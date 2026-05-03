Weekly Tarot Horoscope 3 to 9 May: मेष से मीन सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा यह सप्ताह? पढ़ें टैरो राशिफल

May 03, 2026 11:40 am IST

Weekly Tarot Horoscope: 3 से 9 मई तक का साप्ताहिक टैरो राशिफल क्या बदलाव लेकर आ रहा है? आइए जानते हैं मेष से मीन सभी 12 राशियों के लिए टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं? टैरो राशिफल पढ़कर अपनी ऊर्जा को बेहतर बनाएं।

Weekly Tarot Horoscope: 3 मई से 9 मई 2026 का यह सप्ताह छोटे-छोटे फैसलों और गहरी जागरूकता का समय लेकर आ रहा है। इस हफ्ते की ऊर्जा बहुत तेज नहीं, बल्कि स्थिर और सोच-समझकर आगे बढ़ने वाली है। टैरो कार्ड्स बताते हैं कि इस दौरान लगभग सभी राशियों को अपनी सोच और भावनाओं में सूक्ष्म बदलाव महसूस होंगे। स्पष्टता धीरे-धीरे आएगी। कुछ लोग अब एक्शन लेने के लिए तैयार महसूस करेंगे, तो कुछ को खुद को समझने में थोड़ा समय लगेगा।

यह सप्ताह जल्दबाजी नहीं, बल्कि धैर्य, अवलोकन और सही समय पर सही फैसला लेने का है। जब मन शांत होता है, तब कठिन रास्तों की पहचान भी आसान हो जाती है। आइए जानते हैं कि टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं।

मेष राशिफल यह हफ्ता पिछले सप्ताह की तुलना में काफी सुलझा हुआ और शांत रहेगा। आपको अब साफ समझ आएगी कि किन बातों पर ध्यान देना है और किन्हें अनदेखा करना है। इससे आपका समय बचेगा। कोई व्यक्ति अजीब व्यवहार कर सकता है, लेकिन उससे परेशान होने की जरूरत नहीं। अपनी ऊर्जा संभालकर रखें। एक सही और स्पष्ट फैसला दस अधूरे कामों से बेहतर साबित होगा।

शुभ अंक: 17

शुभ दिन: बुधवार

शुभ रंग: लाल

वृषभ राशिफल इस हफ्ते आप अपनी निजी जगह और प्राइवेसी को लेकर ज्यादा सतर्क रहेंगे, जो बिल्कुल सही है। दूसरों की राय और दखलअंदाजी आपको चिड़चिड़ा कर सकती है। जो चीजें स्थिर हैं, उन्हीं पर ध्यान दें। एक सरल दिनचर्या बनाकर चलें और दूसरों की परेशानियों में ज्यादा भावनात्मक रूप सेनाउलझें। आप खुद को हल्का महसूस करेंगे।

शुभ अंक: 6

शुभ दिन: सोमवार

शुभ रंग: पन्ना हरा

मिथुन राशिफल इस हफ्ते जीवन में हलचल रहेगी, लेकिन वह सुखद होगी। चीजें धीरे-धीरे अपनी जगह पर बैठने लगेंगी। जिस जवाब का इंतजार था, वह मिल सकता है। किसी से बातचीत उम्मीद से बेहतर रहेगी। ज्यादा बोलकर या परिणाम को नियंत्रित करने की कोशिशनाकरें। चीजों को उनके स्वाभाविक ढंग से आगे बढ़ने दें।

शुभ अंक: 13

शुभ दिन: शुक्रवार

शुभ रंग: पीला

कर्क राशिफल इस सप्ताह आप बोलने से ज्यादा सुनने और दूसरों को परखने के मूड में रहेंगे। यह आपके लिए फायदेमंद रहेगा। शांति से देखने पर आपको वो सब पता चल जाएगा जो सवाल पूछकर भी नहीं पता चलता। किसी करीबी रिश्ते की असली हकीकत सामने आ सकती है, इसलिए अपनी अंतर्दृष्टि पर भरोसा रखें।

शुभ अंक: 9

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग: चांदी जैसा

सिंह राशिफल यह हफ्ता परिपक्वता की मांग कर रहा है। मन करेगा कि तुरंत सब ठीक कर दें, लेकिन अभी थोड़ा ठहरना बेहतर है। काम या जिम्मेदारी में दबाव डालने की बजाय धैर्य रखें। छोटी बातों पर गुस्सानाकरें। हर बात आपके जवाब के लायक नहीं होती।

शुभ अंक: 2

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग: सुनहरा

कन्या राशिफल आपके आसपास व्यावहारिक माहौल रहेगा और आप इस ऊर्जा में अच्छा काम करते हैं। चीजों को व्यवस्थित करने, पेंडिंग काम निपटाने और जवाब देने के लिए यह अच्छा समय है। लेकिन काम के चक्कर में अपनी थकान को नजरअंदाजनाकरें। मन और शरीर के बीच तालमेल बनाकर चलें।

शुभ अंक: 20

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग: जैतून हरा

तुला राशिफल इस हफ्ते आप हर बात की सफाई देने के मूड में नहीं रहेंगे, जो आपके लिए अच्छा है। रिश्तों में हर कमी छिपाने की कोशिश छोड़ दें। जब आप दिखावे की शांति की बजाय हकीकत को स्वीकार करेंगे, तो चीजें अपने आप सुलझने लगेंगी।

शुभ अंक: 8

शुभ दिन: रविवार

शुभ रंग: हल्का गुलाबी

वृश्चिक राशिफल यह सप्ताह आपके लिए काफी निजी रहेगा। आप योजनाएं गुप्त रखना पसंद करेंगे और ज्यादा बोलने की बजाय चुपचाप देखना बेहतर समझेंगे। सही समय का इंतजार करें। पैसे या भरोसे से जुड़े मामले में गहराई से जांच करें, लापरवाही महंगी पड़ सकती है।

शुभ अंक: 14

शुभ दिन: सोमवार

शुभ रंग: मरून

धनु राशिफल इस हफ्ते आप दो तरफ खिंचाव महसूस करेंगे - एक ओर आजादी का मन, दूसरी ओर अधूरे काम। बोरिंग काम से भागें नहीं, उसे निपटा लेंगे तो मूड तुरंत फ्रेश हो जाएगा। दोस्तों के साथ अचानक बना प्लान आपको खुशी दे सकता है।

शुभ अंक: 5

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग: बैंगनी

मकर राशिफल यह हफ्ता शांत लेकिन बहुत उपयोगी रहेगा। आपको शोर की नहीं, स्पष्टता की जरूरत है। किसी निजी मामले में उलझन तब कम होगी जब आप ‘क्या होना चाहिए’ की बजाय ‘क्या हो रहा है’ पर ध्यान देंगे। खुद को जरूरत से ज्यादानाथकाएं।

शुभ अंक: 11

शुभ दिन: शुक्रवार

शुभ रंग: गहरा नीला

कुंभ राशिफल इस सप्ताह मन में थोड़ी बेचैनी रहेगी, लेकिन यह आपके लिए अच्छी साबित होगी। यह आपको एक जगह अटके रहने से बाहर निकालेगी। कोई नया विचार या संपर्क अचानक सामने आ सकता है। उसे छोटा समझकर नजरअंदाजनाकरें। जिज्ञासु बने रहें।

शुभ अंक: 3

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग: इलेक्ट्रिक नीला

मीन राशिफल यह हफ्ता आपको जमीन से जुड़ाव महसूस कराएगा। आप ख्यालों में रहेंगे, लेकिन पैसे, दिनचर्या और उम्मीदों को लेकर गंभीर भी होंगे। अपनी कोमलता खोने की जरूरत नहीं, बस उसे सही ढांचा दें। एक छोटा समझदारी भरा फैसला भविष्य में बड़ा असर दिखाएगा।

शुभ अंक: 16

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग: समुद्री हरा

3 से 9 मई 2026 का यह सप्ताह स्पष्टता, धैर्य और सही समय पर सही फैसला लेने का है। छोटी-छोटी बातों पर ध्यान दें और जल्दबाजी से बचें। शांत मन से लिए गए फैसले आपको सही दिशा दिखाएंगे।