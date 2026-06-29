Weekly Tarot Horoscope: मेष से मीन सभी 12 राशियों के लिए 29 जून से 5 जुलाई का समय कैसा रहेगा?

29 जून से 5 जुलाई 2026 का साप्ताहिक टैरो राशिफल। मेष से मीन सभी 12 राशियों के लिए इस सप्ताह का टैरो भविष्यफल जानिए। करियर, प्रेम, धन और स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विस्तार से पढ़ें।

29 जून से 5 जुलाई 2026 का सप्ताह कई राशियों के लिए सोच और परिस्थितियों में बदलाव लाने वाला है। कुछ लोग लंबे समय से रुके कामों में रफ्तार महसूस करेंगे, तो कुछ को रिश्तों और करियर से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लेने पड़ सकते हैं। इस सप्ताह छोटी-छोटी घटनाएं भी बड़े संकेत दे सकती हैं। इसलिए जल्दबाजी ना करें, हर मौके को समझदारी से पहचानें।

मेष साप्ताहिक टैरो राशिफल मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह मेहनत के फल देने वाला रहेगा। शुरुआत में काम का दबाव ज्यादा रहेगा, लेकिन व्यवस्थित तरीके से काम करने पर अच्छे परिणाम मिलेंगे। सप्ताह के मध्य में करियर या पढ़ाई से जुड़ी कोई अच्छी खबर आ सकती है। जो लोग इंटरव्यू या नई शुरुआत का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें सकारात्मक संकेत मिलेंगे। सप्ताह के अंत तक आपकी मेहनत लोगों की नजर में आएगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा। इस सप्ताह निरंतरता आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेगी।

वृषभ साप्ताहिक टैरो राशिफल वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह रिश्तों और घरेलू सुख से भरा रहेगा। शुरुआत में आर्थिक मामलों में राहत मिलेगी। परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। सप्ताह के दूसरे हिस्से में प्रेम संबंधों में नई गर्माहट आएगी। सिंगल लोगों को किसी दिलचस्प व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। कुल मिलाकर यह सप्ताह दिल और दिमाग दोनों को संतोष देने वाला साबित होगा।

मिथुन साप्ताहिक टैरो राशिफल मिथुन राशि वालों को इस सप्ताह हर बात को गहराई से समझने की जरूरत है। शुरुआत में कई विकल्प सामने आएंगे, लेकिन हर चमकदार प्रस्ताव सही नहीं हो सकता। सप्ताह के मध्य तक स्थिति साफ होने लगेगी। किसी जरूरी बातचीत या फैसले से जुड़ी उलझन दूर होगी। सप्ताह के अंत में धैर्य रखने का फायदा दिखेगा। आपका एक समझदारी भरा फैसला आने वाले समय में बड़ा लाभ दे सकता है।

कर्क साप्ताहिक टैरो राशिफल कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह खुद के भीतर झांकने का समय है। शुरुआत में मन थोड़ा उदास या असंतुष्ट रह सकता है। लेकिन धैर्य रखने पर स्थिति सुधरेगी। सप्ताह के मध्य से अच्छी खबर या किसी करीबी का साथ आपको आत्मविश्वास देगा। सप्ताह के अंत तक आप भावनात्मक रूप से मजबूत महसूस करेंगे और जो बात आपको परेशान कर रही थी, उसे शांत मन से संभाल पाएंगे।

सिंह साप्ताहिक टैरो राशिफल सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह मेहनत और धैर्य की परीक्षा का है। शुरुआत में कुछ काम धीमे चल सकते हैं, लेकिन लक्ष्य पर टिके रहें। सप्ताह के दूसरे हिस्से में परिस्थितियां आपके पक्ष में मुड़ेंगी। करियर में नई जिम्मेदारी या अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है। सप्ताह का अंत नई उम्मीद और आत्मविश्वास के साथ होगा।

कन्या साप्ताहिक टैरो राशिफल कन्या राशि वालों को इस सप्ताह जिम्मेदारियों और सपनों के बीच संतुलन बनाना होगा। शुरुआत में कई काम एक साथ आने से दबाव महसूस हो सकता है। सप्ताह के मध्य में कोई नया आइडिया या अवसर सामने आएगा। सप्ताह के अंत तक नई शुरुआत के मजबूत संकेत हैं। अगर कोई काम लंबे समय से टल रहा था, तो अब सही समय आ सकता है।

तुला साप्ताहिक टैरो राशिफल तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह रिश्तों और काम में संतुलन बनाने का है। शुरुआत में कोई पुराना मामला फिर से सामने आ सकता है। सप्ताह के मध्य से टीमवर्क और साझेदारी का फायदा मिलेगा। सप्ताह के अंत तक कोई अच्छी खबर या रुका काम पूरा होने से राहत मिलेगी। यह समय अकेले आगे बढ़ने का नहीं, बल्कि सही लोगों के साथ मिलकर चलने का है।

वृश्चिक साप्ताहिक टैरो राशिफल वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह बदलाव लाने वाला है। शुरुआत में कुछ बातें असहज लग सकती हैं, लेकिन आगे चलकर समझ आएगा कि ये बदलाव नई संभावनाएं लेकर आए हैं। सप्ताह के दूसरे हिस्से में आत्मविश्वास और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। सप्ताह का अंत संतोष भरा रहेगा।

धनु साप्ताहिक टैरो राशिफल धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह नए अनुभवों का है। शुरुआत में धैर्य रखना होगा। सप्ताह के मध्य से नए रास्ते खुलेंगे। करियर या पढ़ाई से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात भी आत्मविश्वास बढ़ाएगी। सप्ताह के अंत तक आप भविष्य को लेकर ज्यादा उत्साहित महसूस करेंगे।

मकर साप्ताहिक टैरो राशिफल मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह मेहनत का फल देने वाला है। शुरुआत में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। सप्ताह के दूसरे हिस्से में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। किसी पुराने निवेश या काम से अच्छी खबर मिल सकती है। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। सप्ताह का अंत संतोष के साथ होगा।

कुंभ साप्ताहिक टैरो राशिफल कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह मानसिक राहत देने वाला है। शुरुआत में पुरानी उलझन दूर होगी। सप्ताह के मध्य में नई जानकारी या अवसर नया रास्ता खोल सकता है। सप्ताह के अंत में कोई अच्छी खबर या छोटी सफलता आपको हल्का महसूस कराएगी।

मीन साप्ताहिक टैरो राशिफल मीन राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़ी असमंजस भरी हो सकती है। लेकिन धीरे-धीरे सही दिशा मिलेगी। सप्ताह के दूसरे हिस्से में लंबे समय से रुका काम पूरा होने की संभावना है। परिवार का साथ आपको नई ऊर्जा देगा। सप्ताह का अंत नए सफर की शुरुआत जैसा महसूस होगा।