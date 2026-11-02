साप्ताहिक टैरो राशिफल: मेष से मीन सभी 12 राशियों के लिए 2 से 8 नवंबर का समय कैसा रहेगा?

Weekly Tarot Rashifal 2-8 November 2026: जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा यह सप्ताह। पढ़ें करियर, लव लाइफ, मनी व हेल्थ का सटीक टैरो कार्ड्स राशिफल।

नवंबर के पहले सप्ताह में टैरो कार्ड्स का संकेत है कि कई राशियों को अपने कामकाज और निजी जीवन में कुछ अहम फैसले लेने पड़ सकते हैं। कहीं पुराने काम पूरे करने का मौका मिलेगा, तो कहीं रिश्तों में चल रही उलझनों को बातचीत से सुलझाने की जरूरत होगी। आर्थिक मामलों में भी सोच-समझकर कदम उठाना फायदेमंद रहेगा। कुछ लोगों के लिए नई शुरुआत के रास्ते खुलेंगे, जबकि कुछ को आगे बढ़ने से पहले अपनी योजनाओं की समीक्षा करनी होगी। आइए जानते हैं 2 से 8 नवंबर तक सभी 12 राशियों का साप्ताहिक टैरो राशिफल।

मेष राशि: जिम्मेदारियों के बीच खुद के लिए भी निकालें समय मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह कामकाज की व्यस्तता लेकर आ सकता है। नौकरी में एक साथ कई जिम्मेदारियां मिलने से दबाव महसूस होगा। ऐसे में हर काम अकेले करने के बजाय सहकर्मियों का सहयोग लें। कारोबार में उन योजनाओं पर दोबारा विचार करें, जिनसे अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा। किसी सहकर्मी की बात बुरी लग सकती है, लेकिन प्रतिक्रिया देने से पहले स्थिति समझें। प्रेम जीवन में छोटी बातों को लेकर बहस ना बढ़ाएं। आर्थिक मामलों में दिखावे के लिए खर्च करने से बचें।

वृषभ राशि: नई योजना शुरू करने का मिलेगा अवसर वृषभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह नई संभावनाओं के साथ आगे बढ़ सकता है। नौकरी बदलने, नया प्रोजेक्ट शुरू करने या कारोबार में बदलाव करने की सोच रहे हैं तो तैयारी शुरू कर सकते हैं। हालांकि, केवल उत्साह में आकर कोई फैसला ना लें। आर्थिक स्थिति मजबूत रखने के लिए बजट और बचत पर ध्यान देना जरूरी होगा। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह उपयोगी साबित हो सकती है। प्रेम संबंधों में साथी को समझने और साथ समय बिताने की जरूरत रहेगी। काम के बीच आराम करना भी ना भूलें।

मिथुन राशि: बातचीत से दूर होंगी अटकी हुई बातें मिथुन राशि वालों को कार्यक्षेत्र में किसी मंजूरी या जवाब के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। इससे आपकी योजना प्रभावित हो सकती है, लेकिन निराश होने के बजाय दूसरे विकल्प तलाशें। किसी सहकर्मी या कारोबारी सहयोगी से बातचीत करने पर नई राह मिल सकती है। सप्ताह के बीच कोई फोन या संदेश महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। प्रेम जीवन में पुरानी गलतफहमियां दूर करने का अच्छा मौका है। आर्थिक मामलों में साझेदारी से जुड़ी शर्तें स्पष्ट रखें और किसी भी समझौते को जल्दबाजी में स्वीकार ना करें।

कर्क राशि: धैर्य से सुलझेंगी कामकाज की उलझनें कर्क राशि वालों के लिए इस सप्ताह काम की रफ्तार थोड़ी धीमी रह सकती है। किसी प्रोजेक्ट में बार-बार रुकावट आने या मेहनत का तुरंत परिणाम ना मिलने से मन परेशान होगा। ऐसे में अपनी कार्यशैली में जरूरी बदलाव करें। कारोबार से जुड़ा कोई नया फैसला लेने से पहले सभी पहलुओं को समझना बेहतर रहेगा। रिश्तों में किसी के व्यवहार को लेकर मन में संदेह हो तो सीधे बातचीत करें। आर्थिक मामलों में अनिश्चित योजनाओं से दूरी रखें और बढ़ते खर्चों को संभालने के लिए बजट पर दोबारा ध्यान दें।

सिंह राशि: प्राथमिकताएं तय करने से मिलेगी सफलता सिंह राशि वालों के सामने इस सप्ताह कई नए विचार और अवसर आ सकते हैं। नौकरी में नई जिम्मेदारी या कारोबार के विस्तार की योजना बन सकती है। हालांकि, हर काम एक साथ शुरू करने के बजाय किसी एक जरूरी लक्ष्य पर ध्यान दें। आर्थिक मामलों में बचत को प्राथमिकता दें और किसी आकर्षक निवेश प्रस्ताव की पूरी जांच करें। प्रेम जीवन में साथी पर जरूरत से ज्यादा दबाव बनाने से बचें। सिंगल जातक किसी नए व्यक्ति को लेकर जल्दबाजी में उम्मीदें ना पालें। परिवार में पैसों से जुड़ी बातचीत शांति से करें।

कन्या राशि: पुराने तरीकों में बदलाव करना होगा जरूरी कन्या राशि वालों को इस सप्ताह महसूस हो सकता है कि काम करने का पुराना तरीका अब उतना प्रभावी नहीं रहा। नौकरी में कोई नया विचार अपनाना चाहते हैं, तो अपनी बात स्पष्टता से रखें। कारोबार में साझेदारी को लेकर मनमुटाव हो सकता है, लेकिन बातचीत का रास्ता बंद ना करें। प्रेम जीवन में किसी बात से मन दुखी हो सकता है। अपनी नाराजगी दबाने या गुस्से में कुछ कहने के बजाय साथी को अपनी परेशानी बताएं। आर्थिक फैसले किसी के दबाव में ना लें और अपनी जरूरतों को महत्व देना सीखें।

तुला राशि: पुराने फैसलों का मिल सकता है परिणाम तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बीते दिनों में किए गए प्रयासों का नतीजा सामने ला सकता है। नौकरी या कारोबार में किसी पुराने मामले पर स्थिति साफ होगी। यदि कोई गलतफहमी चल रही है तो तथ्यों के साथ अपनी बात रखने से समाधान मिल सकता है। आर्थिक मामलों में बचत और भविष्य की योजनाओं पर ध्यान दें। प्रेम जीवन में ईमानदारी से की गई बातचीत रिश्तों को बेहतर बना सकती है। किसी पुराने संबंध में सुधार की गुंजाइश भी बन सकती है। अपनी खुशी के लिए दूसरों की मंजूरी का इंतजार ना करें।

वृश्चिक राशि: फैसले टालने के बजाय विकल्पों पर करें विचार वृश्चिक राशि वालों के सामने कार्यक्षेत्र में कोई नया अवसर या जिम्मेदारी आ सकती है। इसे स्वीकार करने से पहले अपनी क्षमता और उससे मिलने वाले लाभ को समझ लें। किसी सहकर्मी के व्यवहार से तनाव हो तो बेवजह विवाद में ना पड़ें। कारोबार में किसी नए विचार को छोटे स्तर पर आजमाना फायदेमंद रहेगा। प्रेम जीवन में किसी के इरादों को लेकर उलझन हो, तो अनुमान लगाने के बजाय खुलकर बात करें। आर्थिक मामलों में प्रशिक्षण या नए कौशल पर खर्च करने से पहले अपना बजट जरूर देखें।

धनु राशि: अपने लक्ष्य और इच्छाओं पर करें विचार धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह अपने लक्ष्यों की दिशा समझने का है। नौकरी या कारोबार में जिस उपलब्धि का इंतजार था, उसके मिलने के बाद भी कुछ अधूरापन महसूस हो सकता है। ऐसे में यह समझने की कोशिश करें कि आप वास्तव में क्या हासिल करना चाहते हैं। कोई पुराना प्रोजेक्ट नए तरीके से शुरू करने का मौका मिल सकता है। प्रेम जीवन में साथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करें। आर्थिक मामलों में दिखावे से बचें और अपनी जरूरतों के अनुसार खर्च करें। दूसरों से तुलना करने के बजाय अपनी प्रगति पर भरोसा रखें।

मकर राशि: टीमवर्क में तालमेल बनाना होगा जरूरी मकर राशि वालों को इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में टीम के साथ तालमेल बैठाने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। किसी प्रोजेक्ट में जिम्मेदारियों का बंटवारा स्पष्ट ना होने से काम प्रभावित होगा। इसलिए शुरुआत में ही सभी की भूमिका तय कर लें। कारोबार में साझेदार के साथ मतभेद हो तो उसे व्यक्तिगत विवाद ना बनने दें। प्रेम जीवन में पुरानी अनकही बातों को सामने रखने का मौका मिल सकता है। आर्थिक मामलों में साझा खर्च और भुगतान का हिसाब साफ रखें। जो योजनाएं अब काम नहीं आ रहीं, उनमें बदलाव करने से पीछे ना हटें।

कुंभ राशि: परिवार और सहकर्मियों का मिलेगा सहयोग कुंभ राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत सहयोग और नई जानकारी के साथ हो सकती है। नौकरी में किसी योजना पर चर्चा करने या नई जिम्मेदारी समझने का अवसर मिलेगा। कारोबार में आगे बढ़ने से पहले ग्राहकों और बाजार की जरूरतों को जानना जरूरी होगा। जल्दबाजी में बड़ा निवेश करने के बजाय तैयारी मजबूत करें। प्रेम और पारिवारिक जीवन में अपनों के साथ समय बिताने से रिश्तों में अपनापन बढ़ेगा। सिंगल जातकों की किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है। आर्थिक फैसलों में पूरी जानकारी जुटाकर ही आगे बढ़ें।

मीन राशि: दूसरों के साथ अपनी जरूरतों का भी रखें ध्यान मीन राशि वालों के लिए इस सप्ताह दूसरों की मदद और अपनी जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना जरूरी होगा। नौकरी या कारोबार में सहकर्मियों का साथ देते हुए अपने काम को नजरअंदाज ना करें। किसी योजना को लेकर मतभेद हो, तो हर समस्या अपने ऊपर लेने के बजाय अपनी भूमिका स्पष्ट रखें। प्रेम जीवन में छोटी बातों को लेकर बहस करने से बचें। साथी से अपनी भावनाएं खुलकर साझा करें। आर्थिक मामलों में किसी के दबाव में खर्च या उधार देने का वादा ना करें। अपनी क्षमता के अनुसार ही फैसले लेना बेहतर रहेगा।