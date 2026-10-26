साप्ताहिक टैरो राशिफल: अक्टूबर का अंतिम सप्ताह सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा?

Weekly Tarot Horoscope 26 Oct - 1 Nov 2026: जानें मेष से मीन सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा यह सप्ताह। पढ़ें करियर, पैसों, सेहत और रिश्तों से जुड़ी टैरो कार्ड की सटीक भविष्यवाणियां।

26 अक्टूबर से 1 नवंबर 2026 का सप्ताह कई नई संभावनाओं के साथ कुछ पुराने मामलों पर दोबारा विचार करने का मौका भी दे सकता है। किसी को करियर में अपनी रणनीति बदलनी पड़ सकती है, तो किसी को पैसों और रिश्तों से जुड़े फैसले सोच-समझकर लेने होंगे। साप्ताहिक टैरो राशिफल के अनुसार, इस सप्ताह धैर्य रखने, बातचीत से उलझन सुलझाने और जल्दबाजी से बचने पर ध्यान देना जरूरी रहेगा। आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए यह सप्ताह कैसा रह सकता है।

मेष साप्ताहिक टैरो राशिफल मेष राशि वालों को इस सप्ताह अपने पुराने फैसलों और काम करने के तरीके पर गौर करने की जरूरत पड़ सकती है। किसी गलती का एहसास हो, तो उसे स्वीकार करके सुधार की दिशा में आगे बढ़ें। मेहनत का परिणाम मिलने में थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए निराश ना हों। आर्थिक मामलों में पुराने भुगतान और खर्चों का हिसाब जांचें। नुकसान की भरपाई के लिए जोखिम उठाने से बचें। प्रेम जीवन में पुरानी नाराजगी सामने आ सकती है। साथी से खुलकर बात करें और बीती बातों को वर्तमान रिश्ते पर हावी ना होने दें।

वृषभ साप्ताहिक टैरो राशिफल वृषभ राशि के जातकों के सामने कामकाज से जुड़ी कुछ उलझनें आ सकती हैं। किसी निर्देश को लेकर भ्रम हो, तो अनुमान लगाने के बजाय संबंधित व्यक्ति से बात करना बेहतर रहेगा। काम का दबाव बढ़ने पर जिम्मेदारियों को व्यवस्थित करें। आर्थिक मामलों में किसी प्रस्ताव या खर्च पर फैसला लेने से पहले उसकी शर्तें समझें। जरूरी भुगतान और बचत का हिसाब बनाए रखें। रिश्तों में साथी के व्यवहार को गलत समझने से परेशानी बढ़ सकती है। मन में संदेह रखने के बजाय अपनी बात साफ शब्दों में कहें और उनकी बात भी ध्यान से सुनें।

मिथुन साप्ताहिक टैरो राशिफल मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह पुराने अनुभवों से सीख लेकर आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है। किसी काम में अपेक्षित सफलता नहीं मिली है, तो उसे नए तरीके से करने की कोशिश करें। आपका कौशल किसी नए अवसर का रास्ता खोल सकता है। आर्थिक मामलों में पिछली गलतियों को लेकर परेशान रहने के बजाय मौजूदा बजट सुधारने पर ध्यान दें। अतिरिक्त कमाई का मौका मिले, तो उससे जुड़ी जिम्मेदारियां समझ लें। प्रेम जीवन में पुराना अनुभव नए रिश्ते पर असर डाल सकता है। किसी को समझने के लिए समय लें और बिना वजह संदेह करने से बचें।

कर्क साप्ताहिक टैरो राशिफल कर्क राशि वालों को इस सप्ताह किसी समस्या को लेकर जरूरत से ज्यादा सोचने से बचना चाहिए। हर उलझन का हल अकेले निकालने की कोशिश करने के बजाय अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें। कामकाज में दूसरे लोगों का सहयोग आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। पैसों के मामले में घरेलू खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाना जरूरी रहेगा। परिवार के साथ बजट पर चर्चा करने से चिंता कम हो सकती है। रिश्तों में मन की बात दबाकर रखने के बजाय अपनी भावनाएं साझा करें। करीबी लोगों की बात सुनने और उन्हें समझने से आपसी दूरी कम करने में मदद मिलेगी।

सिंह साप्ताहिक टैरो राशिफल सिंह राशि वालों के सामने इस सप्ताह कोई आकर्षक योजना या नई जिम्मेदारी आ सकती है। हालांकि, आगे बढ़ने से पहले अपनी तैयारी और उपलब्ध संसाधनों का आकलन करना जरूरी होगा। अधूरी जानकारी के आधार पर कोई बड़ा फैसला ना लें। आर्थिक मामलों में अचानक खरीदारी या जोखिम भरे निवेश से बचें। भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर बचत बनाए रखें। प्रेम जीवन में किसी बात पर असहमति हो सकती है। गुस्से में प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत होकर अपनी अपेक्षाएं बताएं। साथी की राय को भी महत्व दें, ताकि छोटी-सी बात बड़े विवाद में ना बदले।

कन्या साप्ताहिक टैरो राशिफल कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह किसी नए विचार या जिम्मेदारी को लेकर उत्साह महसूस हो सकता है। हालांकि, हर बात को पूरी तरह समझने के इंतजार में शुरुआत टालना ठीक नहीं होगा। व्यावहारिक कदम उठाएं और जरूरत के अनुसार अपनी कार्यशैली में बदलाव करें। आर्थिक फैसले लेते समय बजट और भविष्य की जरूरतों को प्राथमिकता दें। जल्द मुनाफे के वादों पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। रिश्तों में पुरानी धारणाएं परेशानी पैदा कर सकती हैं। साथी से अपनी अपेक्षाओं पर बात करें और केवल दूसरों के दबाव में आकर कोई बड़ा फैसला लेने से बचें।

तुला साप्ताहिक टैरो राशिफल तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह पुरानी चिंताओं से बाहर निकलकर नई दिशा तलाशने का मौका दे सकता है। आत्मविश्वास में कभी बढ़ोतरी तो कभी कमी महसूस हो सकती है, लेकिन इससे अपने प्रयासों को प्रभावित न होने दें। किसी नए अवसर को स्वीकार करने से पहले उसकी उपयोगिता और अपनी तैयारी पर विचार करें। आर्थिक मामलों में तनाव के कारण खरीदारी या निवेश का फैसला ना लें। प्रस्ताव की शर्तें अच्छी तरह समझें। प्रेम जीवन में बातचीत से गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। हालांकि, हर समस्या का समाधान तुरंत मिलने की उम्मीद ना रखें और साथी को भी अपनी बात कहने का समय दें।

वृश्चिक साप्ताहिक टैरो राशिफल वृश्चिक राशि वालों को इस सप्ताह किसी नए विचार पर काम करने या अतिरिक्त जिम्मेदारी संभालने का अवसर मिल सकता है। जल्द परिणाम पाने की कोशिश करने के बजाय नियमित प्रयास जारी रखें। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए उपयोगी हो सकती है। आर्थिक मामलों में बचत और भविष्य की जरूरतों पर ध्यान देना बेहतर रहेगा। बड़ा खर्च करने से पहले अपनी आर्थिक स्थिति का आकलन करें। रिश्तों में किसी छोटी पहल से नजदीकियां बढ़ सकती हैं। पुरानी गलतफहमी दूर करने के लिए धैर्य रखें। अविवाहित जातक किसी नए व्यक्ति को समझने में जल्दबाजी ना करें और उसे समय दें।

धनु साप्ताहिक टैरो राशिफल धनु राशि वालों को इस सप्ताह किसी योजना में बदलाव या सहकर्मियों के साथ तालमेल की कमी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पूरी बात समझने की कोशिश करें। काम की जिम्मेदारियां स्पष्ट रखने से भ्रम कम होगा। आर्थिक मामलों में अचानक खर्च सामने आए, तो जरूरी भुगतान को पहले पूरा करें। किसी नए समझौते से पहले उसकी शर्तें और अपनी क्षमता जांचें। प्रेम जीवन में छोटी बात बहस का कारण बन सकती है। किसी एक घटना के आधार पर पूरे रिश्ते को गलत ना ठहराएं। शांत बातचीत से गलतफहमी दूर करने की कोशिश करें।

मकर साप्ताहिक टैरो राशिफल मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह मेहनत के बावजूद मनचाही प्रशंसा मिलने में देरी महसूस हो सकती है। ऐसे में निराश होने के बजाय अपने काम की गुणवत्ता और प्रगति पर ध्यान दें। कोई नया प्रस्ताव मिले, तो उसके फायदे और जिम्मेदारियों को समझकर फैसला करें। आर्थिक दबाव कम करने के लिए गैरजरूरी खर्चों पर नियंत्रण रखें और अपनी जरूरत के अनुसार बजट बनाएं। दूसरों से तुलना करने के बजाय अपनी परिस्थितियों को महत्व दें। रिश्तों में व्यस्तता या तनाव के कारण दूरी बढ़ सकती है। साथी के लिए समय निकालें और अपनी भावनाएं खुलकर साझा करें।

कुंभ साप्ताहिक टैरो राशिफल कुंभ राशि वालों को इस सप्ताह किसी पुराने लक्ष्य को पूरा करने के लिए नई प्रेरणा मिल सकती है। एक साथ कई काम शुरू करने के बजाय प्राथमिकताएं तय करें और जरूरी कामों को पहले पूरा करें। बड़ी योजना को छोटे चरणों में बांटना फायदेमंद रहेगा। आर्थिक मामलों में खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाकर चलें। अपनी क्षमता से ज्यादा जिम्मेदारी लेने से बचें और जरूरी भुगतान समय पर करें। प्रेम जीवन में किसी मुद्दे पर मतभेद हो सकता है। अपनी जरूरतों को स्पष्ट रखें, लेकिन साथी की सीमाओं और विचारों का भी सम्मान करें। हर विवाद को तुरंत सुलझाने का दबाव ना बनाएं।

मीन साप्ताहिक टैरो राशिफल मीन राशि वालों को इस सप्ताह किसी पुरानी योजना को लेकर असमंजस महसूस हो सकता है। लंबे समय से नतीजे नहीं मिल रहे हैं, तो अपने काम करने के तरीके में बदलाव पर विचार करें। कई विकल्पों के बीच उलझने के बजाय ऐसा रास्ता चुनें, जिस पर व्यावहारिक रूप से आगे बढ़ा जा सके। आर्थिक मामलों में निवेश या बड़े खर्च से पहले जोखिम और जरूरत का आकलन करें। प्रेम जीवन में पुराना अनुभव किसी नए रिश्ते को लेकर झिझक पैदा कर सकता है। भावनाओं में बहकर निष्कर्ष निकालने के बजाय सामने वाले के व्यवहार को समझें और किसी भी उलझन पर स्पष्ट बातचीत करें।