी। लव लाइफ में भी सुखद बदलाव देखने को मिलेंगे। पार्टनर के साथ पुराने वादे पूरे करने और रिश्ते को मजबूत बनाने का अच्छा समय है।

वृषभ साप्ताहिक टैरो राशिफल मान-सम्मान बढ़ेगा, खर्चों पर रखें नियंत्रण वृषभ राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत अच्छी रहेगी। कार्यक्षेत्र में कोई नई जिम्मेदारी या प्रोजेक्ट मिल सकता है, जिसमें आपकी प्रतिभा सामने आएगी। नौकरी में मान-सम्मान बढ़ेगा और यात्राओं से लाभ मिलने के संकेत हैं। हालांकि, किसी बात को लेकर मन भावुक रह सकता है। मूड ठीक करने के लिए अनावश्यक खरीदारी करने से बचें और आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखें।

30 नवंबर से 6 दिसंबर 2026 तक का सप्ताह टैरो कार्ड्स के अनुसार कई राशियों के लिए तरक्की, धन लाभ और रिश्तों में खुशियां लेकर आ सकता है। मेष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, धनु और मकर राशि के जातकों को करियर और निजी जीवन में अच्छे अवसर मिलने के संकेत हैं। वहीं कुछ राशियों को आर्थिक फैसलों और रिश्तों में सावधानी बरतनी होगी। अपनी राशि के अनुसार पूरे सप्ताह का भविष्य, प्रेम जीवन, करियर और धन से जुड़े सवालों के जवाब जानने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।

मिथुन साप्ताहिक टैरो राशिफल लव लाइफ में आएगी खुशहाली, सेहत सुधरेगी मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कई मामलों में राहत लेकर आएगा। पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं में सुधार महसूस होगा और आप पहले से अधिक ऊर्जावान रहेंगे। प्रेम संबंधों में आपसी समझ बढ़ेगी। पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। यात्राओं से लाभ मिल सकता है। हालांकि, कार्यक्षेत्र में अहंकार के टकराव से बचें और फिलहाल निवेश से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें।

कर्क साप्ताहिक टैरो राशिफल कार्यक्षेत्र में चमकेगी किस्मत, परिवार का मिलेगा साथ कर्क राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह मान-सम्मान और तरक्की के लिहाज से अच्छा रह सकता है। कार्यक्षेत्र में आपके काम को पहचान मिलेगी और सप्ताह की शुरुआत में कोई सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है। परिवार के साथ यात्रा की योजना बन सकती है। लव लाइफ में मधुरता रहेगी। हालांकि, भावनात्मक तनाव का असर आपकी सेहत पर पड़ सकता है। खुद को तनावमुक्त रखने की कोशिश करें।

सिंह साप्ताहिक टैरो राशिफल निवेश से मिलेगा लाभ, परिवार की चिंता रहेगी सिंह राशि के जातकों के लिए सप्ताह सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है। पुराने निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। कार्यक्षेत्र में आप कुछ नए बदलाव करना चाहेंगे, लेकिन उन्हें पूरा होने में समय लग सकता है। परिवार में किसी बच्चे की सेहत को लेकर चिंता रह सकती है। ऐसे में काम के साथ घर के सदस्यों को भी पर्याप्त समय दें।

कन्या साप्ताहिक टैरो राशिफल करियर में मिलेगी खुशखबरी, प्रेम संबंध होंगे मजबूत कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह मान-सम्मान और करियर में उन्नति के संकेत दे रहा है। नौकरी या कारोबार से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी। प्रेम संबंधों में भी समय अनुकूल रहेगा। पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाएं बना सकते हैं। यदि आप कहीं घूमने या काम के सिलसिले में यात्रा करने की सोच रहे हैं, तो अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद है।

तुला साप्ताहिक टैरो राशिफल धन लाभ के बनेंगे योग, रिश्तों में आएगी नई शुरुआत तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह आर्थिक मामलों में अनुकूल रहेगा। कहीं से रुका हुआ धन वापस मिलने या आय के नए अवसर बनने के संकेत हैं। प्रेम जीवन में किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। यात्राओं से भी लाभ मिलेगा। सप्ताह के अंत में जीवन में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि, किसी अनजान व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा करने से बचें।

वृश्चिक साप्ताहिक टैरो राशिफल यात्राओं से मिलेगा लाभ, करियर में बरतें सावधानी वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह यात्राओं और व्यक्तिगत उपलब्धियों के लिहाज से अच्छा रह सकता है। यदि आप किसी स्वास्थ्य समस्या से परेशान थे, तो राहत महसूस हो सकती है। कार्यक्षेत्र में मनचाहा बदलाव मिलने में थोड़ा समय लग सकता है। आर्थिक मामलों में भावनाओं के बजाय व्यावहारिक सोच से फैसले लें। करियर में किसी भी नए प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले अच्छी तरह जांच करें।

धनु साप्ताहिक टैरो राशिफल दोस्तों का मिलेगा साथ, परिवार में खुशियां रहेंगी धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सफलता और सामाजिक मेलजोल बढ़ाने वाला रहेगा। दोस्तों का पूरा सहयोग मिलेगा और उनके साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। आर्थिक मामलों में दान-पुण्य करना आपके मन को संतुष्टि देगा। परिवार में सुखद माहौल रहेगा। हालांकि, लव लाइफ में किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं। बातचीत के जरिए गलतफहमियां दूर करना बेहतर रहेगा।

मकर साप्ताहिक टैरो राशिफल आर्थिक स्थिति होगी मजबूत, नए प्रोजेक्ट में बढ़ेगी व्यस्तता मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह आर्थिक मामलों में अच्छा रहने वाला है। किसी महिला सहकर्मी या करीबी के सहयोग से लाभ मिलने के संकेत हैं। कार्यक्षेत्र में कोई नया प्रोजेक्ट आपकी जिम्मेदारियां बढ़ा सकता है। इससे थोड़ी परेशानी महसूस होगी, लेकिन धैर्य से काम लेने पर अच्छे परिणाम मिलेंगे। परिवार में कुछ नया करने की योजना बना सकते हैं। सप्ताह का अंत खुशियों के साथ बीतेगा।

कुंभ साप्ताहिक टैरो राशिफल पुराने निवेश से होगा फायदा, योजनाओं से मिलेगी सफलता कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह उन्नति के नए रास्ते खोल सकता है। पुराने निवेश से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। कार्यक्षेत्र में योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर बेहतर परिणाम मिलेंगे। सेहत भी अच्छी रहेगी और आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। किसी अनुभवी या पिता समान व्यक्ति से महत्वपूर्ण सलाह मिल सकती है। हालांकि, सप्ताह के अंत में किसी महिला से जुड़ी बात मन को परेशान कर सकती है।

मीन साप्ताहिक टैरो राशिफल धीरे-धीरे मिलेगी सफलता, रुका हुआ धन आएगा वापस मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मेहनत और धैर्य का फल देने वाला रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपका फोकस बेहतर होगा और बॉस आपके काम की सराहना कर सकते हैं। कहीं अटका हुआ पैसा वापस मिलने के संकेत हैं। प्रेम संबंधों में कोई बड़ा फैसला लेने से पहले अपने मन की बात समझें। परिवार में बातचीत के जरिए पुराने विवाद सुलझ सकते हैं। सप्ताह के अंतिम दिनों में सुख-समृद्धि के अच्छे संकेत मिलेंगे।