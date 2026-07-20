टैरो साप्ताहिक राशिफल: मेष से मीन सभी 12 राशियों के लिए 20 से 26 जुलाई का समय कैसा रहेगा?

टैरो साप्ताहिक राशिफल 20 से 26 जुलाई 2026: मेष से मीन सभी 12 राशियों का पूरा साप्ताहिक भविष्यफल। जानिए इस सप्ताह करियर, प्रेम, धन, परिवार और स्वास्थ्य में क्या बदलाव आने वाले हैं।

20 से 26 जुलाई 2026 का सप्ताह टैरो कार्ड्स के अनुसार बदलाव, संतुलन और आत्म-चिंतन का है। इस सप्ताह छोटी-छोटी घटनाएं मिलकर आपके आने वाले दिनों की दिशा तय कर सकती हैं। कुछ राशियों के लिए पुराने प्रयास रंग ला सकते हैं, तो कुछ को रिश्तों या फैसलों पर दोबारा सोचना पड़ सकता है। कुल मिलाकर यह सप्ताह धैर्य और सही समय पर सही कदम उठाने का है।

मेष साप्ताहिक टैरो राशिफल मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह अपनी पहचान मजबूत करने का समय है। जिस काम में आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, उसकी चर्चा होने लगेगी। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी या टीम का सहयोग मिल सकता है। अगर किसी योजना को लेकर संकोच था, तो अब आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। किसी महिला सहयोगी या मित्र का साथ मददगार साबित होगा। सप्ताह के अंत तक कोई अच्छी खबर आपको उत्साहित कर सकती है।

वृषभ साप्ताहिक टैरो राशिफल वृषभ राशि वालों, यह सप्ताह पुरानी आदतों और बंधनों से मुक्ति का समय है। जो चीजें लंबे समय से आपकी प्रगति रोक रही थीं, उनसे दूरी बनाने का मौका मिलेगा। आर्थिक मामलों में स्पष्टता आएगी और खर्चों पर नियंत्रण रखने में सफलता मिलेगी। पुराने परिचित से मुलाकात लाभदायक हो सकती है। अतीत से सीख लें, लेकिन उसमें अटके ना रहें। सप्ताह के अंत में कोई नया अवसर सामने आ सकता है।

मिथुन साप्ताहिक टैरो राशिफल मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह योजनाओं को जमीन पर उतारने का है। लंबे समय से जिस फैसले को टाल रहे थे, उस पर स्पष्टता मिल सकती है। करियर या पढ़ाई से जुड़ी कोई अच्छी खबर आ सकती है। टैरो कार्ड्स कह रहे हैं कि जल्दबाजी ना करें, तथ्यों पर भरोसा रखें। सप्ताह के अंत तक कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए आगे का रास्ता आसान बना देगी।

कर्क साप्ताहिक टैरो राशिफल कर्क राशि वालों, यह सप्ताह रिश्तों और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने का है। परिवार या करीबी के साथ चली आ रही गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। करियर में नया अवसर मिल सकता है, लेकिन तैयारी मजबूत रखें। सप्ताह के अंत तक कोई नई जानकारी या सलाह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी। धैर्य और समझदारी से काम लें तो फायदा होगा।

सिंह साप्ताहिक टैरो राशिफल सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह ऊर्जा और आत्मविश्वास की परीक्षा का है। कई काम एक साथ आएंगे, लेकिन प्राथमिकताएं तय करके आगे बढ़ें। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और नेतृत्व क्षमता सराहना पा सकती है। परिवार के साथ खुशी का मौका मिलेगा। सप्ताह के अंत तक आपकी कोशिशों का असर दिखने लगेगा।

कन्या साप्ताहिक टैरो राशिफल कन्या राशि वालों, यह सप्ताह मेहनत का फल पाने का समय है। जिस काम में आप लगातार समय दे रहे हैं, उसमें सकारात्मक बदलाव दिख सकता है। करियर या पढ़ाई में नया अवसर मिल सकता है। अपनी व्यावहारिक सोच और अनुशासन को बनाए रखें। सप्ताह के अंत तक कोई अच्छी खबर या उपलब्धि आपके उत्साह को बढ़ाएगी।

तुला साप्ताहिक टैरो राशिफल तुला राशि वालों, यह सप्ताह रिश्तों और साझेदारी का महत्वपूर्ण समय है। किसी पुरानी दूरी या गलतफहमी दूर हो सकती है। कार्यक्षेत्र में नया अवसर या पुराना संपर्क फिर सक्रिय हो सकता है। कई विकल्प आएंगे, लेकिन वास्तविकता देखकर फैसला लें। सप्ताह के अंत तक कोई महत्वपूर्ण निर्णय आगे की राह आसान बना देगा।

वृश्चिक साप्ताहिक टैरो राशिफल वृश्चिक राशि वालों, यह सप्ताह बदलाव का समय है। लंबे समय से चली आ रही स्थिति में सुधार के संकेत हैं। पुराना काम पूरा हो सकता है या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। धैर्य बनाए रखें, परिणाम आपके पक्ष में आएंगे। सप्ताह के अंत तक आपको महसूस होगा कि हर अंत के बाद नई शुरुआत होती है।

धनु साप्ताहिक टैरो राशिफल धनु राशि वालों, यह सप्ताह नई योजनाओं और उत्साह का है। कोई नया काम, यात्रा या कोर्स शुरू करने के लिए अच्छा समय है। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। सप्ताह के अंत तक कोई अच्छी खबर या उपलब्धि आपके उत्साह को दोगुना कर सकती है। अपनी जिज्ञासा और सीखने की इच्छा को बनाए रखें।

मकर साप्ताहिक टैरो राशिफल मकर राशि वालों, यह सप्ताह मजबूत नींव तैयार करने का है। करियर, कारोबार या परिवार से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण विषय आपकी प्राथमिकता बन सकता है। किसी वरिष्ठ की सलाह या पुराना अनुभव इस सप्ताह काम आएगा। नई जिम्मेदारी मिले तो आत्मविश्वास के साथ स्वीकार करें। आपकी परिपक्व सोच लोगों का भरोसा और सम्मान बढ़ाएगी। सप्ताह के अंत तक धैर्य का फल मिलेगा।

कुंभ साप्ताहिक टैरो राशिफल कुंभ राशि वालों, यह सप्ताह उन सवालों के जवाब लेकर आ सकता है जो आपको परेशान कर रहे थे। किसी व्यक्ति, रिश्ते या काम को लेकर बनी गलतफहमी दूर होगी। अधूरी जानकारी पर बनी राय में बदलाव आ सकता है। इस सप्ताह धैर्य बनाए रखना सबसे बड़ा लाभ साबित होगा। हर बात का जवाब तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन सही समय पर स्थिति साफ होने लगेगी।\