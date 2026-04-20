Weekly Tarot Horoscope 20 to 26 April: कैसा रहेगा मेष से मीन सभी राशियों के लिए यह सप्ताह? पढ़ें टैरो राशिफल

Weekly Tarot Horoscope: 20 से 26 अप्रैल तक का साप्ताहिक टैरो राशिफल बदलाव, आत्म-चिंतन और नई शुरुआत का समय बता रहा है। मेष से मीन सभी 12 राशियों के लिए टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं? जानिए इस हफ्ते करियर, रिश्तों, भावनाओं और निर्णयों में क्या होगा। टैरो राशिफल पढ़कर अपनी ऊर्जा को बेहतर बनाएं।

Weekly Tarot Horoscope: 20 से 26 अप्रैल 2026 का यह सप्ताह बदलावों की एक ऐसी आंधी लेकर आ रहा है, जो आपकी जिंदगी के कई पुराने पन्नों को पलट देगी। टैरो कार्ड्स बताते हैं कि इस दौरान कई राशियों को अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, जबकि कुछ को पुराने भ्रमों से मुक्ति मिलेगी। यह समय भागने का नहीं, बल्कि ठहरकर अपनी भावनाओं को समझने और ठोस कदम उठाने का है। कुछ के लिए यह सप्ताह चुनौतियों से भरा लग सकता है, तो कुछ के लिए नए अवसरों का द्वार खोलने वाला। कुल मिलाकर, यह हफ्ता आत्म-चिंतन और व्यावहारिक सोच के बीच संतुलन बनाने का है।

मेष साप्ताहिक टैरो राशिफल मेष राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़ी चुनौतीपूर्ण रह सकती है। आप खुद को थोड़ा अकेला या असुरक्षित महसूस कर सकते हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहां आपने स्थिरता की उम्मीद की थी। इससे मन में संदेह या भावनात्मक दूरी का भाव आ सकता है। लेकिन यह दौर ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। सप्ताह के मध्य से एक नई शुरुआत आकार लेने लगेगी, जो ताजी ऊर्जा और प्रेरणा लेकर आएगी। यह किसी नए क्रिएटिव आइडिया या व्यक्तिगत लक्ष्य से जुड़ा हो सकता है। छोटी-मोटी रुकावटों को पूरे हफ्ते का मूड खराब ना करने दें। नई शुरुआत के लिए तैयार रहें।

वृषभ साप्ताहिक टैरो राशिफल वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह जिम्मेदारियों के भारी बोझ वाला हो सकता है। आप व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों क्षेत्रों में दबाव महसूस कर सकते हैं। आपको लग सकता है कि आप अपनी क्षमता से ज्यादा काम कर रहे हैं, जिससे थकान बढ़ सकती है। फिर भी, आपका व्यावहारिक स्वभाव आपको स्थिर बनाए रखेगा। रिश्तों में तालमेल की थोड़ी कमी महसूस हो सकती है। अपनी जरूरतों को समझना और खुद की देखभाल करना इस सप्ताह बहुत जरूरी है।

मिथुन साप्ताहिक टैरो राशिफल मिथुन राशि वालों के लिए यह हफ्ता किसी ऐसी स्थिति से दूर जाने का है जो आपको भारी या अनिश्चित लग रही थी। यह बदलाव राहत और स्पष्टता लेकर आएगा। सब कुछ रातों-रात नहीं बदलेगा, लेकिन अब आपकी दिशा साफ है। सीखने का कोई नया मौका या विचार आपके मन में आकार लेना शुरू कर देगा। आप स्थितियों को तर्क और गहरी सोच के साथ संभालेंगे। यह सप्ताह जागरूकता और अनुशासन के जरिए तरक्की करने का समर्थन करता है। जो कुछ पीछे छोड़ रहे हैं, वह किसी बेहतर चीज के लिए जगह बना रहा है।

कर्क साप्ताहिक टैरो राशिफल कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह भावनात्मक संतुष्टि से भरा रहेगा, लेकिन साथ ही ठहरने और आत्म-चिंतन की जरूरत भी महसूस होगी। आप जीवन के कुछ क्षेत्रों में बहुत सुखी महसूस कर सकते हैं, फिर भी अपनी मानसिक शांति को लेकर सुरक्षात्मक रहेंगे। अपनी भावनात्मक स्थिरता बनाए रखने के लिए आराम और स्वयं की देखभाल जरूरी है। अपनी शांति की रक्षा करें, लेकिन खुद को दुनिया से पूरी तरह अलग ना करें।

सिंह साप्ताहिक टैरो राशिफल सिंह राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़ी भावनात्मक संवेदनशीलता के साथ हो सकती है। आप किसी ऐसी बात पर विचार कर सकते हैं जो आपकी योजना के अनुसार नहीं रही। यह भावना थोड़ी देर के लिए मन में रह सकती है, लेकिन यह पुराने जख्मों को भरने की प्रक्रिया का हिस्सा है। जैसे-जैसे आप काम और जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, आपका आत्मविश्वास वापस आएगा। सप्ताह के अंत तक आप खुद को ज्यादा संतुलित और आशावादी महसूस करेंगे।

कन्या साप्ताहिक टैरो राशिफल कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह अपनी भावनाओं और जिम्मेदारियों के बीच तालमेल बिठाने का है। आपको अपने आंतरिक मन और बाहरी दुनिया दोनों को सावधानी से संभालना होगा। यह संतुलन ही आपको मानसिक शांति देगा। आप उन विचारों को छोड़ना शुरू कर देंगे जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे थे। जरूरत से ज्यादा सोचना बंद करें। स्पष्टता तब आएगी जब आप भावनात्मक और व्यावहारिक संतुलन पर भरोसा करेंगे।

तुला साप्ताहिक टैरो राशिफल तुला राशि वालों के लिए इस सप्ताह एक नई भावनात्मक शुरुआत हो सकती है, जो रिश्तों या व्यक्तिगत विकास में ताजी ऊर्जा लेकर आएगी। कुछ छोटे-मोटे विवाद या असहमतियां सामने आ सकती हैं, लेकिन ये अस्थायी हैं। आपकी स्थिरता और सुरक्षा मजबूत बनी हुई है। छोटे झगड़ों को अपनी बड़ी तस्वीर से ध्यान भटकने न दें। अपनी शांति बनाए रखें।

वृश्चिक साप्ताहिक टैरो राशिफल वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह अपनी उन आदतों या बंधनों को पहचानने का है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। इस कड़वे सच का अहसास थोड़ा असहज लग सकता है, लेकिन आपके व्यक्तिगत विकास के लिए जरूरी है। जब आप अपनी कमजोरियों को समझ लेंगे, तभी उनसे मुक्त हो पाएंगे। धीमी लेकिन निरंतर प्रगति जारी रहेगी। अपनों का सहयोग आपको संतुलित रखेगा। उन चीजों को स्वीकार करें जिन्हें बदलने की जरूरत है।

धनु साप्ताहिक टैरो राशिफल धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह ढेर सारे विकल्पों या अस्पष्ट स्थितियों के कारण थोड़ा भ्रम भरा हो सकता है। कई रास्ते एक साथ सामने आने से असमंजस हो सकता है। स्पष्टता तब आएगी, जब आप स्थितियों को तर्क और ईमानदारी के साथ देखेंगे। किसी चीज को मजबूती से पकड़कर रखने की आदत छोड़ें। यह बदलाव आपको आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएगा।

मकर साप्ताहिक टैरो राशिफल मकर राशि वालों के लिए इस सप्ताह संतुलन बिगड़ा हुआ महसूस हो सकता है, खासकर सहयोग देने और लेने के मामले में। आपको लग सकता है कि आप दूसरों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन बदले में वैसा समर्थन नहीं मिल रहा है। यह अहसास आपको गहराई से सोचने पर मजबूर करेगा। सप्ताह के दौरान किसी पुरानी परिस्थिति का अंत हो सकता है। यह समापन आपको उन चीजों को छोड़ने में मदद करेगा, जो अब काम की नहीं हैं।

कुंभ साप्ताहिक टैरो राशिफल कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह आशा और सकारात्मकता की किरण लेकर आया है। भले ही मन में पुरानी यादें घूम रही हों, लेकिन आपका मार्गदर्शन आपकी उम्मीदें ही करेंगी। आप अभी भी अतीत से उबरने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन आगे बढ़ने की तीव्र इच्छा भी जागेगी। आपका ध्यान इस बात से हटकर कि 'क्या खो गया', इस पर लगेगा कि 'अब क्या नया बनाया जा सकता है'।

मीन साप्ताहिक टैरो राशिफल मीन राशि वालों के लिए इस सप्ताह चीजें तेजी से आगे बढ़ना शुरू हो सकती हैं। आपके जीवन में ऐसे बदलाव या निर्णय आ सकते हैं जो तुरंत ध्यान मांगेंगे। आपको लग सकता है कि बिना देरी के कदम उठाना जरूरी है। हालांकि, अंतिम निर्णय लेते समय मन में थोड़ी हिचकिचाहट रह सकती है। खुद को व्यावहारिक सोच से जोड़े रखें। गति से ज्यादा मायने यह रखता है कि आपकी सोच कितनी स्पष्ट है।

यह सप्ताह जागरूकता, धैर्य और भावनात्मक समझ के माध्यम से विकास का है। सभी राशियों के लिए मुख्य संदेश यही है कि जो चीजें अब काम की नहीं हैं, उन्हें छोड़ दें और नई संभावनाओं की ओर कदम बढ़ाएं।