Weekly Tarot Horoscope 23 to 29 Nov 2026: जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा नवंबर का आखिरी सप्ताह। पढ़ें मालव्य राजयोग और टैरो कार्ड्स से जुड़ी धन, करियर और निवेश की भविष्यवाणी।

नवंबर का आखिरी सप्ताह कई राशियों के लिए आर्थिक और करियर के लिहाज से खास रह सकता है। इस दौरान ग्रहों की स्थिति में बदलाव के साथ शुक्र और बुध की युति तुला राशि में बनी रहेगी। शुक्र अपनी स्वराशि तुला में रहकर मालव्य राजयोग का निर्माण करेंगे। वहीं सूर्य और मंगल का राशि परिवर्तन भी इस सप्ताह के ज्योतिषीय घटनाक्रम को खास बना रहा है। टैरो कार्ड्स के संकेतों के अनुसार, मेष, मिथुन, सिंह और तुला सहित कुछ राशियों को धन लाभ और मान-सम्मान मिल सकता है। वहीं कुछ लोगों को खर्चों और निवेश के मामलों में सतर्क रहना होगा। आइए जानते हैं 23 से 29 नवंबर तक सभी 12 राशियों के लिए सप्ताह कैसा रहने वाला है।

मेष साप्ताहिक टैरो राशिफल बातचीत से मिलेगा आर्थिक लाभ मेष राशि वालों के लिए सप्ताह आर्थिक मामलों में अच्छा रहने वाला है। आपकी बातचीत करने की कला और लोगों से जुड़ने का तरीका लाभ के नए अवसर दिला सकता है। किसी पुराने संपर्क से भी फायदा मिलने की संभावना है। महिला सहकर्मियों या परिचितों का सहयोग आपके काम को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। नौकरी और कारोबार में अपनी बात प्रभावी ढंग से रखने का मौका मिलेगा। सप्ताह के मध्य में आमदनी बढ़ाने के प्रयास सफल हो सकते हैं। हालांकि, सप्ताह के अंतिम दिनों में खर्च बढ़ने की आशंका है। इसलिए कमाई के साथ बचत पर भी ध्यान दें।

वृषभ साप्ताहिक टैरो राशिफल खर्चों पर रखें नियंत्रण वृषभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़ी खर्चीली रह सकती है। घर-परिवार या किसी जरूरी काम पर धन खर्च करना पड़ सकता है। हालांकि, आपका व्यवहार और बातचीत का तरीका लोगों को प्रभावित करेगा। जनसंपर्क के जरिए नए अवसर मिल सकते हैं और किसी रिश्तेदार से आर्थिक सहयोग मिलने की संभावना है। नौकरीपेशा लोगों को सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलने से फायदा होगा। कारोबारियों के लिए भी नए संपर्क लाभकारी साबित हो सकते हैं। सप्ताह के दूसरे हिस्से में आर्थिक स्थिति संभलती नजर आएगी। अनावश्यक खरीदारी से बचना बेहतर रहेगा।

मिथुन साप्ताहिक टैरो राशिफल सप्ताह के मध्य में बढ़ेगी आमदनी मिथुन राशि वालों के लिए नवंबर का आखिरी सप्ताह कई अच्छे अवसर लेकर आ सकता है। शुरुआत में खर्चों की अधिकता रहेगी, लेकिन सप्ताह के मध्य में आय बढ़ने के संकेत हैं। बीमा, होटल और सेवा क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है। कारोबार में नए ग्राहक मिलने या पुराने सौदों से फायदा होने की संभावना है। नौकरीपेशा लोगों को भी अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। हालांकि, कमाई बढ़ने के साथ खर्चों पर नजर रखना जरूरी होगा। किसी नई योजना पर काम शुरू करने से पहले उसकी पूरी जानकारी जुटाएं।

कर्क साप्ताहिक टैरो राशिफल पैतृक संपत्ति से मिल सकता है लाभ कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह आर्थिक दृष्टि से अनुकूल रह सकता है। पैतृक संपत्ति या परिवार से जुड़े किसी पुराने मामले में लाभ मिलने की संभावना है। सप्ताह की शुरुआत में कुछ अनावश्यक खर्च सामने आ सकते हैं, इसलिए बजट बनाकर चलना बेहतर रहेगा। कारोबारियों को डिफेंस, सेमीकंडक्टर, सोलर एनर्जी और हेल्थ सेक्टर से जुड़े कामों में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को भी नए संपर्कों से फायदा हो सकता है। सप्ताह के मध्य में आर्थिक फैसले सोच-समझकर लें। जल्दबाजी के बजाय योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

सिंह साप्ताहिक टैरो राशिफल मेहनत का मिलेगा अच्छा परिणाम सिंह राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत धन लाभ के संकेत दे रही है। लंबे समय से जिस काम के लिए प्रयास कर रहे थे, उसमें सफलता मिलने की संभावना है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और नेतृत्व क्षमता की सराहना हो सकती है। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कारोबारियों के लिए भी सप्ताह अच्छा रह सकता है और पुराने काम से लाभ मिलने के संकेत हैं। हालांकि, इस दौरान किसी बड़े निवेश में जल्दबाजी ना करें। सप्ताह के मध्य में खर्च बढ़ सकते हैं। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा।

कन्या साप्ताहिक टैरो राशिफल अचानक मिल सकता है धन लाभ कन्या राशि के जातकों के लिए सप्ताह अचानक आर्थिक लाभ लेकर आ सकता है। किसी पुराने काम, संपर्क या रुके हुए भुगतान से धन मिलने की संभावना है। कार्यस्थल पर किसी महिला सहकर्मी या वरिष्ठ का सहयोग आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। जो लोग नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं, उन्हें कोई नया अवसर मिल सकता है। कारोबार में भी समझदारी से लिया गया फैसला लाभ दिला सकता है। हालांकि, हर प्रस्ताव पर तुरंत भरोसा ना करें। सप्ताह के दौरान आर्थिक मामलों में सोच-विचार करके आगे बढ़ना आपके हित में रहेगा।

तुला साप्ताहिक टैरो राशिफल मान-सम्मान में होगी वृद्धि तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह मान-सम्मान और प्रतिष्ठा के लिहाज से अच्छा रह सकता है। कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना होगी और नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं। नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है। आर्थिक मामलों में भी उन्नति के अवसर बनेंगे, लेकिन धन से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें। डिफेंस और सेमीकंडक्टर उद्योग से जुड़े लोगों को लाभ मिलने की संभावना है। कारोबार में कोई नया संपर्क भविष्य में फायदेमंद साबित हो सकता है। सप्ताह के अंत में अपनी उपलब्धियों के साथ बचत पर भी ध्यान दें।

वृश्चिक साप्ताहिक टैरो राशिफल नए रास्तों से बढ़ेगी आमदनी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सप्ताह आर्थिक मामलों में नए अवसर लेकर आ सकता है। रोजमर्रा के काम और कारोबार में नए संपर्क बनेंगे। पार्टनरशिप से जुड़े लोगों को अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। हालांकि, मंगलवार और बुधवार को खर्च बढ़ सकते हैं। ऐसे में बजट का ध्यान रखना जरूरी होगा। सप्ताह के अंतिम दिनों में धन की स्थिति बेहतर हो सकती है। खेल, स्पोर्ट्स सामान और तांबे से जुड़े कारोबार करने वालों को फायदा मिल सकता है। किसी नए समझौते से पहले शर्तों को अच्छी तरह समझ लें।

धनु साप्ताहिक टैरो राशिफल निवेश से मिल सकता है फायदा धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह आर्थिक रूप से अच्छा रह सकता है। किसी पुराने निवेश या कारोबारी योजना से लाभ मिलने के संकेत हैं। जीवनसाथी और बिजनेस पार्टनर का सहयोग आपके लिए उपयोगी साबित होगा। होटल, मीडिया और संचार क्षेत्र से जुड़े लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। हालांकि, किसी की सलाह पर आंख बंद करके निवेश ना करें। सप्ताह के दौरान धन से जुड़े फैसलों में अपनी समझ का इस्तेमाल करें। सही योजना के साथ आगे बढ़ने पर लाभ की संभावना बढ़ेगी।

मकर साप्ताहिक टैरो राशिफल आय के नए स्रोत खुलेंगे मकर राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत आर्थिक रूप से अच्छी रह सकती है। नियमित कामकाज से आमदनी बढ़ने और नए स्रोत बनने के संकेत हैं। हालांकि, परिवार से जुड़े कुछ खर्च भी सामने आ सकते हैं। घर की जरूरतों पर धन खर्च करना पड़ सकता है। कारोबारियों को पुराने ग्राहकों से फायदा मिल सकता है, वहीं नौकरीपेशा लोगों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। सप्ताह का दूसरा हिस्सा आर्थिक दृष्टि से ज्यादा अनुकूल रहेगा। इस दौरान बचत और भविष्य की योजनाओं पर ध्यान देना आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है।

कुंभ साप्ताहिक टैरो राशिफल कर्ज चुकाने का मिलेगा मौका कुंभ राशि वालों को सप्ताह की शुरुआत में अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखना होगा। कार्यस्थल पर आपकी बातों का असर दूसरों पर पड़ेगा, इसलिए सोच-समझकर बोलें। शुरुआत में कुछ घरेलू या व्यक्तिगत खर्च बढ़ सकते हैं। हालांकि, पुराने कर्ज को चुकाने के लिए अच्छा अवसर मिल सकता है। आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे बेहतर होने के संकेत हैं। नौकरी में सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलें। कारोबारियों को भुगतान और लेन-देन के मामलों में स्पष्टता रखनी चाहिए। सप्ताह के अंत तक कुछ आर्थिक राहत मिलने की संभावना है।

मीन साप्ताहिक टैरो राशिफल धन वृद्धि के बनेंगे योग मीन राशि के जातकों के लिए 23 से 29 नवंबर का सप्ताह आर्थिक उन्नति के संकेत दे रहा है। निवेश से लाभ मिलने और आमदनी बढ़ने की संभावना है। बैंकिंग, बीमा, शिक्षा और हेल्थ सेक्टर से जुड़े लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को किसी नए प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी से फायदा हो सकता है। कारोबारियों के लिए भी सप्ताह अनुकूल रहेगा। किसी पुराने प्रयास का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है। हालांकि, निवेश से पहले जोखिम और लाभ का आकलन जरूर करें। सप्ताह के दौरान आर्थिक योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए समय अच्छा रह सकता है।