Weekly Tarot Horoscope 24 to 30 May: किसी को सफलता, तो कहीं नई उम्मीदें, पढ़े सभी 12 राशियों का साप्ताहिक टैरो राशिफल
Weekly Tarot Horoscope: 24 मई से 30 मई 2026 का साप्ताहिक टैरो राशिफल पढ़ें। मेष से मीन सभी 12 राशियों के लिए जानिए यह सप्ताह कैसा रहेगा। जानिए इस सप्ताह भावनात्मक स्पष्टता, आत्म-चिंतन और सूक्ष्म बदलाव कैसे आएंगे।
24 से 30 मई 2026 का यह सप्ताह कई राशियों के लिए भावनात्मक उलझनों, रिश्तों की सच्चाई और अंदरूनी बदलावों से भरा रहने वाला है। टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि इस दौरान छोटी-छोटी बातें भी आपके मूड और फैसलों पर गहरा असर डाल सकती हैं। कुछ राशियों को सफलता के संकेत मिलेंगे, तो कुछ को पुरानी यादों से मुक्ति मिलेगी। कुल मिलाकर यह सप्ताह आत्म-चिंतन और साफ-सुथरे फैसलों का है।
मेष साप्ताहिक टैरो राशिफल
यह सप्ताह आपके लिए सम्मान और आत्मविश्वास से भरा रहेगा। जिस काम में आप लंबे समय से मेहनत कर रहे थे, उसके नतीजे अब दिखने लगेंगे। लोग आपकी क्षमता को पहचानेंगे और आपकी तारीफ करेंगे। इस सफलता का जश्न मनाएं, केवल कमियों पर ध्यान ना दें। आपकी ऊर्जा इस हफ्ते इतनी प्रभावशाली रहेगी कि लोग आपको नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे।
वृषभ साप्ताहिक टैरो राशिफल
इस सप्ताह आप भावनात्मक रूप से कोमल और शांत महसूस करेंगे। रिश्तों में कोई नया प्रस्ताव या प्यार भरे पल आपको खुश कर सकते हैं। अपने दिल की आवाज सुनें, लेकिन किसी भी बात को लेकर बहुत जल्दबाजी में ख्याली पुलाव ना पकाएं। रचनात्मक कामों के लिए यह समय बहुत अच्छा है। मन को शांत रखने की कोशिश करें।
मिथुन साप्ताहिक टैरो राशिफल
पुरानी यादें या कोई पुराना दोस्त इस हफ्ते अचानक आपके जीवन में वापस आ सकता है। याद रखें, हर पुरानी चीज का लौटना मिलन के लिए नहीं होता। कुछ चीजें सिर्फ पुरानी बातों को खत्म करने के लिए आती हैं। उन यादों में फंसने की बजाय उन्हें जाने दें और आगे बढ़ें।
कर्क साप्ताहिक टैरो राशिफल
यह सप्ताह भावनाओं में बहने के बजाय दिमाग से काम लेने का है। आपकी बुद्धि तेज रहेगी और आपको कुछ कड़े लेकिन जरूरी फैसले लेने पड़ सकते हैं। सच को स्वीकार करें, भले ही वह भावनाओं के खिलाफ हो। स्पष्ट बातचीत और अनुशासन इस सप्ताह आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेगा।
सिंह साप्ताहिक टैरो राशिफल
संतुलन इस सप्ताह आपकी सबसे बड़ी जरूरत है। कहीं से आर्थिक मदद या सराहना मिल सकती है। लेकिन यह भी देखें कि क्या आप सिर्फ देते जा रहे हैं और बदले में कुछ नहीं मिल रहा? रिश्तों में बराबरी का लेन-देन ही सच्ची शांति लाएगा।
कन्या साप्ताहिक टैरो राशिफल
इस हफ्ते आपको जीवन की कोई बड़ी सच्चाई का एहसास होगा। अपनी अंतरात्मा की आवाज को अनसुना ना करें। यह समय पुरानी गलतियों को सुधारने और नई शुरुआत करने का है। आपकी ईमानदारी ही आपके अगले अध्याय की मजबूत नींव बनेगी।
तुला साप्ताहिक टैरो राशिफल
यह सप्ताह थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन खुद को अकेला महसूस ना करें। मदद आसपास ही है, बस आपको उसे पहचानना है। यह बुरा समय स्थायी नहीं है। डर में आकर कोई फैसला ना लें और खुद के प्रति दयालु रहें।
वृश्चिक साप्ताहिक टैरो राशिफल
प्रगति और विस्तार का समय है। नए अवसर, यात्रा या बिजनेस में बढ़ोतरी के योग बन रहे हैं। खुद को सिर्फ पुरानी चीजों तक सीमित ना रखें। भविष्य आपसे साहस की मांग कर रहा है। कुछ बहुत बड़ा और सकारात्मक आपके लिए शुरू होने वाला है।
धनु साप्ताहिक टैरो राशिफल
यह हफ्ता सच्चाई और स्पष्टता लेकर आएगा। जो बातें उलझी हुई थीं, वे अब सुलझने लगेंगी। ईमानदारी से बात करना जरूरी है, भले ही शुरुआत में थोड़ा असहज लगे। सच बोलने से आप खुद को हल्का और आजाद महसूस करेंगे।
मकर साप्ताहिक टैरो राशिफल
इस हफ्ते आपकी सबसे बड़ी चुनौती आपकी 'ज्यादा सोच' होगी। डर और शक के कारण आप खुद को बंधा हुआ महसूस कर सकते हैं। याद रखें, हर डरावना विचार सच नहीं होता। अपने दिमाग को नकारात्मकता के जाल में ना फंसने दें।
कुंभ साप्ताहिक टैरो राशिफल
यह सप्ताह मानसिक रूप से काफी सक्रिय रहेगा। आपको अचानक कोई नई जानकारी या संदेश मिल सकता है। सावधान रहें और बिना सोचे-समझे प्रतिक्रिया ना दें। हर बात की गहराई में जाकर खुद को थकाएं नहीं, बस शांति से देखते रहें।
मीन साप्ताहिक टैरो राशिफल
आत्मविश्वास और नेतृत्व की शक्ति इस सप्ताह आपके साथ है। आप सामान्य से ज्यादा ऊर्जावान और प्रेरक महसूस करेंगे। दूसरों की अनुमति का इंतजार करने के बजाय खुद पहल करें। अपनी काबिलियत पर भरोसा रखें और सपनों को छोटा ना करें।
24 से 30 मई 2026 का यह सप्ताह कई राशियों के लिए भावनात्मक सफाई और नई शुरुआत का है। टैरो कार्ड्स आपको सलाह दे रहे हैं कि शांत रहें, सच्चाई को स्वीकार करें और सकारात्मक बदलावों के लिए तैयार रहें।
किशोरी सूद
(सर्टिफाइड टैरो कार्ड रीडर और क्रिस्टल हीलर)
संपर्क: enigmatarottribe@gmail.com
(https://www.enigmatarottribe.com)
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
संक्षिप्त विवरण
नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
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डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।
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